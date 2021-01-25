中國專家Clive Hamilton的兩大作，《Silent Invasion》（無聲的侵略）和《Hidden Hand》（隱藏的手）。前書主題是中國用錢滲透澳洲、後書滲透西歐、北美各國的政經國安、科技教育、媒體文化的嚴重情形。圖／擷自維基百科，博客來網站，民報合成

民以食為天。有奶便是娘。視錢如命、甚至要錢不要命。有錢可以使鬼推磨。「不管是黑貓白貓能抓老鼠就是好貓」、「賺錢是鐵道理」，是人性。要自由民主人權，也是人性。兩者有矛盾和衝突，我叫價值文明衝突。

最近身體好一點，看了一下中國專家Clive Hamilton的兩大作，《Silent Invasion》（無聲的侵略）和《Hidden Hand》（隱藏的手），很有同感。只有在文明衝突論述上，我們詮釋不同，有不同看法。

黑貓和白貓

前書主題是中國用錢滲透澳洲、後書滲透西歐、北美各國的政經國安、科技教育、媒體文化的嚴重情形。兩書讓我突然驚覺的是，我一向太注重政治文化和政治制度，忽視政治經濟的重要板塊。

我去美國唸研究所，一頭栽進政治文化、政治制度和政治發展。雖上了政治經濟的課，但沒精研。後來教學政治50多年，一直因學識不足不太敢碰政治經濟。

Hamilton讓我想到柯林頓的名言，「It's the economy, stupid!」（是經濟，笨蛋！）。

鄧小平的「黑貓白貓」，讓中國經濟崛起。習近平「有錢使鬼推磨」把世界民主國家搞得手忙腳亂、天翻地覆。

二戰後美蘇冷戰，最後專制蘇聯和東歐共產主義大敗，美國領導的民主世界大勝。原因當然很多，但最重要的應該是，從列寧、史大林、克魯雪夫到戈巴喬夫，因為重視軍事、忽視經濟。結果，不僅蘇聯、連它權勢領導的東歐，都民貧國窮，民不聊生。

毛澤東一樣，搞了三十多年的無產階級革命，更民貧國窮，餓死幾千萬人。鄧小平兩次被毛澤東清算鬥爭。毛死後，鄧復出，把共產主義丟得乾乾淨淨，大搞賺錢是鐵道理的國家資本主義。利用西方的自由市場發大財。習近平用鄧小平賺來的錢，窮兵黷武、大肆發展軍力外，也花大錢大作「一帶一路」的帝國夢。

一戰後，納粹德國、軍國日本也是大搞國家資本主義。但他們沒搞習近平銳勢力的「一帶一路」帝國主義。結果直接導致人類最大災難的二戰。

養虎為患

習近平錢那麼多，哪理來的？當然是我們經濟高度開發、有錢的民主國家、美國、歐盟、日本、台灣、澳洲等，大肆開放市場、大買中國產品、大量投資、設廠中國、門戶大開、讓中國侵門踏戶、又偷又買我們的先進科技造成的。

中國這個有牙齒、會吃人、窮凶極惡的怪獸，Frankenstein怪物，就是我們有錢先進民主國家養虎為患造成的。二戰後，我們對被西方帝國主義侵略兩百年的文明大國中國，非常同情。希望幫它快速發展，人民脫離多苦多難。

1960年代初我去美國念研究所。第一堂課就是Gabriel Almond的civic culture（公民文化）。

然後David Easton的political system（政治制度）、Max Weber的社會學、Lucian Pye的political culture and political development（政治文化和政治發展）。之後唸Joseph Schumpeter、Frederic Hayek、Edgar Snow、John King Fairbank、Ezra Vogel、Henry Kissinger、Samuel Huntington 和Francis Fukuyama。最後乃才讀Andrew Nathan、Larry Diamond等有關台灣民主化的書。因為文化大革命，我的博士論文寫毛澤東思想，當然唸Karl Max、陳獨秀和老毛的著作。Stuart Schram的書也非讀不可。

書讀不多、也不深入，結果才疏學淺。不過，我的民主化的理念和對中國民主化的論述，就根據這些人的看法確定的。幾十年來不變。

這些論述合起來有一主軸。那就是經濟發展導致人民有錢、脫離庶民（subject），變成參與（participant）的公民，而發展民主文化、民主制度。他們都喜愛中國的光輝文化，但也希望貧困中國變富，人民生活變好，變成自由民主的現代化的國度。

西方英美法、東亞日韓台等民主國家，大都循著這個民主化軌道發展。他們希望毛澤東死後中國改弦易轍，走上這條民主化大道。我因而對1980年代的「中國之春」抱有很大期待，鼓勵、支持。1989天安門大屠殺之前，我就曾抱此希望，常去中國講學、大力推薦這個發展模式。支持方勵之、魏京生、蘇紹智、嚴家其、蘇曉康等的民主改革、北京學生的民主運動。後來被列為天安門幕後黑手之一，小咖一個。

民主化的大道

我們大錯特錯。天安門把我們的民主發展理論撕裂得面目全非、一分不值。中國兩千多年的專制文化和制度根深蒂固、牢不可破。習近平把大賺自由市場的錢，一部份分給百年一窮二白的苦難人民，讓他們過安定的好日子，好事。一大部分卻花費在他的窮兵黷武、「一帶一路」的中華民族復興的帝國夢上。

