台灣極少有政治人物能夠像本會會員李應元博士，服務於不同的位置上，都能得到超越黨派的好評及尊敬。他的辭世，實為台灣一大損失，北美洲台灣人教授協會極度的不捨與悲痛。並盼李博士的家屬，特別是他的牽手（也是本會會員）黃月桂博士，節哀保重。

李應元博士留下一個學者參與公共事務， 改造國家社會一個最好的典範。本會許多會員和他都是從學生時代以來相濡以沫的好朋友。大家由關心故鄉，支持民主的窮留學生， 到完成學業，再到成家立業，沒有一時忘卻愛台灣、為故鄉奉獻的初衷。

勇敢又充滿行動力的應元兄選擇一條既危險又辛苦的路。直到1990年代初期之前，美國的大學校園充斥著不少國民黨的「抓耙仔」， 對留學生的言行通風報信，導致輕則被暴力相向，戳破輪胎，中則護照被吊銷，有家歸不得，重則在台因「被車禍」或「被自殺」喪生。風聲鶴唳並沒嚇倒李應元博士，他加入了台獨聯盟，參與創立台灣學生社， 衝鋒陷陣。從波士頓的哈佛大學，到北卡大學教堂山分校，取得博士學位後，也收到母校台大公衞系的聘書，但當時台灣人返回自己的國家，居然還需要「入境簽證」，申請屢屢遭拒。之後應元兄夫妻即同在南達科他大學擔任教授，職位穩定、雙薪收入，一家生活寧靜，是人人求之不可得的機會。李應元博士卻選擇衝撞當時台灣專制、封閉、獨裁的體制。也是因為他與其他民主前輩的努力與犧牲，最終換得刑法一百條的修正和黑名單的取消。

不畏工作艱難不計個人權位

更令人懷念是李應元博士不畏工作的艱難以及不計個人的權位，為人親切隨和，一心奉獻故鄉，在台灣政黨對立且充滿權謀算計的環境中，溝通協調能力令人欽佩，足稱與眾不同的典範。2000年政黨輪替之初，他離開立法委員的職務， 授命擔任駐美副代表，擴展民進黨政府於美國政府的溝通管道，並促進台美人社團協助台灣擴展外交空間。2002年， 在其民進黨眾同志避之唯恐不及、明知不可為的情況下，銜命參選台北市長，提出多項自今仍可被視為前瞻性的創新政見，如改建松山機場為綠地，為台灣本土派守護基本理念。2004年初，在資源匱乏、各方皆不看好的情況下， 籌辦百萬人牽手護台灣的活動，最終出乎意料的成功，對陳水扁總統連任功不可沒。即使在生命的最後期間，不計重病在身以及全球疫情肆虐，出使泰國，盡心、盡意、盡力奉獻自己給所愛的故鄉， 忠於自己的初衷，對台灣可謂鞠躬盡瘁， 死而後已!

李應元博士這粒麥子， 雖然已經落到土裡， 但我們確信將生生不息地結出許多新的麥穗。「人生自古誰無死？留取丹心照汗青。」李應元博士肉體雖已離世，但他的正直爽朗的人格，充滿行動力的精神，將會長存，化為萬縷輕風，護衛台灣的民主、自由、人權， 為世世代代留下一個美好的典範。