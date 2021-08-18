塔利班是回教原教旨義奉行組織，女人沒有地位，這個充滿暴力組織能否管理現代政府，實在令人擔心。圖為塔利班（Taliban）進入阿富汗首都喀布爾後，占領總統府。擷自公視新聞影片2021.8.16

阿富汗瞬間被塔利班顛覆，給台灣人啟示：「一個國家如果自己不想自救，就算美國出手，一樣救不了」。

7月，拜登政府決定從阿富汗撤軍，塔利班立即和中共頭子王毅見面，兩個大小恐怖組織，終於走上檯面，手拉手，我寫了專欄說：「阿富汗很快會被塔利班顛覆」，沒料到8月15日，塔利班武裝部隊勢如破竹，很快進入喀布爾，阿富汗政府選擇投降，政權和平轉移，近四十萬難民正在流亡路上，雖然塔利班政府呼籲人民不必離開，但是，有能力者不會留下來冒險，這和越南失敗相當類似。

阿富汗政府軍不願為腐敗國家而戰，是政府垮台主要因素，而效忠甘尼政府軍隊，也是阿富汗腐敗的來源，根據外媒報導：政府軍把美軍裝備武器賣給恐怖組織，軍人甚至離營，在交通要道收取通路費，與土匪無異，更不用說政府官僚集團就是習慣性貪腐，阿富汗人民長期生活困苦，人均只有兩千美元，雖然塔利班不見得有能力解救國家，至少可以先趕走壞政府，美國成為這場戰爭中傻瓜。

阿富汗是苦難深重之地，蘇聯和阿富汗戰爭長達十年，戰爭拖垮蘇聯，從2001年，七個西方國家加上北方聯盟合作，以反恐為名，揮軍進入阿富汗，這場為了911恐怖攻擊，針對蓋達組織和塔利班的反恐戰爭，其實是無限期的西方式復仇之旅，長達二十年，盟軍一度從喀布爾驅離塔利班恐佈份子，為了在阿富汗實施親西方的政權或民主國家制度，美國二十年來，花了二兆五千億美元，戰爭中死亡兩千多美軍，現在證明荒唐又失敗，阿富汗又是另一個伊拉克，為了阻擋這場走味的反恐戰爭，華府智庫多次開會討論，因為沒人可以預計這場戰爭何時可以終止。

阿富汗政府是扶不起的阿斗

2015年，好萊塢推出影集《反恐危機》深刻描述華府官僚，軍火販子，傭兵企業在戰爭中複雜交錯關係，戰場上以無人機攻擊發洩殺戮，經常誤殺平民，留下仇恨，戰場本來就是各取所需，結果反恐戰爭變成宗教信仰衝突，或許受到這個影片影響，要求停戰的言論從媒體散播到街頭群眾示威，2016年，歐巴馬政府簽下與塔利班組織的停戰協議，問題是美軍只是象徵性撤軍，因為阿富汗已經變成拖累美國的泥沼，阿富汗政府是扶不起阿斗，國際上都知道：美軍一走，阿富汗就完了，三年後，川普才痛下決心，阿富汗必須撤軍，因為中共對美國已經露出紅色爪牙，脫離阿富汗戰爭，才能集中力量對付老共。

另外的觀察是：這塊戰爭泥沼是老共所佈局，專門用戰爭拖累美國經濟，現在回想起來，也不無道理，美國中情局曾經揭露：老共在新疆設置專門訓練塔利班和蓋達組織的基地，老共才是阿富汗的幕後影武者，當美國陷入反恐泥沼，老共剛好利用機會發展自己，二十年後，結局終於出現了，老共在中亞多了恐怖小弟當盟友，中共很快會承認塔利班政權，英國已經跳出來反對承認恐怖政權，西方七國聯軍要怎麼辦？

阿富汗地理位置在俄羅斯、伊朗、中國新疆、巴基斯坦四國中間，可以說是古代絲路要道，1919年，阿富汗脫離英國獨立，就成為英國和蘇聯的競賽場域，兩國特務在喀布爾交戰，加上伊斯蘭宗教複雜派系糾纏，阿富汗從未平靜，塔利班是回教原教旨義奉行組織，女人被視為物品，這個充滿暴力組織能否管理現代政府，實在令人擔心。

但是，更擔心的是受老共支持的巴基斯坦政府，巴基斯坦長期受到巴基斯坦塔利班組織，簡稱巴塔，和卑路支解放軍雙重挑戰，阿富汗塔利班成功奪權後，必然帶給巴基斯坦境內這兩支武裝部隊勇氣，更重要的是，本來混雜在巴基斯坦境內反抗軍的新疆維吾爾獨立組織，也會伺機而動，維吾爾獨立組織和巴塔或卑路支解放軍有同樣伊斯蘭信仰，這些組織和疆獨運動團結一起，勢必成為老共心腹大患。

華府今夜不成眠，因為討論拜登撤軍是否正確，肯定又是國會政客的攻擊目標。



2021.4.15美國國務卿布林肯（左）前往阿富汗拜會阿富汗總統甘尼（右）。圖／擷自美國國務院flickr