門諾基金會光復工作站的開幕儀式，大家一起將葡萄看板掛上，象徵服務結實累累。左起：門諾基金會邱燕銀執行長、曾天凔村長、門諾基金會陳永興董事長、一粒麥子李王念慈副主任、花蓮縣長期照顧管理中心陳欣如照專。圖／門諾基金會

今日（6日）上午門諾基金會舉辦了「光復工作站」的開幕典禮，期望開站後能就近將長照2.0的資源更帶入偏鄉長者的身邊。門諾基金會董事長陳永興表示，在光復設點是門諾基金會「長照U型網」的規劃之一，從前年開始把服務延伸到台東海線，就是為了照顧偏鄉中的偏鄉。未來希望花蓮縣的每一個鄉鎮都有服務據點，串連花東縱谷和東海岸的長照服務，用一雙U型手臂環抱守護花東偏鄉長者。

門諾基金會於1997年創立，服務初衷認為要將愛延伸，將照顧陪伴從醫院走入到社區，發展全人照顧服務體系。如聖經上所述：「我是葡萄樹，你們是枝子。常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能做什麼。」（約翰福音15:5），因此門諾基金多年來致力於提供各項長者、失能者、弱勢身障者的照顧服務。

光復鄉位在花蓮縣中樞地帶，景色宜人、風景秀麗的地方，日治時期以製糖為主業，後逐漸轉為農業，據內政部統計處資料顯示，截至今年10月底，花蓮總人口數為32萬4,804人，老年人口數5萬6,004人，占比為17.24%（全國老年人口占比為15.86%）。光復鄉65歲以上人口占比達23.65%，已是花蓮縣內的超高齡（老年人口比為20%以上）鄉鎮之一。

光復工作站站長江美葉說，光復工作站將原本是光復醫院的空間進行全面的整修，包括無障礙廁所的設置，長者活動空間、諮商室、戶外休息空間及辦公室等，使用暖色調讓整個空間溫暖起來，盼服務啟動讓更多長輩願意進來，提供更完善的服務。今日成立光復工作站是別具意義，因為在2000年時，第一位使用門諾基金會「緊急守護連線」的個案就是在光復鄉，如今此項服務迄今也已達1382服務人次。



門諾基金會遍布各地的同工都前來參與祝賀光復工作站的開幕儀式。圖／門諾基金會

今日開幕儀式光復鄉林清水鄉長、花蓮縣政府中區服務中心林榮祿副主任、花蓮縣長期照顧管理中心光復站陳欣茹等專員、大華村曾天凔村長……等地方嘉賓也出席開幕祝賀，也表達肯定與支持。門諾基金會董事長陳永興表示，很感謝地方有這麼多人在光復鄉服務長者，也包容我們的來遲。在光復設點是門諾基金會「長照U型網」的規劃之一，從前年開始把服務延伸到台東海線，就是為了照顧偏鄉中的偏鄉。未來在花蓮縣的規劃則是希望每一個鄉鎮都有服務據點，期盼未來能服務豐濱、萬榮和鳳林等地區，串連花東縱谷和東海岸的長照服務，用一雙U型手臂環抱守護花東。



門諾基金會董事長陳永興表示，在光復設點是門諾基金會「長照U型網」的規劃之一，門諾基金會從前年開始把服務延伸到台東海線，就是為了照顧偏鄉中的偏鄉。圖／門諾基金會

光復工作站將提供多元的長照服務，具有三大特色：

1、老寶貝快樂教室-中區分校(失智據點服務)

2、愛的路上我和你(家庭照顧者支持服務)

3、愛心輔具銀行-光復分行(輔具服務)。

門諾基金會期許透過光復工作站的設立，為失能老人、身障者及其家屬服務，內容包含：居家服務/居家喘息、交通接送服務、愛心輔具銀行、家庭照顧者支持服務和失智據點等多元服務，讓每一位到光復站的長者身心靈獲得健壯，豐盛如果實累累的葡萄藤般，透過多元化的照顧服務達成健康促進、預防失能延緩老化，使光復鄉的長照資源佈建得更為完整，實現更加全面的「長照U型網」，讓服務「不漏網」！



光復工作站將原本是光復醫院的空間進行全面的整修。圖／門諾基金會