你有看前幾年超紅的動畫電影《你的名字》嗎？日本樂團RADWIMPS因演唱其主題曲《前前前世》爆紅，其中的吉他手桑原彰卻被日媒《週刊文春》踢爆出軌小三A女，因此面臨賠償上億日圓的贍養費的可能。

桑原彰和妻子結婚十年，但近幾年關係疏離。他在2020年認識並出軌模特兒A女，且幾乎長期寄宿A女公寓。雖然在被妻子發現後桑原彰保證不再與A女見面、卻還是被妻子抓到跑去A女新住處約會的事實，最後女方要求給出上億日圓的贍養費跟孩子養育金才願意離婚。如果同樣的事件發生在台灣，桑原彰的妻子有機會拿到上億贍養費嗎？或者說，贍養費在台灣是好爭取的嗎？

什麼是贍養費？

根據民法第1057條：「夫妻無過失的那方，因判決離婚而陷於生活困難者，另一方縱然無過失，也應給與相當的贍養費。」也就是說，贍養費主要是用來幫助離婚後沒有財產、沒辦法工作或失去經濟依靠的那一方，確保當事人不會因為結束婚姻關係而陷入經濟困難、無法獨立生存的狀態。所以！不是所有的離婚都會支付贍養費。

那為什麼我們總是看到明星離婚後取得天價贍養費的新聞呢？原因是記者們百忙之中沒有區分好「贍養費」和「剩餘財產分配」。我們看到的大筆分手費，往往可能是因為雙方實行法定財產制、擁有夫妻剩餘財產分配請求權，因此可以向經濟能力較好的一方要求雙方財產差額的一半財產。

贍養費要怎麼爭取？

爭取贍養費有兩種方式，一種是協議離婚，雙方協調好後直接在離婚協議書中明定金額和付款方式，進行離婚登記後就具有法律效力，必須依法履行贍養費給付。

另一種方式是透過離婚訴訟取得，通常出現在雙方對於離婚或贍養費無法達到共識的時候，就會訴請法官判決。這邊有幾點需要注意，才能透過判決取得贍養費：

● 離婚訴訟需要是其中一方非自願離婚而請求裁判離婚

● 請求贍養費的那方必須不是造成這段婚姻走不下去的罪魁禍首

● 請求者在被離婚後經濟會陷入困難

● 被請求者有能力負擔費用

所以如果以上案例發生在台灣、桑原彰和其妻子又無法達成彼此的共識進行協議離婚，在女方被離婚後可能陷入經濟困難、且女方沒有過錯的狀況下，是有機會成功爭取到贍養費的！但是實務上贍養費因為有比較嚴格的限制，其實在法庭上是比較難爭取到的，需要提醒大家注意。

通常法院怎麼算要給多少贍養費？

如果是協議離婚，只要雙方自己協議金額和支付方式就好，並沒有特別限制。

如果是法院判決的贍養費，則會以「滿足個人生活所需的最低消費需求」為主。判斷標準包括行政院主計處公布的「全國收支調查報告─平均每人月消費支出」、請求者的身分、年齡、健康，以及被請求者的財力狀況。所以如果是收入一般的家庭，離婚後也無法期待可以拿到高額贍養費。

通過以上的介紹，相信大家對如何取得贍養費有一個基礎認識啦～在感情走到末路後，如果還有機會和平分手、對方也願意付贍養費，蠻建議大家可以直接以協議離婚的方式離婚，會比較方便快速恢復單身。至於怎麼寫離婚協議書可以看這篇： 2021離婚協議書範本下載！雷皓明律師免費教妳寫！ 。如果希望爭取到贍養費但雙方還是沒有共識，可以看看自己有沒有符合「無過失」、「離婚後會陷入經濟困難」等條件，再考慮要不要上法院解決唷！