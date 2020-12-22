為了健康，最好飲用由新鮮水果現打，不濾渣且不加糖的果汁。示意圖／Pixabay

聖誕節與元旦連假腳步近了，這些假期常是親友相聚舉行宴會的好時機，歡樂聚餐席間常會選擇果汁為飲料；董氏基金會提醒，許多人都誤以為果汁是有益健康的飲料，甚至認為可以取代新鮮水果的攝取，但研究指出，經常喝果汁容易導致高血壓和心血管疾病，不但危害健康還會增加死亡風險！

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，世界衛生組織(WHO)建議每日糖攝取量應在總熱量10%以下，以2000大卡計算約為50克糖，如能減半至50%以下，約25克糖對人的健康更佳；這裡所說的糖，包含天然存在於果汁和濃縮果汁中的糖，但不包含新鮮蔬果中的糖。許惠玉表示，一杯果汁要好幾份水果才能打成，含糖量高，如市售400毫升的100%蔬果汁即含高達40克糖，喝一瓶就已經快要超過攝取量的標準；且果汁為求口感常濾掉有助於穩定血糖的纖維質，易使血糖攀升，對於血糖偏高、以及患有糖尿病和高血脂者更不宜多喝。

許惠玉引述2019年美國醫學會雜誌發表的大型世代研究，追蹤六年13,440名平均63.6歲長者，排除抽菸、喝酒、體重、運動等影響因子後發現；相較於純果汁等含糖飲料攝取量低於總熱量5%的人，攝取量超過10%的人的冠心病死亡率高出44%、全因死亡率高出14%；進一步分析更發現，每多喝360毫升的果汁，全因死亡率增加24%。

董氏基金會另引述2015年食慾期刊發表的澳洲研究，分析146位平均59歲成人的飲用果汁頻率與血壓測量值；結果發現，相較於偶爾喝果汁的人，天天喝果汁者的中心動脈收縮壓(主動脈壓)會明顯高出3～4mmHg，可能增加高血壓和心血管疾病罹患率；研究推論可能與果汁中的高糖量有關。

許惠玉呼籲，果汁不能取代新鮮水果，國人每天應吃兩個拳頭大的水果份量，在早餐或下午茶都是吃水果的好時機；建議前一晚將水果切好裝盒，或是到水果店、超商選購截切水果盒也很方便。若民眾真的因牙口問題或其他因素無法食用新鮮水果，需要飲用果汁，最好飲用由新鮮水果現打，不濾渣且不加糖的果汁。