湯金全律師的女兒，也是這次投入民進黨高市議員初選的新亮點。湯金全充滿黨外與關懷弱勢的精神至今不變。形象清新的湯詠瑜，能否在此次代表綠營出線，備受關注。(圖/陳俊廷)

高雄驛(高雄火車站)日前重返城市中軸線，這座承載著許多高雄人共同感情和記憶的火車站，勾起高雄人的回憶與未來願景，中山路通向美麗島大島，這是台灣民主前進發展的所在…

美麗島事件所在地緊鄰高雄郵局前方，「黨外街頭律師」充滿正氣的湯金全律師招牌是老高雄人的共同記憶，他也是民進黨第一位在該區當選的民代公職人員。當前湯詠瑜律師招牌高高掛起，她是湯金全律師的女兒，也是這次投入民進黨高市議員初選的新亮點。湯金全充滿黨外與關懷弱勢的精神至今不變。形象清新的湯詠瑜，能否在此次代表綠營出線，備受關注。

高雄市前金、新興、苓雅區為高雄早期文教發展較高的地區，湯金全在1994年銜命代表民進黨在此開疆闢土，成功當選。湯金全從黨外至今長期義務服務勞工、弱勢及協助工會、人權運動，備受肯定。

走過黨外肥皂箱演講衝民主的年代，當前民進黨已是執政黨。高雄市中正路、民族路要道近日高掛民進黨「天」王公職為培養子弟兵參選人樹立的巨型看板，令人驚嘆！未列入該看板的湯詠瑜依著「邁向過半大聯盟」選賢與能的步調積極爭取認同....

台大法學士 、美國紐約大學法學碩士「台美雙律師」湯詠瑜說，高雄面臨非常重要的轉型、再造與再更新的階段，她是高雄子弟，盼專業與經驗能投身議會為市民服務。完整內容上網影音湯詠瑜說參選……