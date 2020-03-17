針對高中以下師生出國禁令，台北市副市長黃珊珊今（17）日表示，防疫跟打仗一樣，有些特別的辦法是不得已的選擇，同時呼籲中央，儘快提升邊境管制，禁止外國人入境。圖／台北市政府提供

因應武漢肺炎疫情持續延燒，不少縣市陸續師生出國禁令，行政院昨天也拍板宣布，高中以下師生這學期結束前停止出國，但有法界人士質疑有違憲疑慮；台北市副市長黃珊珊今（17）日受訪時表示，防疫跟打仗一樣，有些特別的辦法是不得已的選擇，同時呼籲中央，儘快提升邊境管制，禁止外國人入境。

黃珊珊今天主持疫情小組第21次應變會，針對法界人士認為「禁止高中職以下師生出國」有違憲疑慮，傳染病防治法不能這樣解釋，黃珊珊受訪時表示，憲法很清楚人民有遷徙自由，要限制人民權利義務，必須以法律定之，包括傳染病防治法、中央通過相關肺炎防治跟紓困振興特別條例，什麼叫特別條例，就是特別的法律，意指人民的自由以相關法律限制之，傳染病防治法第37條跟特別條例第7條都是授予中央流行疫情指揮中心指揮官相關必要應變處置或措施。

「禁止高中職以下學生與老師出國」一事，自由派的學者可能會有一些意見，但是以現在這個情況，黃珊珊認為防疫跟打仗一樣，這個戰時有一些辦法，也是不得已的選擇啦！「我覺得這個部分，當然可以自由，但是健康跟大多數的百姓的自由更重要。」黃珊珊說，「傳染病防治法37條，特別條例第7條都是授與中央流行疫情指揮中心指揮官，相關必要的應變處置或措施，我相信在這個法律上面的解釋，以目前疫情的狀況，這個法條授與中央疫情指揮中心最大的權力。」

黃珊珊指出，她相信在這個法律上的解釋，以目前疫情的狀況，這個法條授予疫情指揮中心最大的權力，可以限制人民要居家檢疫、居家隔離，同樣的這也是很嚴重侵害人民權利，出國禁令也是一樣處置。

她說，自由派學者會有點意見，但以現在這個情況，防疫跟打仗一樣，戰時有一些辦法，也是不得已的選擇，當然可以自由，但是健康跟大多數的百姓的自由更重要。

媒體詢問，新北市長侯友宜今天說，不只學生禁出國，一般民眾非必要也不要出國，對此，黃珊珊回應，現在問題不是出國，是全世界都邊境管制，而且越來越嚴，加拿大、美國、歐盟，台灣到現在還沒有真正做到邊境管制，第三級警告地區還是可以進來，只是要居家檢疫。

黃珊珊強調，為了台灣好，呼籲中央是不是對於入境的非國人做一些限制，因為國人部分比較不能禁止人家回來，但非國人的部分，可能台灣經濟會有影響，但在這段期間，在邊境管制應更嚴格，目前在邊境沒有管制的情況下，只管自己人要不要出國，可能不是最好的方法。