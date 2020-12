在詭譎的地緣政治情境裡,李光耀公共政策學院前院長暨全球地緣政治專家馬凱碩說:「小國若要安然生存,就要知道地緣政治勢力正在發生哪些大轉變。」

中文版特別收錄—— 馬凱碩寫給台灣的「地緣政治三鐵律」

1、大國不會容許周邊有敵對勢力的存在。

2、大國的選擇,總是以自身國家利益為優先。

3、處在大國周邊的小國,必須掌握先機、時時保持敏感度。

未來十至二十年,最重要且具有決定性關鍵的全球地緣政治競爭,無疑是美中地緣政治角力。美國不論誰當選總統,並不特別重要。因為驅動地緣政治力量不是政治人物,而是深層的結構牽引,本書對此有詳盡的討論。中國崛起後,已開始牽動美中之間的深層結構力量,可以預見它將會持續很長一段時間。

美國瞄準中國,視為威脅其全球霸主地位的競爭對手。馬凱碩比以往更尖銳的挑戰讀者一同思考:如果競爭繼續毫無節制發展下去,將會帶來什麼後果?——王賡武(新加坡國立大學教授)

這本書顛覆大多數讀者的既定觀念,書中有許多洞見,作者認為美中長期鬥爭的結果,將取決於雙方是否了解和尊重雙邊長期以來形成的深刻文明差異。就馬凱碩看來,情勢很清楚,最後要嘛人人都是贏家,要嘛都是輸家。在歷史的關鍵時刻,這是一本很重要的書。――麥克.史賓賽(Michael Spence,2001年諾貝爾經濟學獎得主)

美中陷入國際霸主之爭,這場角力的結果,將會影響未來好幾個世代的世界秩序。馬凱碩以細膩的描述和清晰的見解,掌握這場戰鬥的複雜性,千萬別錯過。――伊恩.布雷默(Ian Bremmer,歐亞集團總裁、Us vs. Them作者)

馬凱碩的《中國贏了嗎?》回顧從肯楠到甘迺迪的戰略智慧,提出有關中國崛起的挑釁性、甚至是異端的問題,並建議世界不要孤注一擲,應保有多元化的安全。――格雷厄姆.艾利森(Graham Allison,哈佛大學教授、《注定一戰?》作者)

美中關係將如何發展?馬凱碩認為,如果持續對峙,美國有可能會處於劣勢,其中最大的原因,不是因為中國比較優越,而是由於美國的誤算,尤其是未能掌握中國現實面所造成的失誤。——馬汀・沃夫(Martin Wolf,《金融時報》首席經濟評論家)

本書是馬凱碩2020年出版的最新作品,他認為中美兩方如同陰陽兩極,若雙方能專注提升人民的生活福利,彼此加強合作,結果是整個人類都會贏。面對當前錯綜複雜而又危險的美中關係,這本著作是給國人一個及時的禮物,能夠幫助我們了解一部分的時局,至於其中許多警告的字句,對於我國目前的狀況是很好的提醒。——胡為真(國安會前祕書長、前駐新加坡代表)

無論我們將中國視為友人、對手或是亦敵亦友,都必須知道中國如何思考和看待自己的世界地位。西方人若想了解亞洲人的世界觀,沒有比馬凱碩更好的嚮導了。他在這本至關重要的書中,把自己豐富的知識和經驗分享給大家。——勞倫斯.桑默斯(Lawrence H. Summers,前美國財政部長、前哈佛大學校長)

作者用大量有趣又令人震撼的數據和事實,對於美中兩國的優勢及弱點深入分析,這兩個國家的較量才剛開始,千萬別錯過這本難得的好書。——單偉建(太盟投資集團董事長暨首席執行官、《走出戈壁》作者)

《中國贏了嗎?》指出正在破壞美中、乃至世界關係的迷思和錯誤,它對美中兩國提出坦率、明確的建議,北京和華府的領導人也許不愛聽他的忠告。不過,如果兩國密切注意他的建議,將會做得更好,您也應該如此。——史蒂芬.華特(Stephen M. Walt,哈佛大學國際事務教授)

在這本具有啟發性的新書中,馬凱碩呼籲兩大強國要有更深刻的理性,並提醒當今最大的挑戰是回答「人類是否贏了?」這個問題。兩國的讀者都將從馬凱碩的智慧中受益。——楊榮文(新加坡前任外交部長)

華府應該採取以平衡與合作為基礎的長期國際戰略,重新建立健全的內部領導和治理;在國外爭取朋友,而不是趕走盟國。軍事力量並不是民主軍火庫中最重要的武器。——大衛.藍普頓(David Lampton,霍普金斯大學高等國際研究院榮譽教授、史丹福大學亞太研究中心研究員)



馬凱碩衷心希望台灣人民可以從本書受益,並希望可以幫助台灣小心、安全的挺過美中地緣政治角力必定掀起的險惡地緣政治浪潮。

作者簡介

Kishore Mahbubani(馬凱碩)新加坡國立大學李光耀公共政策學院前院長、全球地緣政治專家、新加坡國立大學亞洲研究中心傑出研究員。他曾是任職三十三年的資深外交官,在成為李光耀公共政策學院創院院長後,又埋首學術研究工作十五年,在外交及學術領域都有優異亮眼的資歷。擔任新加坡駐聯合國大使期間,曾在紐約居住十餘年。

2019年入選為美國人文暨科學院院士,是全球公認的亞洲重要公共知識份子。著作包括《亞洲人會思考嗎?》( Can Asians Think? )、《西方輸了嗎?》( Has the West Lost It? )、《亞半球大國崛起》( The New Asian Hemisphere )、《大匯流》(The Great Convergence) 以及《超越純真年代》(Beyond the Age of Innocence)等。經常在各地旅行的他,目前定居於新加坡。

譯者簡介

林添貴 政大外交系、臺大政治系及研究所畢業,歷任企業高階主管及新聞媒體資深編譯。一直以透過國外觀點啟發臺灣的心情來從事翻譯。譯作超過百本,包括《強權者的道德:從小羅斯福到川普,十四位美國總統如何影響世界》、《被遺忘的盟友》、《棉花帝國:資本主義全球化的過去與未來》、《核爆邊緣:美國前國防部長培里的核戰危機之旅》、《恐懼:川普入主白宮》、《南海:21世紀的亞洲火藥庫與中國稱霸亞洲的第一步?》、《躁動的帝國:從乾隆到鄧小平的中國與世界》等。