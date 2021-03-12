美國國務卿布林肯星期三（3月10日）在眾議院一場聽證會上承諾，將邀請台灣參加由美國籌辦的民主峰會，並稱台灣為一個「強健的民主」。

布林肯在眾議院外委會針對「拜登政府外交政策優先事項」舉行的聽證會上，答覆加州聯邦眾議員金映玉（Kim Young, R-CA）關於台灣的提問時做出正面回應。金映玉要求拜登政府就是否支持台灣參與世界衛生組織、邀請台灣參加民主峰會及展開美台自貿協定談判等議題表態。

金映玉說，數十年來台灣都是美國在全球衛生及安全議題上一個非常珍貴的伙伴，「基於台灣對國際社會做出的許多貢獻及其牢固的民主制度，今日許多人都應該清楚，台灣應該在像是世界衛生組織這樣的地方有一席之地，以便能與全世界分享它的專長。」

她同時也敦促拜登政府推動將台灣包括在即將舉行的民主峰會中，並與台灣展開自由貿易協定談判。金映玉說，她希望在這些議題上能得到布林肯的承諾。

「我絕對承諾會做這件事。我和你有共同看法，台灣是一個強健的民主、一個非常強勁的科技力量，也是一個能夠對世界，而不僅僅是對它自己人民做出貢獻的國家。新冠肺炎就是一個很好的例子，」布林肯說。

民主峰會是美國總統拜登在去年競選時期提出的倡議，他在《外交事務》期刊上說，將在當選就任後一年內舉行全球民主峰會，以更新自由世界國家的精神及共同目的。他說，這個民主峰會「將把世界民主國家匯聚一堂，強化我們的民主體制，誠實地對抗那些正在倒退的國家並凝聚一個共同的議程。」

《紐約時報》最近一篇報導說，熟悉峰會規劃的人士表示，這個峰會預計在年底舉行。

美國之音問台灣駐美代表蕭美琴，關於參加民主峰會一事台灣是否之前曾和美方有過討論？布林肯在聽證會上的答復是否美方首次表態？蕭美琴表示，台灣方面「在不同場合都有提出盼參與，美方友人皆正面回應」，她感謝布林肯的支持以及對台灣民主成就的肯定。

台灣政府也感謝布林肯在聽證會上的正面回應。外交部發言人歐江安星期四說，感謝布林肯再度公開表達對台灣的堅定支持，以及對台灣民主制度及防疫成果的肯定，台灣將持續與拜登政府密切合作，「無論在維護民主、國際公共衛生挑戰或經貿領域，我們將在台美長期友好的深厚基礎上，進一步強化台美全球夥伴關係。」

台美人團體台灣人公共事務會（FAPA）除了對布林肯邀請台灣參加民主峰會表示感激外，更對布林肯以「國家」稱呼台灣給予肯定。

FAPA會長簡明子在一個臉書聲明中說，「我們感謝拜登政府對支持台灣作為一個值得其他國家仿效的民主燈塔的承諾。我們也感謝國務卿的實話實說。台灣是一個國家，它不是一個叛離的省份。」