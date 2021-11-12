護理界龍頭、台灣護理學會理事長陳靜敏力挺鄭光哲參選南市議員。她說：「光哲擔任我的國會主任期間協助下，提法案、審預算、爭取我們護理人員相關權益，讓我在立委任內有好的表現，連續兩個會期都獲公督盟評為優秀立委。最大功臣手是鄭光哲。」

2016年，陳靜敏入榜民主進步黨不分區立委名單第24名，為醫療、護理專業代表，關心長照及社區健康。2018年11月，陳其邁因參選高雄市長而辭去不分區立委職務，陳靜敏遞補，宣誓就職成為第9屆立法委員。歷任國會助理12年的鄭光哲銜命擔任其國會主任。

鄭光哲協助陳靜敏的國會質詢提案備受關注與肯定，2020年，陳靜敏雖獲提名的席次向前移至17名，但因民進黨不分區政黨票僅得以分配13席而無緣連任，成為女性候選人的落選頭。

四年前角逐民進黨南市議員初選的鄭光哲上屆因南區、安平區選區合併加權計分，致使最後初選失利，日前在支持者的勸進下決定捲土重來，加入2024南市議員(南區/安平區)參選….

挺光哲，讓台南更好！陳靜敏力推鄭光哲對對長期照護、照顧咱老大人有很大使命與理念。她舉其在立委任內提案相關長照政策建言備受肯定，很期待鄭光哲進入議會爭取在台南設立參考日本「生活保健室」，護理師生活保健站，發展以社區為基礎的小規模多機能整合型服務中心，健康促進照護咱老大人。

以台灣為名！會員人數逾7萬5千人的台灣護理學會成立於西元1914年，至今已有107年，自1997年至今在國際護理協會（理事會中皆佔有理事席次）現任理事長為陳靜敏教授。

尤值一提的是2021年 ICN國際護理大會 (ICNCongress)甫於11月2〜4日以視訊方式舉行，本次大會共有來自132個國家5,500多人參與。台灣護理學會代表為陳靜敏理事長、廖美南副理事長、蔣立琦副理事長、陳幼梅副理事長、周繡玲常務理事、周桂如常務理事、陳淑賢常務理事、江惠英理事及陳淑芬秘書長共同參與。台灣護理學會監事黃璉華教授, 連任 2021-2025 ICN國際護理協會理事。台灣護理學會監事 李選 教授 榮獲 ICN Christiane Reimann Prize#克莉斯汀雷蒙獎。這是第一位獲獎的華人。為台灣之光，為台灣護理喝采！

※南區/安平 市議員參選人鄭光哲

「競選服務處開幕茶會」

日期︱2021/11/13(星期六) 上午9點至11點

地點︱台南市南區健康路2段407號

電話︱06-2615899