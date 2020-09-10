在這個世上最厲害不是拳頭也不是槍砲，而是教育，因為唯有教育能重塑人們之靈魂。在古代要做官就必須出生帝王將相之家世，最起碼也要參加科考或從軍連建戰功為大將軍。現代要從政除了出生在達官貴人或日進斗金富商巨賈之家，或组黨參加選舉，因為民主政治又是民意政治、政黨政治、法治政治、為民服務負責任之政治，也是以數人頭取代打破人頭之政治，即使您的學歷有多高，財力有多麽雄厚，若沒有經營群眾工作，無論是在自己的所屬政黨內之初選或是通過初選再來與他黨之候選人正式競選各種民選公職，鐵定很難在競選中勝出以赢得勝選取得執政，尤其當今這個全球化知識經濟來臨的大時代中，自由、民主、人權、民有、民治、民享已是人類之普世價值，無論任何人之身分地位是如何，從事任何工作皆不能違背這一個普世價值與潮流趨勢。

培養人才 蔚為國用

遙想當年於1860年代德國（普魯士）當時也只是一個弱小的國家，常被強鄰法國所侵凌，即使向法國割地賠罪賠款仍不得國泰民安，人民塗炭生活於水深火熱之中，直至1860年德國之鐵血宰相俾斯麥主政，重視哲學、科學教育之實施，大量培植優質之政治、科學、文教的一流人才，國力因而逐漸昌盛，不出十一年，就於1871年一舉打敗法國因而一躍成為歐洲一等強國，這當中正由於注重教育所致，這猶如西方大思想及大哲學家柏拉圖所言:「教育乃是國家力量之總集合」，而德國大哲學家康德也曾論及:「教育之目的乃在於培養能勞動，有智慧的優秀人才以為國家所用」，真是有其真理之所在。

筆者自1967年（民國56年）8月1日從屏東師範學校畢業後在故鄉屏東縣恒春鎮大平國民小學任教三年後，旋即負笈北旅求學就業，當中有一段很長之期間曾從事基層政黨政治、媒體界服務工作，1985年（民國74年）間在取得法學博士學位先後在台大、警大、崇右影藝大、北商大等學府開授法政有關尃題課程，並於今2020年8月擔任東華大學校務顧問，連同之前之任教歲月，至今2020年（民國109年）9月10日已逾半世紀，無論在任何工作崗位努力打拚，從沒有離開過我最鍾愛的教學研究寫作之工作，個人深悟終身學習，從事教育乃是興國最神聖無比之永遠志業。

（作者現任大學法商企管講座教授、大型幸福企業公司及優質商業聯合總會顧問、國立大學校務顧問）