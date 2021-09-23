2013年8月蘇友辰律師出版《蘇建和案21年生死簿》指出，如果司法機關不圖反省與改革，任何人，包括你我他，都仍有可能變成司法判決的受害者。圖／作者提供、擷自平反1219行動聯盟，民報合成

依自由時報9月23日A11「司法話題」報導，高雄地檢署檢察官趙期正訊問毒品案被告時，……。讓在場單姓律師深感受辱，請求評鑑；檢察官評鑑委員會認定趙確實失言，有違失，移送高雄地檢署查處，又增加了一件司法官「亂講話」的受懲案例，司法正義在哪裡？引人深思。

2013年8月出版《蘇建和案21年生死簿》，蘇友辰律師在〈司法改革的漫漫長路〉一文指出，「對比於司法系統內部的遲不認錯，二十一年來對蘇案（按蘇建和案1991年3月24日〜2012年8月31日）的民間救援，更顯得高貴可敬。這本書的寫作，是為了提醒讀者，自由是無價的，蘇案是個基本人權遭受公權力連續侵犯的不幸案例，雖有幸最後獲得平反，但如果司法機關不圖反省與改革，任何人，包括你我他，都仍有可能變成司法判決的受害者。」

2015年5月蘇友辰律師發表〈撥雲見日，正義乍現〉一文指出，一紙刑求下的自白，蘇建和等三個無辜青年要打21年官司才獲得平反；一個稅務員居心叵測的證詞，也讓無辜的納稅人打了18年的官司，太極門刑案雖在民國96年7月13日經三審無罪定讞，但牽連的稅務案件現在還深陷水火之中，不得喘息翻身。

事實上，太極門稅務冤案迄今25年了，目前仍未完全平反，如此讓無辜人民遭受漫長的折磨？探究其原因，法制不良的因素固然不能排除，但追根究底，主要原因在於主管政府官員們欠缺專業良心與道德勇氣。

2015年10月出版《人權讀本：公民與政治權利篇》第183、184頁指出，立法院平時秀場不斷，最後一次院會結束前，卻要挑燈夜戰，大量趕工，草率通過法案，製造一些既無程序正義，更無實質正義的法律，而危害台灣法制。至於長年累月處在非常態法制下的司法，在以司法院為主的行政官僚體系支配下，至今問題重重，亟待改革之處，更是千頭萬緒。司法體制內雖有少數富有改革熱誠的年輕司法官，積極從事司法改革工作，可是在體制重重限制下，往往是事倍功半，而有賴社會各界的助力。

我們發現，小英政府推動司法改革已有多年，目前司法正義仍然未彰，金恒煒先生9月23日發表〈警方─檢方─法院已成為一條惡龍〉一文指出，最近發生在新竹縣竹東分局侮辱公署案件、警方、檢方、法院的舉措，非法濫權侵害人權，警方─檢方─法院已成為一條惡龍，吞噬無權無勢的小民，「是可忍也，孰不可忍」？

不過，如果由另一角度來看，台灣的司法改革要真正成功，很難在我們這一代人手上實現，而可能需要兩三代以上的時間。司法改革「漫長路」，需要全民參與與奉獻心力。如此在司法制度公平執法的保護下，我們後代子孫，才能在自由開放的民主社會中茁壯發展，創造更幸福、美好的明天。