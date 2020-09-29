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每日國際焦點

納戈爾諾-卡拉巴赫稱28日與亞塞拜然軍隊戰鬥有28人陣亡，總陣亡人數達59人。亞美尼亞控訴亞塞拜然「全面進攻」、指控土耳其提供軍事協助亞塞拜然。川普表示美國將設法停止兩國戰事。俄國、西班牙呼籲停火。

波蘭外長表示若歐盟不制裁白俄羅斯，波蘭考慮自行制裁。匈牙利、波蘭設立共同機構來評估兩國的法治，以回應歐盟指控。「歐洲堤壩」國家展現外交行動力，與拖延不決自亂陣腳的西歐主導的歐盟整體成為反比。

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中國

中國 同時進行5處軍演 。

巴基斯坦

國會 反對 黨領袖遭逮捕。

亞美尼亞、亞塞拜然

亞美尼亞國會 控訴 亞塞拜然「全面進攻」。

亞美尼亞稱土耳其 派出 4000敘利亞反抗軍前往支援亞塞拜然。亞塞拜然否認。

亞美尼亞 指控 土耳其提供軍事專家、無人機、戰機協助亞塞拜然。亞塞拜然否認。

土耳其總統艾爾段稱亞美尼亞需自從亞塞拜然佔領的土地 撤軍 。

納戈爾諾-卡拉巴赫稱28日與亞塞拜然軍隊 戰鬥 有28人陣亡，總陣亡人數達59人。

川普表示美國 將設法停止 兩國戰事。

俄國 呼籲 停火。

西班牙 呼籲 停火。

白俄羅斯

諾貝爾文學獎得主斯維拉娜·亞歷塞維奇 以就醫理由 離開白俄前往德國。

白俄 反對 派領袖想見法國總統馬克宏。

法國總統馬克宏願 會見 白俄反對派領袖。

俄國 提供 疫苗給白俄臨床測試。

波蘭外長表示若歐盟不制裁白俄， 波蘭考慮自行制 裁。

匈牙利、波蘭

匈牙利、波蘭設立共同機構來 評估 兩國的法治，以回應歐盟指控。

塞爾維亞

上千名偷渡客在北塞爾維亞 打算偷渡到 匈牙利或羅馬尼亞，首都貝爾格勒也有千名偷渡客準備往北移動。

德國

總理梅克爾 親見 俄國反對派領袖Navalny。

墨西哥

酒吧大屠殺 造成11死，墨西哥暴力犯罪越演越烈，7月才發生戒毒中心大屠殺24死。

伊拉克

美國警告伊拉克可能撤出後，已經開始準備撤離外交人員， 伊拉克害怕美軍離開後恐怕陷入內戰 。

土耳其

總統艾爾段稱 歐洲峰會 是重新啟動歐土關係的時刻。

黎巴嫩

歐盟對黎巴嫩總理 組閣失敗辭職 感到失望。

馬利

政變方任命前外長為過渡總理， 產生文人總理 ，可望解除西非國家經濟共同體對馬利的禁運。

阿富汗

前外長訪巴基斯坦，預定見巴國外長、總理， 談阿富汗停火問題 。