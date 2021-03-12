3月11日是日本三一一福島核災十周年，它讓台灣人體會到，美國、蘇俄、日本的科技比台灣高明，都出現核能災變，台灣何德何能可以倖免？目前台灣的主流民意還是反核，執政黨順應主流民意，堅決主張不重啟核四，馬英九則持不同的看法。

馬英九指出，2011年日本福島核災發生後，五十四座核能機組全面停機，以進口大量天然氣取代核能發電，「零核電」的結果造成鉅額貿易赤字，2011年至2015年日本對外貿易逆差超過四十兆日圓，日本捨棄核能後導致電價高漲、民怨四起、產業外移，嚴重衝擊國家經濟發展與社會安定，2012年日本毅然制訂最嚴謹的審查程序重啟核電，安倍政府任內重新啟動九座核電機組。

馬英九認為日本的處境可以當台灣的借鏡，他批評，蔡政府上任後採取激進的全面廢核政策，訂出2025年完全廢核的「非核家園」願景，經濟部前年還喊出再生能源要達到全國發電25％的目標，但在政府重金投入下，太陽光電與風電的成長卻難以達標。馬英九因而主張重啟核四，推動以核養綠的運動。

核能發電固然也有優點，例如沒有排碳問題，可是它有難以接受的缺點，就是核能災變所造成的傷害太嚴重。擁核人士信誓旦旦的表示核能絕對安全，這是愚民的說詞，科技遠比台灣發達的國家都會發生核能災變，唯獨台灣不會，這是不合邏輯。

核能電廠的建造有太多資金投在安全設施，發生核能災變的或然率的確不高，但不是不會發生，況且天災、戰爭、疏忽、人為破壞都可能引起核能災變，更嚴重的，核能災變所造成傷害太大了，這是一般人最感到恐懼之處。發生空難的或然率遠比車禍低，但多數人還較恐懼空難，因為空難所造成的傷害遠比車禍嚴重。

同樣的道理，發生核能災變的或然率的確很低，但其所造成的傷害太大了，引起人民恐懼是必然的，尤其是住在電廠附近的人直接承擔這種風險。人民本來就應有免除恐懼的自由。電力系統是全國人民在享用，卻由電廠附近的民眾承擔風險,這是相當不公平的事。

核能電廠當然也有優點，但其風險也讓人提心吊膽，馬英九執政時代，台聯提出公投，詢問國家主人願不願意冒這種風險，只是讓馬政府以各種奇怪的理由擋下。最奇怪的，馬政府以用電是全國性的事務，因而將核電的公投定位為全國性公投，真的莫名其妙，為什麼要問用電的人，而不是問冒風險者？照理應該由電廠附近的人公投，不是全國人民。

有人反核，也有人擁核，各人心中自有一把尺，但最不夠格主張啟動核四者就是馬英九，別忘了封存核四的是馬英九，不是民進黨。自己封了核四，卻要民進黨啟用核四，連一點是非之心都沒有，真的服了他。況且依專家評估，經過封存的核四再啟用，發生核能災變的或然率很高。