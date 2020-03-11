必須給第一線防疫醫療人員足夠的經費與裝備，對他們高支持和信賴，讓專業醫療人員在不受掣肘情況下打贏這場硬戰！圖／指揮中心提供

源自武漢的新冠狀肺炎釀中國人死逾3千確診逾8萬、全球近百國受染重大醫療事件，首例傳播至今百日後共黨總書記習近平昨天終到武漢視察。中共高層救災防疫無功卻殃害全球，只忙於粉飾美化推諉責任與要求復工等來維穩政權。近日高層又說多個省份近期出現「零確診」3月底應可趨零。但客觀分析疫情，隨義大利、以色列封國，中國未消除疫病前又強行復工必擴大災情，再加上歐美洲受染後回傳各國循環，如此險峻疫情，故全球爆發二次肺炎傳染之機率必高。預算達126億美金的2020東京奧運執行委員都向媒體透露，延期1~2年已成選項之一！

1995年日本發生直下型極淺層震度7級阪神大地震，震央位淡路島以北明石海峽，釀逾6千人死亡2千億美金損失，當時首相是親中派村山富市（むらやま とみいち）綽號｢風見雞｣，出身九州東北方漁村窮苦人家，為尊重災區政府自主傳統遲緩3天才派兵救援，對災情處理反應過度遲緩，導致民意支持率大跌終釀該黨之後多項選舉大敗！全日本47個都道府縣以北海道疫情最嚴重，出身貧苦就職未滿1年的知事鈴木直道（すずき なおみち），上周三就籲請道內中小學停課1週，並說「政治判斷的結果，責任由我來負」，獲得多數網友好評，筆者預測他將是日本政治明星；翌晚首相安倍晉三（あべしんぞう） 也宣布全國高中以下各校自本周1停課到4月春假後，隔日再追加750億台幣與先前50億一起抗疫，故日本疫情略有趨緩；而南韓迫於染病人數眾多，上周投入防疫與振興經濟追加預算，約達3千億台幣；而美國疫災險峻漫延34州，國會上周也通過近2500億臺幣防疫經費。

美、日、韓等國投入巨額經費防疫

看看日韓美等國相繼投入巨額防疫經費，台灣國會本周五將三讀600億特別防疫經費，這只是概估必要時還是可精確再增減。但我們必須給第一線防疫醫療人員足夠的經費與裝備和高支持的信賴度，讓專業醫療人員可不受掣肘情況下打贏這場硬戰！

我國離惡那麼近又數十萬台商穿梭其間，第一波防疫台灣做的極為優秀，但仍有扯後腿不肖政客與鮮廉的名嘴藝人滿嘴愛他祖國染病後又爬回來狂耗臺灣的健保，這樣心理矛盾隨該國起舞的舔共變色龍頗多，正在腐蝕我們國本。籲請國人遵照疫情指揮中心專業要求，面對可能來襲第二波病毒大傳染，全國團結一心謹慎以對，並要再提前佈署善用這珍貴防疫經費，讓我們一起來寫全球武漢肺炎防疫減災的正面歷史。