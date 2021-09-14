台灣人有投票權之後，好像當上了國家的主人，其實要說能掌握自己的命運，還差得遠呢。首先，國民黨外來政權，不但有長年把持軍、政、法、公、教、媒、文化、演、藝勢力盤根錯節，還有長期被洗腦的一些執迷不悟的選民，仍然是國民黨的基本支持者。經過黨外民主運動幾十年的奮鬥，1996年終於第一次總統直選，至今二十四年，政權已經三次輪替。人民在2008和2012也給過國民黨再次執政的機會。如果不是年輕人自動自發的太陽花運動，台灣差一點就被國民黨以『服貿協定』將台灣推入被中共統一的黑洞。所以2016年和2020年，民進黨又重新執政。但是，對國民黨和民進黨都不滿意的大有人在，所以太陽花運動產生了一些小黨，其中以『時代力量』為最主要的集結。另外2018年因為民進黨的禮讓而當選台北市長的柯文哲，自以為身價百倍，野心勃勃，為了自己的岀路而創岀『民眾黨』，試圖以形同軍閥割據的『柯家軍』，來為自己將來「稱帝」作鋪墊。比較起來，『時代力量』是有台灣意識的進步力量，而『民眾黨』則是野心家柯文哲為了個人政治前途而騙來的『柯家軍』。

柯文哲2018以同為二二八受難家屬的名義，騙取深綠的同情。選上沒多久就露岀紅色的狐狸尾巴。後來發現被騙的選民，現在看到他就討厭。另外一些因為『後現代社會狀況』反傳統、反權威、喜歡搞怪的年輕人，現在看柯文哲嘗鮮期已過，其面目也和狡猾的政客沒甚麼差別。一方面柯文哲自己知道，想當總統，就得有總統的樣子。那種耍猴戲的表演，望之不似人君。誰會選這樣一個小丑當總統？所以他就不好再以耍猴戲來騙選票，而改用和執政黨唱反調的戰略，來吸取不滿執政黨的空氣票。但是這一來，好像和國民黨搶選票，對民進黨並無太大的殺傷力。他和國民黨成了同一個『市場區隔』的產品，沒了特色。唱反調唱得沒道理，讓人民看破手腳，不但沒加分，反而扣分。如果以台灣意識來做一個光譜，『國民黨』、『民眾黨』、『新黨』、『親民黨』，其實是同一個光譜。他們的色彩，都是偏紅。他們還有一個特色，就是『騙』。把台灣人當傻瓜。聰明地騙、睜眼說瞎話地騙、騙死人不償命。選民被騙多了，就會學聰明。一次又一次的選舉，就像篩子。最後總會把騙子篩掉。

親中政黨影響國家認同形成

國民黨最近在進行黨主席選舉。在台灣人民的教訓下，他們終於也懂得一點『民主』制度了。不管是甚麼派、屬於哪個家族，不管他們說甚麼，他們就是『中國』國民黨。『一國兩制』、『一中各表』、『ㄧ中共表』、『兩岸一中』、『憲法一中』等等，表來表去，都和中共的統戰相呼應，都是騙子變魔術。至於柯文哲說的『兩岸一家親』，那也是師岀同門的金光黨。同一個肛門放出來的屁，一樣臭！

明年只是地方選舉，但他們現在都拼了命在打。為什麼？因為他們知道如果輸了2022，就沒有2024。他們的末日就會提早到來。本來正常國家的選舉，不是生死決鬥。但台灣因為有中共這個敵人，利用這些傾中的政黨政客，統戰分化台灣。讓台灣不能有一天的安寧。台灣的選民如果不知道手中選票的輕重，將票投給了這些地方型的政客，就等於讓這些傾中的政黨得以活命，繼續為虎作倀。台灣選民必須拿出你的智慧之劍，在2022斬斷這些蛇頭。沒了這些蛇頭，這些黨就會如無頭之蛇，再也不能危害台灣。則台灣安矣！

中共也知道這個致命關鍵，現在利用大量的網軍傳播假消息，打擊分化台灣。這是資訊戰的開始。一旦選民無形中被認知戰洗腦，難保不會形成錯誤的認知，積重難返。到2022就回天乏術了。所以政府應該重視這個網軍資訊戰的漏洞，預為佈防。聰明的選民，也要學得更聰明一點。不要隨便聽信、散播聳人聽聞的假消息。謠言止於智者。很多假消息，只要冷靜再想一想，就會發現其不合理之處。還有不管他們怎麼宣傳，怎麼騙，我們只需以不變應萬變：只要是傾中的政黨，都不可以把票投給他們。你投給他們，等於投給共產黨。是會害死自己的！



政府應該重視這個網軍資訊戰的漏洞，預為佈防。聰明的選民，也不要隨便聽信、散播聳人聽聞的假消息。示意圖／Pixabay，民報合成