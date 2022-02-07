《空氣人》是藝術家鈴木康広所創作，以人體形象為基本模型，長達25公尺，採用特殊的纖維材料創作而成。藝術家鈴木想要表達，「空氣」雖然無法用肉眼看見，但實際上一直存在你我的身邊，《空氣人》或許可以說是在你的身旁，但你卻未曾特別注意到的事物。

讓自己的視角向天 跟著《空氣人》躺下超療癒！邀請大家每天下午一起躺在衛武營草地深呼吸。

2022臺灣燈會在高雄自2月1日開始在「衛武營」及「愛河灣」雙主場同時展開，在衛武營展區的「童趣光樂園」以親子為設計主題，這次特別邀請日本藝術家鈴木康広的作品《空氣人》(Aerial Being)來到衛武營，為了讓大家從不同的角度欣賞，特別規劃每天下午5時30分在童趣光樂園草地，跟「空氣人」一起放鬆躺下，享受「躺平」的樂趣。

《空氣人》是藝術家鈴木康広創作，以人體形象為基本模型，利用特殊的超薄纖維創作而成，藝術家會針對每次展出地點的環境特色及策展主題進行創作。為了呈現疫情時代下的放鬆與呼吸，鈴木老師特別選用有呼吸感的白色燈光，並以平躺姿態呈現。每晚十點燈會結束後，當賞燈人潮逐漸散去，工作人員會將《空氣人》仔細打包收好，工作直到接近午夜。隔天的下午三點一到，這一群人再次把重達200公斤的空氣人作品，帶回大草原上，再次呈現在大家面前。

這個以空氣為主體的雕塑作品，完全以手工黏合超薄纖維製作，溫度、濕度都會影響充氣進度，在充氣前要先在草地上鋪上大面積的地毯，團隊成員戴上白色手套，仔細確認塑膠表面軟化，掌握進氣的速度，適時裝上負重，溫柔地展開這個看似簡單卻需要小心翼翼對待的作品，充氣完成後移除地毯，呈現大家看到的空氣人作品。入夜後，燈光亮起，緩慢流動的呼吸感，賦予了空氣人另一種樣貌，偶爾燈光轉為波動貌，空氣人像是想到了什麼，而有了新的情緒。藝術家希望將似有若無的空氣作為雕塑作品，讓大家再次看見身邊一直存在著，我們卻忘了的事。

空氣人快閃活動，將一直持續到2月28日，燈會期間每天下午5:30，歡迎大家一起到衛武營童趣光樂園草地，跟空氣人「躺平」在草皮上仰望天空，也從另個角度欣賞這次的台灣燈會。