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每日國際焦點

美國財政部長葉倫提出全球最低企業稅，歐盟支持。拜登堅稱提高企業稅不會導致企業外移。

烏克蘭東部情勢升溫，政府軍與烏東親俄獨立派民兵交火2陣亡。白宮表示烏克蘭早就期待加入北約。烏克蘭也呼籲北約允許其加入。烏克蘭總統澤倫斯基請加拿大總理杜魯道協助其加入北約。

伊朗透過歐盟中間人，在維也納與美國進行間接會談，討論如何回到2015年伊核協議。伊朗表示有建設性。

約旦在王室長輩叔叔調停下，國王異母弟、前王儲哈姆札宣誓向國王效忠，表達任由國王處置，兄弟鬩牆暫告一段落。約旦禁止媒體報導王室紛爭。

中國

因宣稱抵制抵制新疆棉的品牌，導致各品牌限量商品在中國搶購、價格暴漲。

日本

瑞薩半導體將轉移火災廠房的生產線到愛媛縣廠。

日本航空提前一年淘汰搭載普惠引擎的波音777。

緬甸

俄羅斯認為制裁緬甸會導致緬甸陷入內戰，但歐盟仍想加強制裁。

菲律賓

總統杜特蒂呼籲與中國和平解決南海爭議。

印尼

稱巴布亞2名分離主義者試圖奪取軍方武器遭擊斃。

熱帶氣旋已造成119死。

印度

與俄羅斯討論在印度製造更多俄國武器。

法院判決字節跳動須歸還7.9億盧比(3億新台幣)欠稅。

馬來西亞

表示自2019年以來已經退回267貨櫃的非法廢棄物，81櫃在退回流程中。中國2018年禁止汙染廢棄物進口後，馬來西亞就成為替代目標。

歐盟

衛生署報告認為阿斯特捷利康疫苗的確有極低機率造成腦血栓，但原因不明。

烏克蘭

東部情勢升溫，政府軍與烏東親俄獨立派民兵交火2陣亡。白宮表示烏克蘭早就期待加入北約。烏克蘭也呼籲北約允許其加入。烏克蘭總統澤倫斯基請加拿大總理杜魯道協助其加入北約。

波士尼亞

因疫苗缺乏引發抗爭要求政府辭職。

瑞士

瑞信因Archegos資本投資違約損是高達44億瑞士法郎(1,345億新台幣)

挪威

外海發生荷蘭貨船在風暴中受損，救出船員後，緊急救援避免翻覆汙染海洋。

挪威郵輪將重啟加勒比海、希臘島嶼行程。

美國

財政部長葉倫提出全球最低企業稅，歐盟支持。拜登堅稱提高企業稅不會導致企業外移。

亞馬遜創辦人貝佐斯第四年為世界首富，次富為特斯拉創辦人馬斯克。

連鎖餐飲大缺員工，塔可鐘希望在一天內雇用5000員工，並提高福利。

汽車業呼籲政府協助解決晶片持續短缺問題。

委內瑞拉

在哥倫比亞邊界建立特別軍事單位，因應兩國邊境的哥國叛軍、毒梟衝突問題。

巴拿馬

與美國討論如何阻止非法移民。

埃及

蘇伊士運河管理局表示可能拓寬運河南段。即先前長賜輪阻塞部分。

伊朗

透過歐盟中間人，在維也納與美國進行間接會談，討論如何回到2015年伊核協議。伊朗表示有建設性。

約旦

在王室長輩叔叔調停下，國王異母弟、前王儲哈姆札宣誓向國王效忠，表達任由國王處置，兄弟鬩牆暫告一段落。約旦禁止媒體報導王室紛爭。

土耳其

歐盟高峰會主席訪問土耳其，呼籲土國降低地中海衝突。

衣索比亞

關於藍尼羅河大壩的埃及、蘇丹、衣索比亞金夏沙三方談判失敗。

索馬利與阿法爾族群衝突至少100死。

布吉納法索

政府軍與合作民兵巡邏時遭襲擊7死。

利比亞

義大利總理德拉吉敦促利比亞政府確保各方嚴格遵守停火。

以色列

總統邀請納唐亞胡組織新內閣，但表示懷疑他能組閣成功。納唐亞胡在選舉中損失席次，雖仍為最大黨，預料組閣困難。

士兵擊斃想衝撞檢查哨的巴勒斯坦機車騎士。

突尼西亞

總統反對國會成立憲法法庭的要求。

坦尚尼亞

新任總統解除媒體禁令。

奈及利亞

武裝暴徒以炸藥、火箭彈攻擊監獄釋放1,800犯人。

蘇丹

議會投票取消1958年抵制以色列的法律。

西達佛衝突死亡人數增至56。

福和會官方網頁：www.fratwn.org