真濟台灣人讚美的台灣水牛 游錫堃 ，在9月初4接受「綠色和平電台」專訪時，表示：正名制憲、入聯需要美國頓頭，台美建交著是鎖匙。伊自己講，有人批評伊「思慮不周、半生不熟」。不過，伊認為：真濟願景代先攏是半生熟，總是若感覺是對的，去做著會成熟啦。

其實，翻開1990前後波羅地海三國恢復國家獨立的奮鬥史，怹無美國和歐洲主要國家的同意，冒觸犯蘇聯法律「叛國罪」的威脅，堅定推動「正名制憲、獨立公投」，自助人助勝利完成恢復國家獨立，1991年9月順理成章入聯。美國幾乎是上慢承認三國獨立的國家之一，三國的正名制憲和入聯，若著等先和美國建交做鎖匙，嘿著變做是牛鼻呣牽牽牛尾。

目前反對台灣人「正名制憲」的呣是美國，反對台灣獨立的嘛呣是美國，美國根本無反對的權利。美國智庫學者專家私下表示逐清楚：是台灣人的無作為、無決心，予美國人無需要支持。現在反對「正名制憲」主要是企圖將台灣綁架在假「之那民國」，以討好赤藍權貴集團和支那共產黨綁匪的騙仙仔蔡英文，伊需要赤藍權貴和支共綁匪幫助伊擋「論文門」，呣通予台灣社會拍開看透透。

台灣「正名制憲」了後，著會當規劃「獨立公投」。了後，準做美台建交，「入聯」還著看支共綁匪的態度。彼時，國際社會支持台灣的聲勢，才是台灣入聯的鎖匙。

在此，咱要閣強調，目前在立法院已經占超過半數的民進黨立委，有絕對的台灣民族權力否定外來的《之那民國憲法》和《之那民國法律》在台灣的合法性！

波羅地海三國在脫離蘇聯掌握的鬥爭過程，第一步著是由民族主義者過半數的最高蘇維埃議院，做成決議，否定蘇聯憲法和法律在三國的位階。希望游錫堃調整自己對台灣人出頭天的想法，確實有影，若感覺是對，去做著會成熟。