人工智慧指標報告（AI Index）旨在研究影響人工智慧產業的最大趨勢、突破性研究進展以及人工智慧對社會的影響。去年（2019年12月11日）史丹佛人工智慧研究院與OpenAI研究組織，發佈其合作完成的2019 AI Index年度報告。這已是該報告發布的第三個年頭。2019年版的數據集是2018年版的三倍。

AI指數報告由九章組成：

研究與開發

檢查文獻計量數據，包括期刊，會議和專利出版物的數量及其對世界各地區的引文影響。

會議

概述來自AI會議的各種來源的數據。具體來說，它將深入研究活動出席率，會議主題摘要以及已實現的政策里程碑。

技術性能

跟踪跨電腦視覺（圖像，視頻和圖像+語言），自然語言，潛在限制，以及計算能力趨勢的任務中的技術進度。

經濟

涵蓋三個特定主題：工作，投資和公司活動。它同時提供了與AI工作，招聘和技能水平有關的全球和特定於美國的數據。它還分析了全球，各個國家和部門的創業投資趨勢。最後一部分包括有關行業中AI功能採用率的數據，並介紹了各國機器人安裝的全球趨勢。

教育

調查教育和人工智能的趨勢。這包括分析機器學習（ML）和AI培訓中的全球數據，並為AI博士挖掘性別和國際多樣性的趨勢。它還研究了將倫理學納入電腦科學課程的工作，並研究了ML和AI入門課程的本科生入學率的全球趨勢。

自治系統

分析有關自動駕駛汽車（AV）和自動武器（AW）的數據。我們重點介紹測試AV的國家和城市，並介紹已知類型的自動武器部署。

公眾認知

涵蓋公眾對中央銀行，全球政府和企業界的看法。它分析有關中央銀行如何圍繞AI進行交流的數據，調查美國國會以及加拿大和英國議會對AI的提及，並檢查在美國收益電話中提及的AI相關術語。它還將深入研究與AI相關的短語的美國網絡搜索數據。

社會考量

審查道德挑戰，有關AI道德的全球新聞以及AI在可持續發展中的應用。它通過查看道德AI準則來提供道德挑戰數據，並研究有關AI道德用途的新聞報導。

國家戰略與全球AI活力

國家戰略指標著眼於各國發布的官方戰略文件。如上所述，全球AI活力工具涵蓋了34個指標的28個國家，從2015年開始分為三個AI高層次維度：研發，經濟和包容性。

今年報告的一些要點如下：

人工智慧成為了最受電腦科學博士青睞的領域，而在2018年，有21%的畢業生畢業於機器學習或人工智慧專業。從1998年到2018年，經過同行評審的人工智慧研究成長了300%。

繼2006年超越美國之後，中國現在每年出版的人工智慧期刊和發表的會議論文數量與歐洲相當。被引用的人工智慧會議論文中，超過40%的論文作者來北美，而約有1/3論文作者來自東亞。2010年至2019年間，發表的人工智慧論文總數成長了20倍。

2015年至2019年，新加坡、巴西、澳洲、加拿大和印度在人工智慧招募方面經歷了最快的增長期。2014年至2018年間申請的人工智慧專利絕大多數是在美國和加拿大等國家申請的，並且94%的專利是在富裕國家申請的。

2019年，全球私人人工智慧投資超過700億美元，其中初創企業投資為370億美元，併購為340億美元，首次公開募股（Initial Public Offerings，簡稱IPO）為50億美元，少數股權為20億美元。在過去的一年中，智慧駕駛行業成為全球投資的「領頭羊」（70 億美元），隨後為藥物和癌症、人臉識別、影片內容、詐欺檢測和金融。

以色列，它的人均深度學習研究比任何其他國家都高，而AI發展走在前沿的國家，如芬蘭和新加坡。美國的人工智慧研究論文的被引用率最多。

人工智慧系統實現了人類水準的一些案例，比如谷歌DeepMind的AlphaStar就在《星海爭霸2》中打敗了人類，以及人類透過使用深度學習，能夠在眼睛圖像中檢測出糖尿病視網膜病變。

與AI研究相關的公司或行業正呈成長之勢，尤其是在美國、中國、日本、法國、德國和英國。目前約有30個國家制定了國家級的人工智慧戰略。

2019 AI指數報告顯示，AI的研究與開發持續增長。