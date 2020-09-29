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每日國際焦點
納戈爾諾-卡拉巴赫稱28日與亞塞拜然軍隊戰鬥有28人陣亡，總陣亡人數達59人。亞美尼亞控訴亞塞拜然「全面進攻」、指控土耳其提供軍事協助亞塞拜然。川普表示美國將設法停止兩國戰事。俄國、西班牙呼籲停火。
波蘭外長表示若歐盟不制裁白俄羅斯，波蘭考慮自行制裁。匈牙利、波蘭設立共同機構來評估兩國的法治，以回應歐盟指控。「歐洲堤壩」國家展現外交行動力，與拖延不決自亂陣腳的西歐主導的歐盟整體成為反比。
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中國
中國同時進行5處軍演。
巴基斯坦
國會反對黨領袖遭逮捕。
亞美尼亞、亞塞拜然
亞美尼亞國會控訴亞塞拜然「全面進攻」。
亞美尼亞稱土耳其派出4000敘利亞反抗軍前往支援亞塞拜然。亞塞拜然否認。
亞美尼亞指控土耳其提供軍事專家、無人機、戰機協助亞塞拜然。亞塞拜然否認。
土耳其總統艾爾段稱亞美尼亞需自從亞塞拜然佔領的土地撤軍。
納戈爾諾-卡拉巴赫稱28日與亞塞拜然軍隊戰鬥有28人陣亡，總陣亡人數達59人。
川普表示美國將設法停止兩國戰事。
俄國呼籲停火。
西班牙呼籲停火。
白俄羅斯
諾貝爾文學獎得主斯維拉娜·亞歷塞維奇以就醫理由離開白俄前往德國。
白俄反對派領袖想見法國總統馬克宏。
法國總統馬克宏願會見白俄反對派領袖。
俄國提供疫苗給白俄臨床測試。
波蘭外長表示若歐盟不制裁白俄，波蘭考慮自行制裁。
匈牙利、波蘭
匈牙利、波蘭設立共同機構來評估兩國的法治，以回應歐盟指控。
塞爾維亞
上千名偷渡客在北塞爾維亞打算偷渡到匈牙利或羅馬尼亞，首都貝爾格勒也有千名偷渡客準備往北移動。
德國
總理梅克爾親見俄國反對派領袖Navalny。
墨西哥
酒吧大屠殺造成11死，墨西哥暴力犯罪越演越烈，7月才發生戒毒中心大屠殺24死。
伊拉克
美國警告伊拉克可能撤出後，已經開始準備撤離外交人員，伊拉克害怕美軍離開後恐怕陷入內戰。
土耳其
總統艾爾段稱歐洲峰會是重新啟動歐土關係的時刻。
黎巴嫩
歐盟對黎巴嫩總理組閣失敗辭職感到失望。
馬利
政變方任命前外長為過渡總理，產生文人總理，可望解除西非國家經濟共同體對馬利的禁運。
阿富汗
前外長訪巴基斯坦，預定見巴國外長、總理，談阿富汗停火問題。
警方沒收4噸硝酸鈉。硝酸鈉可用於製造炸藥。