這就是我們造成的 Frankenstein怪物。如何因應這個怪物，很難。但我們要活，就要積極強硬對付。成敗攸關人類的生死存亡。

我們絕對不能打第三次世界大戰。一打，就是人類的滅絕。

我們選擇餘地不多。但也並非沒有選擇餘地。首先，以毒攻毒，我們也要經濟掛帥，經濟圍堵、壓抑中國，不要讓它繼續肆無忌憚，用國家資本主義玩弄民主國家的自由市場經濟，大賺錢。民主國家不要大買中國產品、大量投資、設廠中國、賣重要的生產資源給中國、和專制中國訂不自由、不平等的「自由貿易協定」。絕對不讓中國變成超越美國的世界第一經濟大國。

第二，一樣以毒攻毒，以牙還牙，以美國為首的民主國家，要富國強兵，經濟上不讓中國變No 1，軍事上更不能讓它追過美國變No 1。

民主國家、美國、英國、歐盟、日本、台灣、澳洲、印度等，如能團結，形成經濟和軍事戰略聯盟，一致圍堵中國，中國一定不可能成為世界經濟和軍事的No 1，危害世界和平。

這我有信心。過去一年，美國對中國的經濟制裁，嚴重創傷中國經濟發展。拜登上台，繼續強勢經濟抵制中國。他的外交、國安團隊，國務卿（Anthony Blinken)、國安顧問（Jake Sullivan）、新的印太協調者（Kurt Campbell），都是強硬的反專制中國、親民主台灣的鷹派。他們支持川普的中國政策，對中國的制裁力道會更強、更有效，因為他們更瞭解、更堅持自由民主人權、更相信美國應該領導世界民主國家、建構戰略聯盟，對抗中國的專制帝國。

壓力很大，但1年來，日本、歐盟、加那大諸國對中國的經貿政策強硬不讓，非常堅持，效果很好。



作者指出，天安門把民主發展理論撕裂得面目全非、一分不值。民主國家應共同合作建構戰略聯盟，對抗中國的專制帝國。圖為1989 年中國民運期間的北京天安門廣場。擷自六四紀念館網站

不讓中國No. 1

台灣經濟依賴中國最深，但蔡英文堅韌不拔，一步不讓，走台灣自己的富國強兵之路，也走得坦坦蕩蕩，強勁有力，前途看好。

澳洲經濟依賴中國在台灣之後排名第二。一年來跟在美國之後一再觸怒中國，中國嚴厲制裁，受傷滿大，但澳洲政府也一步沒讓。總理（Scott Morrison），不僅大力支持川普，還跑在前面，當馬前卒，挑戰（釁）中國。拜登就職美國總統前夕，反對黨領袖（Anthony Albanese）強硬支持美國「picks battles with China」（找中國打戰）。連一向支持和中國做生意的工商領袖都「 urged companies to resist bullying from China and for diplomats to get ‘their hands dirty’ by helping to find alternative export markets」（鼓勵公司抗拒中國的流氓行徑，外交官把手弄贓幫助尋找別的出口市場）。

地球村越來越小。民主國家圍堵專制中國，並不是要建築鐵牆圍困中國。我們一定要多方面和中國開放接觸、交流對話。但我們要戒急用忍、小心謹慎，雙方都遵守公平的遊戲規則。

我們要開大門，他們也要開大門。他們要來我們的國家走透透，我們也要能去中國、包括西藏和新疆走透透。

他們要進來我們真實的自由市場賺大錢，也就要實行真正、不是國家專制控制的假的市場經濟，讓我們去中國賺大錢。他們能買我們的礦場、農場、甚至港口，我們就應該能買他們的鐵工廠、國營企業、人民公社。他們要賣便宜的衣服、鞋子、電器用品給我們，我們就要能賣紅酒、牛肉、龍蝦給他門。不能因為我們要求調查武漢肺炎（COVID-19）的來源，就政治掛帥、報復，把我們的大麥、紅酒、牛肉進口增加好幾百％的關稅。

我們不能運作銳實力滲透、影響他們的政經社會，他們也就不能運作銳實力滲透、影響我們的政經社會。他們的媒體、電影、書籍能自由進入民主國家，我們的媒體、電影、書籍也應該能自由進入中國。

他們能在民主國家廣設孔子學院，我們就應該能在中國廣設民主學院。

雖然目前看不到，但我還是相信我們的民主化經驗和模式，可以、甚至必然用到古老中國。不過，要破除根深蒂固的中國專制文化和制度，讓中國人民覺醒、瞭解他們不是天生被奴役的庶民，而是可以、應該當家作主的公民，習近平之輩不是天縱英明，生下來就要當皇帝，國家領導人要服務人民，不是人民服務國家領導人。

民主戰勝專制

千年僵硬的恐龍，嚴重化石化，要做180度的典範轉向，談何容易。不過，中國人和我們一樣，都有自由民主人權的基因。中國民主化不是「是否」、是「何時」的問題。50、100、200年都有可能。

不管50年、200年，美中文明衝突的「新」（其實滿舊了）冷戰（我不考慮熱戰，因為熱戰我們都死光了），必然不停開戰。在此冷戰中，美國領軍的民主陣營，必須不讓專制中國在經濟上、軍事上超越美國，成為世界No 1。

如是，像「舊」的美蘇冷戰，「新」的美中冷戰，應該一樣是民主戰勝專制。這是我的歷史終結性的論定。(2021/01/13)