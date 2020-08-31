●印太●歐俄●美洲●亞非●
........................................................................................................................................................................................
每日國際焦點
德國準備以俄國反對派人士疑似遭下毒案，對俄發起制裁，但同時梅克爾卻再次強調需要與中國持續對話，與法國總統馬克洪當著王毅抨擊香港與維吾爾人權問題大不同。相對於美國聯俄制中，德國則是採取聯中制俄。
以色列與阿聯啟動多方面合作，以色列航空首度直航阿聯。
土耳其表示將於東地中海進行軍事演習，歐盟計畫對土制裁。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
日本
首相安倍晉三因潰瘍性大腸炎舊疾復發請辭，川普向安倍致敬。
美國將與日本、澳洲、印度進行鑽石四國會談。
南韓
醫師罷工越演越烈。
泰國
1200名保王黨30日示威與學運別苗頭。
巴基斯坦
喀拉蚩洪水已經造成23死。
模里西斯
若潮號漏油事件造成40隻海豚死亡，引發數千人抗爭要求政府下台。
白俄羅斯
盧卡申科30日生日，普丁致賀並邀請前往莫斯科會議，同時首都群集抗議者「反慶生」
盧卡申科威脅若遭歐盟制裁將切斷歐盟經白俄到俄羅斯的交通。
俄羅斯
俄羅斯驅逐挪威外交官，報復先前挪威驅逐俄國外交官。
法國
馬克宏向王毅質疑香港與維吾爾人權問題。
資深軍官洩密給俄國遭調查。
德國
柏林警方30日逮捕300名反口罩示威者。
德國表示準備就Navalny案對俄國制裁。
梅克爾表示歐洲與中國要繼續對話。
瑞典
右翼反伊斯蘭遊行，引起反反伊斯蘭遊行暴動火燒車。
義大利
外海搭載20偷渡客的偷渡船起火導致3死。
亞塞拜然
亞塞拜然控訴俄羅斯提供武器給亞美尼亞。
美國
7月消費者支出成長1.9%，超過預期。
加拿大
「黑人生命重要」暴亂擴散到加拿大，無政府虛無破壞分子要求刪除警方預算，噴漆並推倒加拿大首任總理雕像導致嚴重損毀。
巴西
全球最大濕地潘特納爾濕地大火。
巴西環境部28日表示將會積極對抗亞馬遜雨林濫伐。
黎巴嫩
駐德國大使穆斯塔法‧阿迪布獲各方勢力支持，可望接任總理。
貝魯特大爆炸總死亡人數已達190人。
遜尼派與什葉派民眾衝突造成2死。
聯合國將繼續黎巴嫩維和但將減少部隊。
以色列
以色列與阿聯討論糧食與水資源安全方面合作。
阿聯中止對以色列的經濟禁運。
以色列航空31日首航以色列與阿聯直航。
以色列對迦薩走廊的哈瑪斯發動報復攻擊。
土耳其
土耳其表示接下來兩周會於塞浦路斯西北海域舉行軍事演習。
馬克宏表示對土耳其畫下紅線。
歐盟計畫因東地中海衝突對土耳其制裁。
伊拉克
美國計畫撤軍至3500人。
利比亞
民族團結政府開除其內政部長。
埃及
軍政府宣布逮捕埃及穆斯林兄弟會領袖。
阿富汗
閃洪已造成160死。
馬利
政變造成政府勢力衰弱，蓋達組織調停各民兵組織大結盟。
民主剛果
28日伊斯蘭民兵襲擊軍方，10民兵遭擊斃，另有5民眾遭波及死亡。