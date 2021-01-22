他山之石可以攻錯

2021年1月16據媒體報導:《因稅務部門誤控上萬家庭詐領兒童補貼 荷蘭總理率內閣總辭》荷蘭公共電視台（NOS）報導，總理呂特（Mark Rutte）領導的政府針對兒童補貼管理不當的缺失，15日集體辭職。呂特15日稍晚將秉報國王亞歷山大（Willem-Alexander）這項決定並遞交辭呈，然後召開記者會。

一名母親被稅務機關要求償還48,000歐元（約新台幣162萬元），官員不僅扣留育兒津貼，還包含其他福利，導致她付不出房租及電費，還被貼上「詐欺者」的標籤而失業，甚至導致家庭失和。受害者已正式提出每人至少30,000歐元（約新台幣101萬元）的賠償金，並呼籲政府下台。

稅務工作已32年實務經驗豐富的老兵良心的呼籲

前國稅局簡任稽核黃坤光在某媒體說一案例，鄉下八十多歲老婆婆被他人虛報薪資，稽徵所來不及註銷，老人家不堪受辱一時想不開就自殺，民主國家人民期待政府不外就是安居樂業，反而是政府在謀財害命？假稅單、非法稅單，有錯要更正退還讓人民安心，不要像八十多歲老婆婆以為欠稅很不光彩而一時想不開就自殺了，不勝唏噓!徒呼奈何!攸關人民權益官員如果不承認錯誤就要接受懲處或下台，這才是應有的民主法治社會，荷蘭總理做了很好的示範。犯錯還急著狡辯，死不認錯，其實比犯錯更可怕！

黃坤光在司法節論壇呼籲:「課稅心安理得、繳稅心甘情願，為稽徵機關長久宣導標語。意即人民應依稅法規定之租稅構成要件誠實申報納稅不逃漏；稽徵機關則不能在稅法規定外多課稅，執法亦不能因人而異。更不能政府犯罪，違憲變更租稅客體、稅率之修法再刪除，營私舞弊，來包庇特權逃漏稅。但現已淪落至極端不公不義，上下交征利之危殆。」

治國者應讓人民無怨

馮道（882年〜954年4月），字可道，號長樂老，瀛州景城（今河北泊頭市交河鎮）人。生於唐僖宗中和二年（882年），卒於後周顯德元年（954年）。五代時期政治家、大規模官刻儒家經籍的創始人。歷事五朝、八姓（八個家族）、十一帝，「累朝不離將相、三公、三師之位」，前後為官四十多年，堪稱中國官場史上的不倒翁，他的治事哲學是:「治國者讓人民無怨!」這正是愛心普及眾人，推及萬物。《孟子．盡心上》：「君子之於物也，愛之而弗仁；於民也，仁之而弗親，親親而仁民，仁民而愛物。」值得身為公門者深思!



黃坤光揭三大稅務弊案 2020.10.20新書發表會籲政府捍衛租稅正義。圖／林世昌