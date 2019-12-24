農產品發生經常性產銷失衡，務農的處境及收入並沒有變好，關鍵就在於政府無法做到即時且精準提供農民，生產及銷售決策的重要訊息。花生之亂，就是一例。圖／畫面擷自陳吉仲臉書直播影片

選舉一到，農民忽焉成為總統候選人的寵兒，蔡總統不但端出多種福利措施，連遇到農作物價格波動護盤大動作讓外界嘖嘖稱奇，也跌破許多農業經濟、政策學者的眼鏡，將成為學術殿堂探討農業政策的絕佳教材。

以此次花生之亂為例，雲林縣種植的花生發生價格大幅波動跌至成本以下，引發農民的恐慌，由於正值選舉期間，行政院農委會立即宣布將拿出20億元，以每台斤40元的價格保價收購所有的花生（迄今已超過4,000多公噸，還有1,700公噸花生還沒有收購），收購期限也延長至12月底。

不僅如此，農糧署還特別在該地區成立專案辦公室，由首長親自進駐指揮，也開設專線電話協助花生農解決問題，動作之大遠勝於過去，讓外界質疑如果不是遇到選舉，選情緊繃，政府還會這樣積極的來應對農產品價格大幅波動，也難怪農民會希望日日都是選舉日！

花生之亂人禍造成

農產價格異常不外天災人禍，而這次花生之亂的起因並不是因農民生產過剩，導致價格暴跌，那麼應該屬於人禍。政府有責任，把造成農民及國庫數億元損失的元凶找出來，給予應有的懲處並要求賠償所造成的損失，才有遏止的效果。遺憾的是該事件卻淪為選舉操作的題材，不同陣營相互指責對方包藏禍心，真相為何？該如何避免重蹈覆轍，似乎無人真正在意！

每逢國內發生農產品價格暴跌，最常出現的畫面就是指責有不肖盤商在操控市場影響價格，這次的花生之亂也不例外（政府暗指某家族長期操控雲林花生、大蒜等農產品收購）。問題是經過這麼多年，中央地方政府均歷經政黨輪替，照說「國家機器」早應掌握盤商不法的事證，卻始終未見政府展現公權力，將這些隱身在暗處，大吸農民血汗的黑心盤商（俗稱菜蟲，可能是黑道、地方派系要角、政治家族等）繩之以法，並透過法規、產銷制度等改革，讓菜蟲沒有生存空間，確保農民辛苦所得，主管部門難道沒有失職？不應感到汗顏嗎？

在傳統的農產品產銷流程中，盤商扮演重要角色（承先啟後），且大多數並非黑心商人不應被污名化。他們收購農產品係以營利為目的（非公益慈善機構），因此要何時以何種價格收購、收購多少數量及規格？自有其判斷依據，盈虧自負，也是屬商業行為的一環。

關鍵在於農民有沒有充分的選擇權，有沒有足夠的資訊以及通路，可以做判斷並選擇最有利的買家，才不會受制於人。為此政府除了勤抓菜蟲杜絕人為操控外，更重要的是提供農民「即時」、「便捷」、「準確」的產銷資訊，這些年政府雖然建立了「農業產銷資訊整合平台」及「農業資訊平台」，也支助成立了許多媒體、團體來做政令宣導以及農產品行銷，但是事實證明效果遠不如預期，農產品價格還是遭人為操控，農產品依舊發生經常性產銷失衡，務農的處境及收入並沒有變好，關鍵就在於政府無法做到即時且精準提供農民，生產及銷售決策的重要訊息。

有鑑於此，在此呼籲無論誰當選下任的總統，都應該立即整合現有與農業科研、產銷、輔導、資訊、統計等相關的部門暨經費，成立「農業即時回應」部門（包括：建構農業輿情即時反映系統暨反映專線），即時掌握各地區農業發生的大小事並做出適度的回應，避免民怨的累積；並透過與學術機構、民間智庫等合作，有系統彙整分析各地區產地、各批發、零售市場的農產品價格變動資料，以專業的角度，即時提出必要的建議或警訊給農民，避免讓黑心盤商有可乘之機。

另，隨著新零售時代來臨，透過產銷供應鏈整合，縮減中間環節，由生產者直接面對消費者，將成為農漁產品銷售的主流，要穩住國內農產行銷確保農民生計，實施短鏈革新已勢在必行，別本末倒置！