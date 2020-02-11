菲律賓政府以一中原則，將台灣列入禁入境名單，蘇揆說，台灣無端受一中的牽連很冤枉。(圖/擷取自行政院網站)

中國武漢疫情險峻，菲律賓政府無預警於昨晚突然宣布將台灣納入「臨時旅行禁令」名單，造成約150名台籍旅客抵達菲律賓機場後被拒絕入境。行政院長蘇貞昌今(11)天表示，許多國家不了解一中，造成台灣受牽連，台灣很冤枉。國民黨主席補選候選人郝龍斌也說，面對這麼離譜、粗暴的事情，外交部必須向菲國提出抗議，要求菲國政府立即收回成命。

菲律賓昨晚傳出禁止台人入境，我駐菲代表處一度澄清為錯誤消息，未料菲律賓民航委員會（CAB）仍宣布基於一個中國政策，菲律賓對台灣、中國、香港、澳門實施「臨時旅行禁令」，除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，若在14天內到過中國、香港、澳門或台灣，將暫時禁止入境菲律賓。

訊息一出，剛剛才飛抵菲律賓機場的台灣旅客整個傻眼，被滯留在菲律賓求助無門。隨後，亞航在今日上午跟進宣布，自即日（2/11）起，Air Asia菲律賓-台灣之間航班全部取消。至於昨深夜飛宿霧Z2 7149班機、長灘島Z2 25班機，因台灣旅客抵達當地後遭遣返，2航班預計今天中午會返抵桃園機場。

行政院院長蘇貞昌今天上午前往中華郵政台北郵件處理中心，向防疫物流作業同仁加油打氣。接受媒體聯訪時表示，針對菲律賓昨晚突然發布的「臨時旅行禁令」納入台灣，他說，台灣除了受武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎） 疫情之害，也因許多國家對一中不了解的牽連而受害，很冤枉。

蘇貞昌表示，台灣跟菲律賓雖無正式邦交，但兩國往來密切，突然發生這樣的事，政府非常關心，將幫助滯留的台灣同胞回國，也會持續溝通，希望能維持正常的往來。

國民黨主席補選候選人郝龍斌則說，菲國政府基於「一個中國」政策所提出的禁令，完全不符現況事實，中國、香港、澳門與台灣疫情狀況完全不同，如此粗暴便宜行事，套用政治上的「一中原則」，已經嚴重影響台灣的權益與中華民國國格，對台灣非常不公平，政府當然要全力向國際社會說明，捍衛我們的權益。

郝龍斌也盛讚台灣防疫有成，即便兩岸往來密切，但我們的防疫工作依然嚴格執行，台灣的新冠肺炎病例僅18例，比日、韓還少，也沒有社區感染，顯見台灣在防疫的嚴謹和成效，部分國家片面宣布台灣比照中港澳列入旅遊禁令，實在荒謬，台灣駐菲代表處一定要提出嚴正抗議。