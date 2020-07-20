美國總統川普說，他支持美國人戴口罩，以幫助遏制日益猖獗的冠狀病毒大流行。圖／擷自BBC網站

美國總統川普說，他支持美國人戴口罩，以幫助遏制日益猖獗的冠狀病毒大流行，但他說，他不會發布一個全國性的強制令。

「我相信口罩，」川普在白宮接受採訪時說。這次採訪首次在「福克斯週日新聞」電視節目中播出。「我覺得口罩不錯。」

但川普一周前才第一次在公共場合戴口罩，他在周五進行的採訪中告訴新聞記者克里斯·華萊士：「我不同意這樣的說法，即如果每個人都戴上口罩，一切都會消失。」

即使美國幾個州的州長和大城市市長面對快速上升的冠狀病毒病例而強制要求人們戴口罩，川普說，他認為戴口罩應該是自願的。

川普在一年多以來首次接受週日電視談話節目採訪時說：「我希望人們有一定的自由，我不相信」將戴口罩作為一項法律要求。

最近幾天，美國每天記錄到7萬多個新的冠狀病毒病例。總共有14萬多美國人死於新冠肺炎，有370多萬人感染了冠狀病毒。這兩個數字都遠遠高於其他任何國家。

「我們確實有餘燼，我們確實有火焰，」川普在談到最近新冠病例激增時說，同時聲稱，「這將得到控制。」

總統淡化了這一威脅，說感染病毒的人中有許多是將很快康復的年輕人。

川普爭辯說，美國確認的冠狀病毒感染人數正在增加，是因為它已經進行了成千上萬次的檢測，儘管感染人數的增長速度超過了增加的檢測次數。

川普在談到增加的檢測時說：「這確實扭曲了數字。「 據《華盛頓郵報》報導，隨著白宮和國會考慮另一項資助計劃，以幫助美國從新冠大流行中恢復過來，川普的助手們反對為增加檢測投入更多資金。

但是總統否認了他自己早期的錯誤，包括說冠狀病毒將「消失」，從15例降到零。

「我最終是對的，」川普宣稱。「我可能比任何人都對。」

衛生專家預測，在接下來的幾個月裡，還會有成千上萬的美國人死於這種流行病。