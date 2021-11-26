鄧小平要讓中國富起來，結果只有中共權貴富起來，形成暴發戶家族，許多民眾還沒有脫貧。圖／擷自BBC中文新聞影片

中國社會帝國主義的世紀大賭博（2011～2020）

「社會帝國主義」這個名詞是1960年代中蘇爭奪國際共產主義領導權時中共給蘇聯的新稱號，亦即掛社會主義招牌的帝國主義。然而這名稱其實最適合目前的中共自己。

2012年11月中共召開18大，安排將由習近平接任黨的總書記。但是大會召開前夕，習近平失蹤14天，連原先以國家副主席身份與美國國務卿希拉莉的約會也取消了。這是中共歷史上沒有過的詭秘事件。傳言紛紛，但是可以肯定的是黨內一定發生大事又不能公開，估計是進行權力交易。當時習近平以改革形象出現，得到胡耀邦家族的支持，可能因此受到保守勢力的壓迫。然而如果聯繫到中國為釣魚台問題掀起中共建國以來最大規模的反日浪潮，包括火燒日本汽車、搗毀工廠，毆打車主，與後來習近平上台後的變臉提出的「中華民族偉大復興」串聯來看，顯然這是習近平對未來大搞民族主義的起手式，也是對黨內不同派系的警告。

果然第二年人大會議期間發生薄熙來事件，習近平在胡溫支持下逮捕了野心勃勃的薄熙來。胡錦濤也嚇得放棄原來還可以續任兩年的軍委主席職務而裸退。而王立軍事件與傳說周永康、令計劃發動政變的傳說也不脛而走，顯見這是一場帶有血腥的接班。

習近平的新班子表面上是習李（克強）體制，實際上李克強就連經濟工作也受制於習。習近平身兼十幾個中央領導小組與委員會的組長或主任。真正有權勢的是作為習近平打手的王岐山。



習近平（左1）的班子表面上是習李（克強）體制，實際上李克強（左2）就連經濟工作也受制於習。圖／擷自中共新聞網

王岐山在皇帝腳下的北京市成長，本科歷史系畢業，再到古都西安的陝西省博物館工作，還歷經文革，當然深諳帝王之術。他又是1980年改革開放初期作為總理趙紫陽青年智囊團中的改革四君子之一。逃過六四有朱鎔基保護節節升官，成為救火隊長而受到器重，例如1998年金融風暴搶救廣州金融機構；2003年非典型肺炎進入北京市領導機構。加上他又是半個紅二代，所以對黨內那些骯髒事情瞭如指掌，正是習近平所需要的打手。因此他以酷吏面目出現，對江澤民人馬採取包圍與各個擊破的策略，重點打擊周永康政法集團與郭伯雄、徐才厚的軍委系統，其中以虛虛實實、欲擒故縱、敲山震虎等手段，製造恐怖氣氛，把江系人馬打得七零八落，不但出現好多自殺疑案，被關在秦城監獄的將領就有一百多人。連剛被習近平提拔的高官轉眼送進監獄或自殺，可說官不聊生，人人自危。當然這也埋下後來他的「飛鳥盡、良弓藏」的命運。

但習近平也因此用人偏狹，除了原來出身閩浙的習家舊部，就是馬屁大王（李鴻忠為代表），他們能力有限，連連接天然氣管與非洲豬瘟都對付不了，所以爆發武漢肺炎並且加以隱瞞，禍延全球也就不奇怪了。

被視為小學程度的習近平，不懂歷史，不懂經濟，缺乏人文修養，只知背誦文革語言，卻要展示他的雄才偉略，結果是好大喜功而又一敗塗地。

胡溫後期已是強弩之末，經濟下行開始成「新常態」，眼看中共統治的合法性再度受到挑戰，習近平採用「偉大民族復興」來挽救這個黨。

習近平花錢建立雄安特區，結局是寂靜無聲，成為大白象工程。習近平自稱反腐敗，然而雄安特區不就是藉此大炒地皮的腐敗？習派新貴是最大的得益者。鄧小平有深圳特區、江澤民有上海浦東特區，溫家寶的天津濱海特區與深圳、浦東已經相形見拙，雄安特區則更是臉面丟盡。這些年的經濟成長，即使是官方數字，連「七上八下」都保不住。習近平只能用花樣百出的「脫貧」來掩飾自己的政績。

「一帶一路」是為中華帝國擴張領土與朝貢體系設計的，結果是坑害窮國，也害了自己，因為這些窮國政權不是專制就是腐敗，哪裡能夠還債？因此即使控制他們可以在國際事務中成為僕從，或者掠奪他們的資源，然而中國的資金也因為大撒幣陷於枯竭。這種殖民主義行徑刺激民主國家聯手圍堵，就連受援國家最後也因為墮入債務陷阱而翻臉，民間也出現「反華」情緒。

習記兩大招牌都破產，唯有延長任期試圖翻盤而不惜恢復終身制，斷了西方對中國模式的最後期待。習近平也只剩下窮兵黷武，煽動狹隘民族主義來掩蓋其敗績，正好撞上美國川普總統上台向中國索回被偷走的美國未來。武漢肺炎的蔓延與中國採取不負責任的態度，甚至嫁禍於人，加深全球對中國的惡感，從而讓全球出現新的對抗。

習近平為鼓動愛國情緒，把老奸巨猾鄧小平的韜光養晦策略也丟棄了，吹噓自己軍力與製造業能力，吹噓科技發展領先美國，結果引發美國的警覺予以反擊，使中國經濟雪上加霜，習近平此時才發現關鍵技術在人家手裡。雖然習近平如夢初醒，但煽動民族主義造成的網路拳匪，動不動出征，也使習近平難以回頭。妄圖以「國進民退」來救經濟，只是自殺而已。

習近平為了保住自己權威與排斥異己，個人崇拜也必然走到肉麻程度；可是他又沒有毛澤東的威望與能力，只能強求媒體姓習，禁止妄議中央乃至「習禁評」。毛澤東說人貴有自知之明，然而習近平眼高手低、剛愎自用，不但要做皇帝，還要做全世界的天子，不惜佔用中共簡史的四分之一版位來吹噓他的政績，簡直是在給自己挖掘墳墓。

全球絕對不允許習近平以全球化來建立他的新秩序，他的民族復興也沒有退路，最後的可能是爆發一場戰爭來決定民主還是專制的勝負。而習近平最容易煽動民族主義的藉口就是台灣，而且他也吃定台灣是軟肋，因此台海的戰爭風險愈來愈高。西方國家能否以戰止戰，減少自己的損失，還是聽任中共先發制人才被逼迎戰，只能看政局未來的發展。

結論

毛澤東讓中國站起來？否。毛時代8千萬人不正常死亡，以及全國性的階級歧視，是毛站起來，人民倒下來。

鄧小平讓中國富起來？否。是中共權貴富起來形成暴發戶家族。人民只是拿到蠅頭小利，許多還沒有脫貧。

習近平讓中國強起來？否。中國擴張行徑導致孤立於全球。德國納粹主義與日本軍國主義的下場在等著他。