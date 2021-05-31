中華棒協（CTBA）26日內部會議討論後，在國內外棒壇廣植人脈的辜仲諒理事長「基於國家榮譽」，願意承接重任在墨西哥舉行的5搶1奧運棒球最終資格賽，於當地時間6月22日至26日進行。圖／擷自公視新聞影片

WBSC（國際棒壘球總會）29日正式宣布在墨西哥舉行的5搶1奧運棒球最終資格賽，於當地時間6月22日至26日進行。由於中國隊已棄賽，目前參加的國家尚有澳洲、荷蘭、台灣，以及美洲區資格賽的第2、3名共5隊。由於中華職棒（CPBL）會長蔡其昌25日宣布不組隊前往墨西哥打5搶1最終資格賽，惟經中華棒協（CTBA）26日內部會議討論後，在國內外棒壇廣植人脈的辜仲諒理事長「基於國家榮譽」，願意承接重任，同時辜理事長特別強調首要考慮球隊防疫安全，其次要尊重教練與選手參賽意願，也希望政府適時的行政支援，尤其是防疫安全部分，請給予棒協最大支持與協助。

此外，奧運棒球5搶1資格賽36人也於27日選出，經確認球員意願後，高達9成名單內的球員都有意願參賽，目前已經確定集訓30人名單，預計6月初在台東展開集訓，具美職資歷的投手曾仁和也會加入集訓。整體而言，疫情雖仍嚴峻，選手意願徵詢卻如此順利，各方的努力與配合，值得肯定。

不過，隊伍能否順利成行，仍成為近日來的熱門話題，更可說正反面的意見都有，也都各有其理，例如：支持參賽的棒壇人士認為，奧運是運動賽會的最高殿堂，不參加實在可惜。此外，業餘教練更表示，台灣能去打5搶1，資格來自前（2019）年亞錦賽，當時是以業餘球員為主體拿到冠軍，若職棒擔心疫情，缺乏參賽的意願，以業餘選手為主體組隊也具正當性。實際上，職棒之外的業餘棒球好手，他們的身手與奮戰精神俱屬一流，尤其，國外球隊對我們的業餘球員較不熟悉，短期賽會極可能更具優勢。然而，反對派隊參加者則認為，既然中職係以疫情嚴峻，維護球員健康為由，決定不組隊參賽，為何要業餘球員參加，是否不重視業餘球員的健康？

業餘球員出賽為較佳方案

實際上，中職決定放棄組隊參賽，考量選手的健康固然是一大因素，但中職本身的賽程，因雨或疫情的阻撓，已累積甚多場次無法順利進行，如何完成今年的賽季，傷透腦筋，若再參加奧運資格賽，出外比賽的時間與中職本身的賽程將更發生嚴重的衝突，參加奧運資格賽的教練、球員等也無法分身，加上疫情轉劇，不參賽即成為不得不的選擇。反之，業餘球員除了必須加強防疫之外，應較無時間的壓力，所以，由業餘球員出賽應屬較佳的方案。

當然，業餘球員或球隊在全球疫情肆虐下，仍願承擔這麼沉重的任務出國參賽，風險自是不低，因此，政府相關部門亟需給予最大的支持與實質的禮遇，好讓隊職員們無後顧之憂，全力拚戰。此外，雖然是以業餘球員為主體，倘有可能，也宜邀請不會影響職棒賽程的優質人力或旅外球員等加入陣容，以提升國家代表隊的整體戰力。中國隊退出6搶1資格賽之後，台灣隊更有機會勝出，甚且，若能如願參加東京奧運報球賽，台灣的棒球好手和日本、韓國、墨西哥、以色列等隊伍在7月28日和8月7日之間一較長短，實令人期待。不僅台灣在看，世界也在看。尤其，在對抗疫情當中，能不畏艱難勇敢參賽，進而爭得佳績，更值支持。