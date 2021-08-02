美國疾控中心日前改變戴口罩的指引，建議完全接種疫苗的民眾重新在有高度傳染率的室內戴上口罩，因為變異的德爾塔目前是美國流行的主導毒株。示意圖／維基百科，Pixabay，民報合成

白宮主要醫療顧問、美國國立過敏和傳染病研究所（NIAID）所長安東尼·弗契（Anthony Fauci）近日談到新冠病毒變異毒株德爾塔（delta）時表示，全球現在應對的是一個不同病毒。

弗契上週二對全國公共廣播電台解釋美國疾控中心改變戴口罩指引的原因時表示，「這不是我們曾應對的最初的新冠病毒了。它（德爾塔）有了不同的能力，人對人的傳染性更強。」

弗契說，美國疾控中心星期二改變戴口罩的指引，建議完全接種疫苗的民眾重新在有高度傳染率的室內戴上口罩，因為變異的德爾塔目前是美國流行的主導毒株。而今年5月疾控中心宣布完全接種疫苗的人在室內可以不用戴口罩時，傳染性更強的德爾塔只占美國新冠病毒感染的1%到2%。

美國疾控中心主任羅謝爾·瓦倫斯基（Rochelle Walensky）星期二表示，德爾塔具有高度傳染性，與以往的新冠變異病毒尤其不同。研究人員發現，德爾塔比上次主導的變異毒株阿爾法的傳染性高出高達60%。

完全接種疫苗的人感染新冠病毒的「突破感染」非常少見。不過瓦倫斯基表示，新的數據顯示，完全接種疫苗的人感染德爾塔變異病毒後，再傳染給別人是可能的。

弗契醫生說，「我們現在知道的事實是，（接種疫苗的人感染了病毒）是可以傳染給其他人的」。

美國疾控中心上週五發布的一個報告，強烈表明完全接種疫苗的人感染了德爾塔變異毒株，即所謂的突破感染，能像未接種疫苗的人一樣傳播病毒。

報告表示，疫苗仍能有效地防止重症及死亡，而且完成接種疫苗的人感染德爾塔變異病毒的情況相對罕見。但是最近對德爾塔病毒的一系列其他發現，顛覆了科學家對新冠病毒的了解。

疾控中心在試圖解釋突然改變戴口罩指引的新報告中，引用了最近麻薩諸塞州一次很快導致僅在麻薩諸塞州就有470人感染的案例。其中四分之三的感染者已經完全接種了疫苗。疾控中心表示，對從感染者採集的樣本進行的基因分析表明，大多數都是德爾塔變異病毒，而完全接種疫苗和未接種疫苗的感染者都攜帶高濃度的德爾塔病毒。