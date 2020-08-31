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每日國際焦點

德國準備以俄國反對派人士疑似遭下毒案，對俄發起制裁，但同時梅克爾卻再次強調需要與中國持續對話，與法國總統馬克洪當著王毅抨擊香港與維吾爾人權問題大不同。相對於美國聯俄制中，德國則是採取聯中制俄。

以色列與阿聯啟動多方面合作，以色列航空首度直航阿聯。

土耳其表示將於東地中海進行軍事演習，歐盟計畫對土制裁。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

日本

首相安倍晉三因潰瘍性大腸炎舊疾復發 請辭 ，川普向安倍致敬。

美國將與日本、澳洲、印度 進行 鑽石四國會談。

南韓

醫師 罷工 越演越烈。

泰國

1200名保王黨30日 示威 與學運別苗頭。

巴基斯坦

喀拉蚩洪水 已經造成23死。

模里西斯

若潮號漏油事件 造成 40隻海豚死亡，引發數千人抗爭要求政府下台。

白俄羅斯

盧卡申科30日生日，普丁 致賀 並邀請前往莫斯科會議，同時首都群集抗議者「反慶生」

盧卡申科 威脅 若遭歐盟制裁將切斷歐盟經白俄到俄羅斯的交通。

俄羅斯

俄羅斯 驅逐 挪威外交官，報復先前挪威驅逐俄國外交官。

法國

馬克宏向王毅 質疑 香港與維吾爾人權問題。

資深軍官 洩密 給俄國遭調查。

德國

柏林警方30日 逮捕 300名反口罩示威者。

德國 表示 準備就Navalny案對俄國制裁。

梅克爾 表示 歐洲與中國要繼續對話。

瑞典

右翼反伊斯蘭遊行 ，引起反反伊斯蘭遊行暴動火燒車。

義大利

外海 搭載 20偷渡客的偷渡船起火導致3死。

亞塞拜然

亞塞拜然 控訴 俄羅斯提供武器給亞美尼亞。

美國

7月消費者支出 成長1.9%，超過預期。

加拿大

「黑人生命重要」 暴亂 擴散到加拿大，無政府虛無破壞分子要求刪除警方預算，噴漆並推倒加拿大首任總理雕像導致嚴重損毀。

巴西

全球最大濕地 潘特納爾濕地大火 。

巴西環境部28日 表示 將會積極對抗亞馬遜雨林濫伐。

黎巴嫩

駐德國大使穆斯塔法‧阿迪布 獲各方勢力支持，可望接任總理。

貝魯特大爆炸 總死亡人數已達190人。

遜尼派與什葉派 民眾衝突 造成2死。

聯合國 將繼續 黎巴嫩維和但將減少部隊。

以色列

以色列與阿聯 討論 糧食與水資源安全方面合作。

阿聯 中止 對以色列的經濟禁運。

以色列航空31日 首航 以色列與阿聯直航。

以色列對迦薩走廊的哈瑪斯 發動報復攻擊 。

土耳其

土耳其 表示 接下來兩周會於塞浦路斯西北海域舉行軍事演習。

馬克宏 表示 對土耳其畫下紅線。

歐盟計畫 因東地中海衝突對土耳其制裁。

伊拉克

美國 計畫撤軍 至3500人。

利比亞

民族團結政府 開除 其內政部長。

埃及

軍政府 宣布逮捕 埃及穆斯林兄弟會領袖。

阿富汗

閃洪 已造成160死。

馬利

政變 造成政府勢力衰弱，蓋達組織調停各民兵組織大結盟。

民主剛果