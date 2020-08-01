從發展核彈、飢荒、到收買、開放市場，北韓走了一條沒有完成的民主道路。圖／擷取自Pixabay

從發展核彈、飢荒、到收買、開放市場，北韓走了一條沒有完成的民主道路。

如今，瘟疫時代，這些故事依然在北韓上演，7月27日，南北韓停戰紀念日，北韓在開城發現「武漢肺炎」確診病例，展開封城行動，但是，國際組織知道，除了隱瞞疫情，北韓還隱瞞飢荒，北韓飢荒嚴重，甚至到了推動養烏龜解決飢荒的荒唐地步，如今出現在電視前面昂首闊步的人，是否是真正金正恩，仍然啟人疑竇，這個國家真的不停製造驚奇。

美國佈署戰略核彈

1953年，美國不願意在韓戰拖延時日，開始恫嚇北韓，將使用原子彈摧毀北韓，結束戰爭，逼迫北韓簽下停戰協議，但是，戰爭並未結束，雙方沿著38度線，劍拔弩張，南韓李承晚擔心北韓再次向南韓攻擊，要求美軍重兵增援，但是，美國在戰後的復原上，既要照顧歐洲，甚至照顧全世界，無力增加軍備。1958年，美軍決定在邊界佈署戰術核子彈，阻擋北韓入侵，但這項計畫是暗中進行，並沒有讓南韓人民知道。

事實上，先遭到核子彈攻擊恫嚇，以及輻射威脅的是北韓，也是演變到日後北韓擁核自衛的主因。

1963年，北韓金正日向蘇聯求助，希望蘇聯協助北韓發展核武，擺脫美國威脅；但是，蘇聯並不同意，卻同意提供一座2兆瓦的反應爐給北韓，允許北韓派出300位科學家到杜布那核研所，和奧布寧斯克核電廠受訓。

1964年，毛澤東的原子彈試爆成功，北韓轉向中共求助，卻遭到毛澤東一口拒絕，老毛認為這個小國家不需要搞原子彈，金正日摸摸鼻子，回到北韓，依照蘇聯提供反應爐，先在寧邊建立核子研究中心，這是北韓核子試爆的第一步，今天卻變成全球核子擴散大問題。

北韓本身就有鈾礦蘊藏，到了1980年，美國衛星就已經偵測到北韓的寧邊反應爐，已經開發出濃縮鈾，使用過的燃燒棒則由蘇聯回收，這是製造核武的初步程序，同時，蘇聯又提供可以製造鈽原料的新型反應爐給北韓，這才引起美國擔心。

1990年，雷根圍堵蘇共擴張的計畫，造成蘇聯崩盤，失去蘇聯的援助之後，北韓也立即陷入飢荒的威脅。1991年，美國趁機向俄羅斯提出「削減戰略武器條約」，這項條約中，只要俄羅斯願意削減核子武器，美國就會給予蘇聯經濟補助，俄羅斯只好同意，同年，美國認為北韓陷入經濟問題，飢荒嚴重，已經對南韓威脅不大，在削減戰略武器條約之下，也把佈署在南韓戰略核武撤除。

北韓有機會向右轉

1991年，北韓加入聯合國，希望獲得聯合國對飢荒的援助，而這段時間，在聯合國的仲介之下，正好是北韓態度軟化，願意和美國和談的時候，可是，問題出在哪裡呢？

本來，改變蘇共集團，放棄獨裁，走向民主，一直是美國國家政策，蘇共崩解之後，華沙集團以及中亞附庸國，紛紛走向民主道路，北韓也被視為蘇聯附庸國，和平演變北韓也是目標之一，雷根時代把改變北韓稱為「大邊疆計畫」，支援北韓經濟發展，換取北韓和平演變政策沒變，北韓貨幣就是因此而來，但是，到底問題出在哪裡？



北韓開城工業地區。圖／擷自維基百科，公有領域

1993年，金大中訪問德國，探索兩德統一，回國後提出陽光政策，開啟和平演變北韓的大門，開城工業區就是北韓資本主義化的最早嘗試，由現代集團出資五億美金打造，2020年5月，象徵兩韓溝通的開城南北聯絡站，卻被北韓炸毀。

根據2004年南韓統一部部長金世旋，所提交給國會一份報告說「金正日擔心受到美國的核武攻擊，曾經向美國示好」，希望降低兩國敵意。到了1991年，是最佳時間，這篇報告說，金正日曾經赴美參加聯合國會議時，和老布希見面，當面提出美國撤除核子武器，兩國和平協議，但是，老布希並沒有同意，所以，問題出在美國。但是，美國認為：老布希同意兩國和平協議，並經濟援助北韓，持續雷根和平演變計畫，問題是北韓出爾反爾，才使問題走樣，那麼，可以左右金正日的人，只有俄羅斯，畢竟「寧邊核子研究所」的科學家和設備，全部是蘇聯提供，俄羅斯可以容忍中亞和其他附庸國獨立，當然不願意看到北韓倒向美國，這是美國方面的解釋，至於，真相如何？恐怕只有北韓變成民主國家，才有發現真相的一天了。

當蘇聯崩解時候，北韓可以接受美國幫助，使用這批北韓貨幣，走向民主國家作為交換條件，避免數百萬人民被大饑荒襲擊，但是，北韓卻錯過這個選擇。沒想到，20年後，這批貨幣輾轉流浪到台灣，成為國民黨黨庫的大型呆帳，更不可思議的事情是，龐大貨幣數量消失了，美國收回這批貨幣之後，在海外進行金融交易，所交換的美金，被某集團和黨國高層私吞了，一分錢也沒有回到台灣人民手中，這些錢應該屬於全民所有，現在這個黨卻淪為乞丐黨，不去抓出監守自盜的人，卻整天喊窮，從世界第一有錢政黨，變成最窮黨的故事，真的可以在歷史中永遠記錄下來。

老天引導我走進這段不為人知的歷史，打開我對國際世界的視野，在我散盡家產之後，腦袋裡只剩下這個故事，今天，我把它揭露出來，善盡公共知識份子的責任，至於很多故事細節，礙於文字篇幅，無法盡興描寫，未來將會在結集出版時，於單行本中披露。（全文完 ）