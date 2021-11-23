國際奧委會11月21日發布聲明中說，IOC主席巴赫等人與彭帥進行了30分鐘的視頻通話，「全球運動員」組織批評國際奧委會周日的視頻聲明使IOC「成為中共當局惡意宣傳及藐視基本人權和正義的幫兇」。示意圖／擷自公視新聞影片2021.11.22

在國際社會質疑中共大外宣週末特意放出幾個星期來銷聲匿跡的網球名將彭帥「安好」的照片和視頻之際，國際奧委會11月21日（週日）公佈IOC主席巴赫當天與彭帥的視頻，稱彭帥說自己安全且希望隱私得到尊重，引發外界一片鞭撻之聲，指責IOC幫助中共洗地，成為中共大外宣的工具。

一向聲稱不介入政治、在擔憂彭帥安危的「彭帥在哪裡」的國際吶喊中一直保持沉默的國際奧委會，星期天突然發布聲明中說，IOC主席巴赫與IOC運動員委員會主席特霍及IOC中國委員、前羽毛球名將李玲蔚一道，與彭帥進行了30分鐘的視頻通話，並稱彭帥說「她住在北京的家中，她平安無事，但希望此時尊重她的隱私」。

聲明還表示，通話結束時，巴赫邀請彭帥在明年1月他抵達北京後共進晚餐，彭帥欣然接受。

國際奧委會的聲明沒有提及任何有關彭帥今年11月2日對中共前政治局常委、副總理張高麗提出的性侵及不倫關係的指控。外界從聲明中也無法看出巴赫等人是否在視頻過程中曾詢問過此事，或者詢問彭帥她是否能在不受當局任何控制的情況下自由行使個人意願。

國際奧委會的聲明雖然證實了彭帥目前「還活著」，但無法證明彭帥是否能在不受當局擺控的情況下有行使個人意願的自由，同時也觸發了更多的對國際奧委會的質疑。

美聯社報導說，中共當局和國際奧委會都希望彭帥指控中國高官張高麗性侵所引發的對彭帥安危的國際關注平息下來，但這可能是它們的一廂情願。

報導表示，IOC的聲明沒有提出多少細節、沒有跟進她提出的指控，反而引發了對IOC、彭帥和中國的更多的質疑。IOC與彭帥的通話視頻至少不可能讓一直為彭帥聲援和發聲的國際女子網球協會WTA主席西蒙（Steve Simon）滿意。

在IOC宣布週日與彭帥視頻後，國際女子網球協會發言人重申西蒙一個多星期來所表達的立場，即這些視頻沒有減少或回應她們對彭帥安危及是否能在「沒有審查或脅迫」下與外界溝通的自由的憂慮。WTA繼續呼籲在「沒有審查」的情況下，對彭帥被性侵的事件進行全面、公正和透明的調查。

報導說，推動運動員權益的「全球運動員」組織發表聲明，批評國際奧委會周日的視頻聲明使IOC「成為中共當局惡意宣傳及藐視基本人權和正義的幫兇」。該組織還指責IOC完全無視針對女運動員的性暴力及性侵指控，在聲明中對彭帥的失踪採取若無其事的態度，拒絕提及彭帥提出的性侵指控。

英國衛報週一報導說，在國際社會外交抵制北京冬奧會迫在眉睫之際，國際奧委會被批評利用彭帥安危的事件，參與了中共的一場「公關特技表演」。

衛報表示，加拿大前奧運選手和人權律師妮基·德萊頓（Nikki Dryden）說，國際奧委會一直以「政治中立」為由避免介入國際社會對中國在新疆和香港等地人權迫害，但是，IOC主席巴赫以及中國的國際奧委會委員與彭帥的視頻通話，看起來卻非常「政治化」。她強調，應當由一直關注彭帥的網球界官員來出面通話，而不是由國際奧委會來參與一場「公關特技表演」。她表示，IOC的聲明沒有讓她感到彭帥是「安全」的，「沒有遭到報復或遭到脅迫」。

美國有線電視新聞網CNN報導說，儘管IOC與彭帥視頻可能消除外界對彭帥安危的最壞的擔心，但卻未能減少外界對她更廣泛自由的憂慮，以及要求對性侵指控進行全面調查的不斷高漲的呼聲。

CNN還表示，在IOC主席巴赫週日與彭帥視頻通話之前，中共發起了一連串的宣傳攻勢，試圖證明彭帥「還活著」（Proof of Life）。

週六發出視頻「並不足以」證明彭帥的人身自由。

他說：「能看到她是積極的事情，但她是否自由、是否能在沒有脅迫或外力干預下自己做出決定和採取行動仍是未知數。僅僅這個視頻還不夠。我們與中國的關係處在十字路口。」

西蒙11月19日已寫信給中國駐美大使秦剛，要求秦剛與中國高層討論這個「緊急問題」，希望能儘速解決。他還要求允許彭帥離開中國，或在沒有其他人在場的情況下通過現場視頻語音直接與她通話。