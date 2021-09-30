恆大債務如山，一波未平，又發生無預警停電，產業界大為錯愕，又是一波再起。

恆大爆雷之後，幾家財務不佳大型地產公司，也在觀望中共會用什麼招術處理恆大，黨媒已經放話：「救企業不救人」，類似處理海航倒閉事件，把恆大國有化，原始股東趕出門，如此一來，許家印的命運已經定案，不是接受境管就是坐牢，剛好和剛剛撈回國的孟晚舟為伴，許家印就算海外藏著大把資金，也花不了。

中國在鄧小平政策下搞改革開放，掛共產主義羊頭，賣著放任資本主義狗肉，三十年下來，造就一小撮富豪和貪官，這些先富者，百分百和貪官掛勾，以權養錢，人民財富有四分之三被房屋綁住，貪官落馬後，被揭露擁有千套住房，更是屢見不鮮，恆大被貪官養大，恆大也養大貪官，如今，習近平把土地拍賣權收回到中央，未來地方官員不只沒有油水可撈，期待賣土地資金，補充地方財政被中止，地方財政會更加困難，為了防止地方政府下白條，向銀行借錢，習近平又對二十五家大型銀行下令監管，防止樓市崩潰後，帶來連鎖系統性金融風暴。

習近平的整肅層面，越來越大，社會上收入不錯行業，更是人人自危，這些行業從娛樂，遊戲，電玩，整容，送餐，叫車服務，補教，幾乎都和已經致富的人脫不了關係，從某方面來看，有點像似要回歸毛澤東時代的手段，或者是政策性向底層人民靠攏，避免窮人翻桌，因為中共經濟成長，已經走到中產階級門檻，卻遭到阻礙，但是，至少有十億人收入在門檻以下，從年輕人推動躺平主義運動，不願意工作，習近平已經看到危機，底層人民對共產黨不滿，情緒逐漸累積，這是可能引發革命的危機。

共窮容易 共富難

習近平很清楚，共富很困難，全球目前只有北歐國家勉強稱為共富，但是共窮就比較簡單，三十年前吃草日子，大家記憶猶新，只要把世界工廠打掉，不再追求出口成長，回歸計劃經濟，不製造富人，全面性整肅已經從「能耗雙控」政策吹起。

9月26日，中國十一個省市，突然大規模停電，這場無預警停電，正好是習近平調整產業鏈的時機，習近平借此對高耗能，高污染產業開刀，這些產業不管是國企或民企，若沒有政府政策補貼，早就倒閉，因為，從中澳貿易戰以來，動力媒上漲168％，天然氣上漲180％，中共已經吃不消，意思是生產越多，國家虧損越大。

中國是使用能源大國，75％的電力來自燃煤，燃氣的火力發電，5％來自核能，10％水力發電，10％風力発電，中共為了面子，不向澳洲買媒，轉向俄羅斯，美國，菲律賓購買，但是品質或開採價格，無法和澳洲相比，也無法添補不足產量，停電是必然措施，無關環保或明年冬奧，目前停電，地方政府各搞各，而且還無法達到全國一致，長三角地區，一週停電二天，福廣每月停十天，台商最多的昆山，既然跑不掉，已經跪下求生，主動配合共產黨決策，宣佈停工到月底，東北最離譜，民間用水用電也被限制，路上紅綠燈也停電，一夕回到文革前，已經不是笑話，東北人開始擔心：這個冬天如何過。

老共停電沒計劃，沒通知，沒時間，說停就停，有人說停電常態化，可能到明年，大家只好備好蠟燭。

習近平不再鼓勵中國特色，對經濟發展已經不在乎，但是，生產供應鏈經過此番打擊，勢必造成全球缺貨，甚至引發通膨，外資加速撤離中國，成為必然。

習近平企圖向左轉擁抱馬克思主義，不再掛羊頭賣狗肉，避免底層革命，以挽救黨國，動機或許正確，問題在於老共制度性貪腐已經病入膏肓，習近平突然惡搞經濟政策，宛若小孩開大車，很多人會認為習近平志在搞鬥爭，只為了自己權力永續而已。



中國恆大集團面臨嚴重債務問題。圖／擷自公視新聞影片2021.9.21