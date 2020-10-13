10月12日（週一），中國「十一」國慶長假剛剛結束，山東青島市許多小區又排起了長隊，人們戴著口罩，臉上顯著疲憊，年紀大些的人，帶著椅子或小板凳，看樣子是做好了「長期抗戰」的準備。新冠病毒的恐怖籠罩在每個人的心頭。報導指出，青島又發現了本地感染病例，全市居民都要接受病毒大排查。

中國青島市衛健委週一（10月12日）凌晨通報說，全市製定並啟動了全員核酸檢測方案，社區檢測正在加快推進。三日內要對市南、市北、李滄、嶗山、城陽5個區進行全面檢測，5天內完成對全市900多萬人口的大排查。

這是新冠病毒爆發地武漢在2月對其1100萬居民進行大排查以來中國進行的又一次近千萬人口的大排查行動。

青島衛健委報告說，截至到週一發布消息時為止，全市總共發現了12例新冠病毒感染病例，其中6例是本地感染，6例是無症狀感染。

這次的疫情源於10月10日檢測出3名無症狀感染病例，當地有關部門隨後發現這些病例跟本市的胸科醫院有關。週一中午，青島市已將132名密切接觸者集中隔離觀察，其中9人檢測陽性。

從8月以來，中國官方的疫情通報中已經有近兩個月沒有再出現過國內感染的病例。

國家衛健委派出的工作組週一前往青島。煙台和濟南市要求自9月23日以來從青島回來的人員做核酸檢測。這兩個城市和全國其它多個省市都呼籲民眾不要前往青島旅行。

煙台和濟南提出的檢測範圍遠在「十一」假期之前，這明確顯示，這次疫情可能比官方所說的「十一」之後的範圍更大，這一輪新的感染病例可能在那個時候就已經出現。

「十一」黃金周期間，青島共接待遊客總數448萬人次，病毒有可能已經透過他們傳染到全國各地。

許多大企業，如海爾公司、青島啤酒廠等的總部都設在青島。官方沒有說明任何有關新的病例是否與旅行和經濟活動有關。

中國文化與旅遊部推算，今年十一假期中，中國共有6.18億人次外出旅遊，旅遊消費出現了「報復性成長」。