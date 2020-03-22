聖經說，土歸土，塵歸塵，瘟疫如同戰爭，在海外，台灣人可能被當作中國人，只有回家時，航班不會錯誤跑到中國北京，國際上很清楚；台灣是一個國家，只有中共裝瞎。圖/取自台灣國護照貼紙 Taiwan Passport Sticker臉書

一則網路謠言，引發搶購物資恐慌症發作，不只台灣，世界一起沉淪，這是典型末日恐慌症，很多人忘了；人擠人的賣場，其實更危險，人就是奇怪動物，只看到未來危險，卻忘了眼前危險，災難來臨時候，很容易讓人失去理智，結果反而把自己暴露在險境之中，擔心餓死的恐懼，壓過擔心感染瘟疫的恐懼，認真來看，染上病毒，還分輕重症，結局也不一定是死亡，所以，看著人群熱鬧，就出門賭一賭，好吧，就讓你多屯積了一個月糧草，真的末日到來，其他缺糧者先死了，我看你也無法活多久，道理很簡單，這是一個必須合作的地球，你無法自己種稻，晚上還要製造衣服，萬一封城十年，朋友親人全部死了，工廠停止了，電廠也關了，你活了下來，要自己製造蠟燭寫日記嗎？想通這一點，就知道去搶購物資，是多麼愚笨的事。

世界末日是否來到，沒人知道，你是否和中國瘟疫結緣，也沒人知道，但是，所謂末日，其實都是人類自找，搞不好，這場瘟疫就是上帝對人類懲罰，我們是否從瘟疫中學到教訓；降低貪欲，減少仇恨，改變固執，消除傲慢，日日行善，尤其是善待地球環境，末日時間的解答，其實就在你我手上。

二戰之後，流傳一個笑話；希特勒企圖用戰爭，打造一個純粹日耳曼民族的國度，屠殺驅逐所有被視為低等的猶太人，吉普賽人，混血者，殘障者，還有共產黨信奉者，很意外，德國戰敗後，這個願望卻成功了，所有在德境以外，說德語的人口被趕回德國，失去身上所有財產，這些人從波蘭蘇台高地，中東歐，甚至波羅底海，陸續被押送回到德國，一個純粹德意志民族國家終於完成，所以，納粹黨要感謝戰敗]這是事實，不是笑話。

台灣是一個國家，只有中共裝瞎

聖經說；土歸土，塵歸塵，瘟疫如同戰爭，在海外，台灣人可能被當作中國人，只有回家時，航班不會錯誤跑到中國北京，國際上很清楚；台灣是一個國家，只有中共裝瞎，自己否認眼前事實，獨自矇起眼睛說；台灣不是國家，是中國一部分，中共向國際宣布中國武漢肺炎確診掛零，譚德賽還沾沾自許，卻遺忘台灣每天都有新增病例，台灣不是屬於中國嗎？

台灣人回台灣國，中國人蜂擁回北京，不只是瘟疫引爆，在海外，帶著黃皮膚的台灣人，身上帶著車輪牌護照，也難逃歧視眼光，一位在俄羅斯旅行的台灣背包客很聰明，身上隨時帶著俄羅斯政府發的准許入國證，上面寫著；這個人是台灣人，不是中國人。

武漢瘟疫帶來的人類回歸潮，如同戰敗的德國人，被趕回老巢，全球化一夕崩潰，所有人從異都回到家鄉，證明不必等到落葉，也會歸根，這和聖經上塵歸塵道理相通，現在，最麻煩的是居住美國台灣人，這些台僑大多數擁有雙種國籍，事實上，全世界反對雙重國籍的國家包括中國，也只有25國，多數國家根本不在乎你有雙重國籍，前日，一位加州同學來電，問我應該留在美國或者回台灣，比較好，我無法回答，你年輕時在台灣受教育，中年歸化美國，看病時回台灣，繳稅時交美國，兩邊都是家鄉，相對於台灣，美國疫情當然嚴重，但是，地方大，封城之前，找個山區露營幾十天，相信也會很安全，我只能這樣說；願上帝保佑你。

小姪女在法國讀書後，留在巴黎工作，過年時回台，家族相聚，年後又回到巴黎工作，那時候，歐美並沒有瘟疫，妹妹在他的行李中塞了幾十個口罩，最近法國疫情嚴重，家人擔心打了電話，要求她戴上口罩，她說；戴口罩會招來異樣眼光，甚至會發生暴力，工作場合更不能戴口罩，沒辦法，這是文化差異，全球化以來，世界上只看到美金和人民幣亂跑，卻沒看到這一點小小文化差異，成了瘟疫流行的兇手，所有公衛教育完全被小小口罩打敗。

但是，最近看到一段視頻後，對人類還是充滿樂觀，一位法國社會學家安排三位戴口罩華人，在地鐵上做實驗，兩位歐洲白人對三位戴口罩華人，惡語相向，要趕他們下車，後來，三人下車了，這時候，車上就有某路人甲仗義起身，對這兩位女士開導起來，認為如此鴨霸行為，有種族歧視，很不應該，實驗做了幾次，結局很相似，歐洲人不喜歡當場與人衝突，但是，具備理智的人也不少，所以，瘟疫引發短期排華浪潮，應該會隨著瘟疫退燒而過去，問題是甚麼時候？經濟學人說；有50%人類會感染武漢病毒，請問；你是幸運的另外一半嗎？或者是第二幸運的輕症者。