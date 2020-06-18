美國總統川普星期三簽署了一項旨在懲罰侵害維吾爾及其他少數族裔穆斯林人權的法案。圖／擷自川普臉書，資料照

美國總統川普星期三簽署了一項旨在懲罰侵害維吾爾及其他少數族裔穆斯林人權的法案。

這項名為《維吾爾人權政策法》的法案在美國參眾兩院以壓倒性優勢獲得通過。該法案譴責中國共產黨在新疆設立集中營，侵犯維吾爾和其他少數民族穆斯林的人權。

除了呼籲就涉及新疆的問題加強對北京施壓外，該法案還敦促美國政府考慮對相關實施人權侵害的中國官員進行制裁。

根據法案內容，總統必須在法案生效後180天內向國會遞交報告，提供列舉出侵犯新疆維吾爾及其他穆斯林少數族裔群體人權的中共官員的名單，並針對名單上的人予以制裁。

同時，法案還要求美國國務卿必須在法案生效後180天內與其他有關聯邦行政部門和民間團體討論合作，向國會遞交有關新疆自治區的人權侵犯狀況報告。

美國聯邦參議員、參院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）對《維吾爾人權政策法》的簽署表示歡迎。

里施在一份聲明中表示：「至少有100萬維吾爾人和其他少數民族穆斯林被拘留，這是應當受到譴責和不可原諒的，必須追究中國共產黨和政府的責任。」

世界維吾爾代表大會稱該法案給備受壓迫的維吾爾人帶來希望。

該組織發言人迪里夏提·熱西提（Dilxat Raxit）在聲明中表示：「這是針對中國政府嚴重踐踏人權行為並追究責任的重要一步，我們期待美國政府嚴懲那些針對維吾爾人推行和執行極端政策的中國官員和協助的中國企業。」