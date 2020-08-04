作者夫婦與前李登輝總統夫人曾文惠女士（中）合照。圖／孫一信

李前總統今安息

一生清白行正路

伊比摩西卡幸福

陪咱走到民主國

民主先生有影嘸

面對野百合運動

回應學生的呼籲

為著改革來走衝

萬年國大送別莊

卡緊退休茫佫熬

組黨言論攏開放

一人一票選總統

廢省雖然得失宋

打破虛假大一統

裂解統派的政黨

台澎金馬變一國

人文素質有培養

日本精神武士道

共產左派真理想

拿著博士佇美國

真愛小說浮士德（國語）

做人昧始太自我

出賣靈魂走歹路

茫乎撒旦卡贏好

心內呣是無苦楚

失去大子親骨肉

風雨飄搖政治路

順境逆境攏順服

持守一生的信仰

就是跟隨主基督

堅持一生的理想

台灣建國愛成功

李登輝是真英雄

雖然已經佇天堂

這故事愛繼續講

乎咱思想越勇壯

註：

1、分享一段聖經節：美好的競賽我已經拼了；著走的路程我已經走完；著守的信仰我已經堅守。（新約提摩太後書4章7節）

2、因為廢省的緣故，宋楚瑜先生和李登輝先生形同陌路，一直到2011年才握手和解。

3、李登輝先生當選總統以及凍省造成國民黨分裂出新黨和親民黨。

4、摩西帶領以色列人出埃及，但最後他自己並沒有進入迦南地。（舊約民數記20章12節）

5、喜歡浮士德，是從張大魯的影片（吳念真訪談李登輝）中看到的。李總統推薦三本書，歌德的《浮士德》、倉田百三《出家人及其弟子》、湯瑪斯.卡萊爾《衣裳哲學》

6、李登輝前總統在2020年7月30日別世，享壽98歲。