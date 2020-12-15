中天新聞台執照到12月11日午夜12時到期，52台應該會先以空頻因應。11日下午最高行政法院裁定「抗告駁回」，中天午夜關門。11日晚前台大新聞所所長彭文正，以深綠急獨人士自居，竟重磅貴賓參加晚上8點告別中天聲援會。全世界沒有那個國家把有限的頻道資源送給敵國統戰。政府即便是以行政命令收回都不為過，何況NCC也已走完了完整的程序，法院也裁定。國民黨中央黨部和中天電視台是將彭文正當棋子，然彭也樂意應是自有其打算。但對照媒體大亨黎智英的骨氣：中共以鐵鍊綑綁身、手，72歲的黎智英仍腰桿直挺，不知彭文正和這些促統人士站在一塊，內心真坦蕩？真不明白撤照具有抗中宣示的積極意義嗎？

蔡衍明：「我是台灣人，就是中國人」，蔡因中天撤照，批判台灣沒有言論自由，蔡衍明該看看真正中國籍壹傳媒發行人黎智英的處境，中共是連演都不演了，對這樣社會領袖鐵鍊束銬身手，你該慶幸你不若黎智英是中國人落入專制魔掌，你還可以囂張到在中國時報頭版整版框列蔡總統、蘇院長、NCC委員痛罵他們可恥，蔡董還不夠自由？講言論自由蔡怎不替黎智英向中國伸張自由？慶幸法院公正52台頻道國家資源現已順利收回！這是抗中宣示的第一步，然而蔡衍明立即轉戰新媒體，目前中天電視YouTube頻道已累積218萬訂閱數，撤照並未能處理紅媒問題，未來則應以國安全面法辦紅媒。

真是台獨鬥士請放大格局

曾擔任台大新聞所所長的彭文正先生：「中天被關了是民進黨在歷史上一個最惡劣的示範」。若從好意去解讀為：關中天的理由若是國安，則應以〈反滲透法處理〉，如若無充足證據無法以國安處理，就應尊重所謂言論自由的進步價值，交給市場來決定。絕對同意關中天以國安處理，但市場上若有200萬多人喜歡看中天新聞，蔡政府的NCC則應放任將國家有線頻道資源送給中共對台分化統戰用？這又是什麼謬論？而彭自稱獨派卻要誓死捍衛敵人統戰的自由？

嚴格說中天稱不上媒體，可說是中共在台的心戰喇叭，台灣政府已縱容中天擾台多年，至今也只是收回頻道資源，台灣民意基金會民調結果竟有55%不樂見政府收回中天頻道？看看美國川普如何對付中國的大外宣，6月FCC撤照鳳凰衛視台，48小時停播。有什麼比國安更重要？奇哉！游盈隆要作民調怎不替辜寬敏制憲公投未過作個民調？這才是獨派啊！卻倒過來替中天作民調？對敵人如此之善良？

言論？市場？以專業之名行專業之虛？

看來專家是以專業之名行專業之虛，言論自由？尊重市場？成了敵人以心戰喇叭繼續分化台灣的幌子 。中天長期以來是點名鬥臭政敵，彭文正都說自己曾被中天駡到出水，也看不下中天新聞，但還是要支持其言論自由，中天是拿中共批鬥的手段來對付台灣人，台大新聞所所長，您既然以專業角度都看不下，為何硬要蔡政府把國家有限頻道資源交給「中共在台安裝的喇叭」？還稱自己是深綠急獨？甚且有媒體人、記者因講實話則被中天律師團告，蔡老闆財大氣粗，後面又有中國撐腰，在台灣誰敢惹他，今NCC主委陳耀祥是勇氣十足挺住各方壓力，彭文正憑什麼批判陳耀祥？

而游盈隆的台灣民意基金會的問卷若反過來問：「從國安的重要性來看，你覺得應該關中天？」而非「從言論自由角度，你是否不樂見中天被關？」答案應該會跟蘋果所作的即時民調接近（64.7%的年輕人認為是專業決定）接近。

選票就是權力，選票也是責任

眼前在中華民國體制下的台灣有近600萬的中華遺民這是事實，一個小小的美豬問題，國民黨都能搞得天翻地覆，以國安處置紅媒若無法一步到位，NCC先收回政府有限的頻道資源，就已跨出一大步，鼓舞台灣人的士氣。我們應當感謝陳耀祥主委的勇氣，少數反英獨派人士又有何立場批評陳？

政治不是 1加1等於2的數學問題；倒像是化學問題複雜，人性、權慾、鬥爭、國際關係……各種角力充滿化學變化！作為專家不能體認時局，說中天撤照，「於法無據」是笑話；說「具合法性但沒有正當性」更是蠢話，說白了，選票就是權力，本土政府要怎麼收回國家資源，是政府的決定。選票也是責任，執政者必需負起國安責任！



國家通訊委員會（NCC）於11月18日決議中天新聞台不予換照。圖／10月26日聽證會鑑定人，擷自公視新聞影片

收回頻道就是抗中宣示第一步意義深遠，接續應以國安處理紅媒

看看中國有多狠？連黎智英這樣知名的媒體負責人都鐵鍊綑綁，說抓就抓！NCC收回頻道就是抗敵宣示，人民該做政府的後盾。我一向為弱勢族群發聲、並尊重多元價值，然對台灣當前處境而言，我獨、我左，我會將獨置於左前。國安之前沒有為敵宣傳的自由。 不要忘了駐日外交官被假新聞逼死的悲劇！去捍衛中天「胡說八道」的「統戰自由權」者，真對得起台獨建國運動嗎？

當然蔡政府若是有擔當，下一步則應以國安法辦紅媒，紅媒不只一個中天，儘管蔡政府收回52台宣示了抗中意志，下一步盼正視「憲法一中」對國安的束縛，掙脫歷史框架，定義中國就是敵國；而國安五法、〈中共代理人法案〉、〈反滲透法〉全面整體盤點籌碼，該立法該、該修法，嚴肅面對紅媒所帶來的國安問題。