前美國總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)在1935年8月31簽署,參議院通過的《中立法案》(Neutrality Act, or Senate Joint Resolution No. 173):限定美國行政部門著避免可能致使美國捲入,德國納粹和義大利法西斯政府可能發動的戰爭。

羅斯福在簽署法案之時,強調:歷史充滿無法度預測的狀況,所以這個法案嘛是著愛有某種的抽退。(history is filled with unforeseeable situations that call for some flexibility of action.)按怎抽退著是根據每一時段所評估的國家利益來決定,所以,後來美國還是在1941年12月11對納粹德國宣戰。仝款,美國自越南和阿富汗撤軍,放棄南越和阿富汗的「民主」政府,攏嘛是在原先無預料著的歷史發展狀況下,根據美國國家利益所做的決定。

拜登所造成的阿富汗震撼,引發美國社會強烈的指責,嘛激起亞太地區國家對美國可靠性的高度質疑。拜登政府為著安搭各方面,用無法度的法度:不斷空喙哺舌放屁安狗心。現實是,羅斯福坦白的抽退說,才是弱小民族呣通祙記得的警告。

波羅地海國家的民族主義者,掌握了民族本位認定的有利情勢,不斷創造有利推動恢復國家獨立的環境。到關鍵時刻,無顧美國和西方主要國家的反對,無顧蘇聯武力鎮壓的威脅,勇敢堅決宣布脫離蘇聯。因為怹展現出是有尊嚴的民族,怹的奮鬥受其他弱小民族認定有意義,蘇聯境內有仝款獨立意圖的共和國和冰島代先徛出來承認波羅地海國家獨立,帶動其他國家嘛紛紛徛出來支持。勇敢閣有尊嚴的民族,自助著會得到人助。

制定《民防手冊》動員全民防衛

波羅地海三國在2004攏加入歐盟並成做北大西洋公約組織(NATO)的成員。2014年3月,俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞了後,波羅地海三國雖然知影自己無夠氣力阻擋俄羅斯的侵略佔領,猶原自2016開始進行全民防衛的準備,制定《民防手冊》,教育全民參與抵抗外敵的知識和意志。怹無因為有NATO強大的武力做靠山,著自己呣出力保護家園,咁那肖想要哭死賴人。怹堅決自立自強,著是要予俄羅斯知影,要侵略波羅地海國家著付出相當大的代價,算祙合!

國際社會的現實以及歷史經驗,清楚教示咱:台灣民族必須自力自強,予國際社會認定咱的奮鬥是有意義的,予其他政府認定支持台灣存在是有價值的,按呢,咱堅決自助抵抗外來侵略,才會得到他助。

台灣人要展現自力自強,上基本的是在台灣社會推動「台灣化」、「去之那化」。真可惜,台灣人對蔡英文集團堅持維護假「之那民國」體制,不但無明顯的公開反對和抗爭,顛倒是大部分自稱的獨派,乖乖隨在蔡英文尻川後,呣敢批判蔡英文導頭背叛民族的反動行徑,予國際社會有錯覺,認為台灣人暗中期待未來有和之那「統一」的機會。

台灣被假「之那民國」綁架

台灣民族主義者必須認清,蔡英文和赤藍權貴是利益共生體,童文薰律師的《蔡英文論文門》有真詳細的記事實證。而且,蔡英文集團和赤藍集團,閣和之那共產黨綁匪形成共識,以繼續用假「之那民國」綁架台灣,做為目前三方的最大公約數,藉此進一步分化台灣社會,邊緣化實質的台獨運動。

只有庫呆才呣知,之共綁匪的軍事實力一旦擴張到美國必須抽退的情勢,繼續維持假「之那民國」的台灣,必然被之共綁匪併吞。美國軍事情報的前瞻分析,甚至8月31國防部在立法院的《110年中共軍力報告書》,咱攏看出時間對被假「之那民國」綁架的台灣是不利的。台灣社會應該嚴肅反省、覺悟,趕緊就「論文門」醜聞,正當地要求反動的蔡英文落台,替台灣爭取時起動民族自立自強的時間,台灣前途才可能有活路。

有幾位海內外真受人尊重的台灣人教授,向我表示,怹攏無憢疑,蔡英文的所謂博士學位是欺騙社會。總是,怹認為:目前台灣人感覺台灣無特別大問題,既然按呢,蔡英文到2024著自然落台,彼時才來矯正台灣的方向。這種想法著是無作為的姑息主義,事實上,台灣人是予反動集團蓋在鼎內等水滾,在麻痺的安逸中,無看破蔡英文集團不斷害台灣流失機會,流失創造有利推動台灣獨立環境的機會。

所有邪惡腐敗的掌權者,攏會為自己安排可以脫身的後路。咱若看蔡英文在排斥較正直的賴清德,捧一批完全無台灣主體意識的赤藍化政客,真清楚,伊著是要予台灣在2024以後,繼續陷入「濫用錢勢搶奪錢勢」的惡性腐敗螺旋,方便繼續濫用錢勢對「論文門」的犯罪行為放水。

台灣社會實在無任何理由,予一個呣知見笑完全無自尊的騙子徛在領導地位,阻礙台灣的正常化,阻礙台灣人正名制憲的努力,阻礙台灣人自力自強成做予之共綁匪呣敢假肖的民族。台灣社會必須「去蔡英文」!