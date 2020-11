1989蘇聯崩潰,東西冷戰結束,鄧小平取代毛澤東,放棄共產主義施行國家資本主義,並宣布舊的冷戰結束了、新的冷戰即將開始。他一針見血,預料得現實、準確。

很多人認為,杭停頓(Samuel Huntington) 的「第三波民主化」及「文明衝突」都錯了。我不如是認為。我認為,二戰後的東西冷戰不是共產與資本主義的意識型態之爭,而是專制與獨裁的價值衝突文明之戰。

中國和俄羅斯走富國強兵、國家主義資本主義、獨裁專制之路,與美國走自由市場民主政治之途,必然文明衝突。

之後,30年世事滄桑,中國和俄羅斯武力崛起,明顯威脅美國領導的自由民主世界。美國權勢式微但仍是世界第一超級強國。它領導的自由世界和中國主導的帝國陣營,形成的「新」冷戰,和二戰後的「舊」冷戰,本質一樣,並正在熱化。

美日印澳反中如火如荼

在印太地區,美國和日本、印度、澳洲等反對中國帝國主義的民主戰略聯盟,正如火如荼進行中。

日前(2020/11/17),武漢肺炎(COVID19)後,澳洲總理莫里森(Scott John Morrison)第一次出國訪問是日本,日本菅義偉首相上台後第一次接見的外國元首是莫里森。他們見面簽署的最重要的文件是Reciprocal Access Agreement(相互准入協定)。該協定「 provide a legal and administrative framework for both forces visiting the other country」(給雙方武力駐訪對方時根據的法律和行政架構)。

讀起來沒怎麼,實質上就是軍事聯盟的基礎架構。菅義偉在會談中強調澳洲是日本「特別的戰略伙伴」。

澳洲和日本都只和美國半個世紀前有此聯邦協定。一旦澳洲派兵駐訪日本或日本派兵駐訪澳洲,該聯盟的實質效應立即展現。

美日澳反中國的軍事聯盟因而形成。印度是否加入,有待觀察。

目前,雙方在印太海區的軍事演習大增,互相威嚇。澳洲和日本都派軍艦參與美軍的演習陣容。美中、澳中的貿易戰更是殺得刀刀見骨。

21世紀的新冷戰比起20世紀的舊冷戰,一點也不遜色。權勢更大,衝突更大,危險必然也更大。(2020/11/19)



杭亭頓(Samuel Phillips Huntington,1927年4月18日〜2008年12月24日)以《文明衝突論》聞名於世。圖/擷自維基百科,公有領域