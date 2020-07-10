國防部嚴德發部長率領為殉職的陳志榮上士與蔡博宇上兵默哀。 圖／擷自國防部發言人臉書

國立臺北大學新當選理事長林錫埼有感於漢光演習中冒高溫天候操演登陸艇，在驚濤駭浪中不幸失事殉職的士兵，為體恤其眷屬未來面臨養兒育女的生計困境，特號召前校友總會理事長謝士滄及理監事們並結合社會卓越企業人士，聯合發起募款運動作為殉職眷屬的慰問金，獲得校友們熱烈迴響共襄盛舉，一日之間即募款達五百萬元，顯示臺北大學校友們對社會弱勢族群的關心，特別對於此次不幸殉職的士兵紛紛解囊伸出援手。漢光演習視同作戰，殉職的士兵等同在沙場上壯烈殉職，其犧牲精神值得所有台灣同胞致敬！

校友總會表示，三軍將士保國衛民，讓身在後方的我們得以高枕無憂，企業拚經濟，國泰民安，百姓幸福！為了迅速表達受難家屬的關懷，賴清德副總統特別於昨日接見所有熱心的校友們，肯定臺北大學的善行義舉，並當場向李承嘉校長讚揚其在臺北大學任內領導有方，為國培育眾多傑出財經人才，對社會卓越貢獻，功不可沒。

賴副總統表示，因幼年失怙，在艱苦中力爭上游，對於對弱勢的困境特別感同身受，決定親自率同臺北大學慰問團於明日（7月11日）分別前往三位殉職眷屬親臨致哀暨慰問。



台北大學傑出校友暨民間卓越企業慰問團人員名單。圖／臺北大學校友總會提供



台北大學傑出校友暨民間卓越企業訪問 賴副總統捐款人員名單。圖／臺北大學校友總會提供