台灣連續第5年被世衛大會拒於門外，美國、日本、加拿大、英國、澳大利亞等國家衛生官員在世衛大會發言表達支持台灣參與的立場，並強調抗擊新冠疫情及其他公共衛生挑戰需要全球夥伴的合作，「我們必須邀請台灣作為觀察員成為世衛大會的一部分。」圖為第74屆世界衛生大會以視訊方式舉行（2021年5月24日）。擷自WHO網站

隨著第74屆世界衛生大會的召開，台灣參與今年世衛大會的希望再度落空，這也是台灣連續第5年被世衛大會拒於門外，美國、日本、加拿大、英國、澳大利亞等國家衛生官員在世衛大會發言表達支持台灣參與的立場，並強調抗擊新冠疫情及其他公共衛生挑戰需要全球夥伴的合作，「我們必須邀請台灣作為觀察員成為世衛大會的一部分。」

本屆世衛大會星期一（5月24日）在日內瓦以視訊會議方式揭開序幕，即便今年支持台灣參加大會的聲浪高漲，七國集團（G-7）更史無前例地發表聲明支持台灣與會，但在中國的強力反對下台灣重回世衛大會的希望再度落空，台灣政府對此表示嚴正抗議。

中國外交部發言人趙立堅星期一針對台灣無法參加今年世衛大會一事表示，台灣參與包括世衛組織在內的國際組織活動，必須依據一個中國原則來處理，聯合國大會第275號8決議及世衛大會第25.1號決議已經確認此一根本原則，民進黨政府「拒不承認體現一中原則的『九二共識』」，台灣參加世衛大會的政治基礎也不復存在，因此中方也「不能同意台灣地區參加今年世衛大會。」

美國衛生與公眾服務部部長貝塞拉（Xavier Becerra）、加拿大衛生部長海杜（Patty Hajdu）、英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）、澳大利亞衛生部長亨特（Greg Hunt），日本厚生勞動大臣田村憲久發言聲援台灣，強調有效對抗疫情需要全球夥伴合作。

美國衛生部長貝塞拉在推特上貼出他發言的影片。他說，「全球協作是解決眼前諸多挑戰的關鍵，與非國家行為者的協作必須持續，我們必須邀請台灣作為觀察員成為世衛大會的一部分。」

除了會中的發言以外，美國、日本及澳大利亞駐台機構也發布聯合聲明，表達對台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）工作及以觀察員參與世界衛生大會（WHA）的支持。

由美國在台協會、日本台灣交流協會及澳洲駐台辦事處共同發布的聯合聲明說，台灣正在經歷一個非常挑戰的時期，它的衛生部門正在努力應對第一波社區感染的重大威脅，即便如此，台灣在新冠病毒（COVID-19）剛出現的早期反應、嚴格的篩檢策略、穩健控制邊境的措施以及其信息透明，仍然是一個公共衛生的成功故事，台灣也是世界上病例最少的範例之一。

聲明指出，三個駐台機構上星期才通過《全球合作訓練架構》（GCTF）與台灣外交部共同舉辦了一個論壇，與全球各國醫療衛生專家分享和討論關於推動新冠病毒疫苗接種的最佳做法，台灣在公共衛生安全的成就得到包括七國集團在內等國際社會的肯定，隨著全球感染率持續增加，世界無法容許任何人口被排除在國際衛生網絡之外，「台灣有意義參與世衛組織的論壇及技術委員會不僅可造福2400萬台灣人民，也將為全世界帶來福祉。」