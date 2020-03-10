中央流行疫情指揮中心今（10）日公布，目前國內累計47例武漢肺炎確診病例，其中17人已解除隔離。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布，目前國內累計47例武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）確診病例，其中17人已解除隔離，新增的解除隔離者為一名日本境外移入者（案33）和北部醫院群聚案的清潔工（案35）。

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會說明，昨天新增武漢肺炎498例相關通報，截至目前，累計1萬4,635例（含1萬4,149例排除），其中47例確診（今日新增案46、案47），分別為26例本土病例及21例境外移入。

確診個案中，1名死亡、17名解除隔離（新增案33、35）、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

新增的案33解除隔離者，為北部分30多歲男性，曾赴日本大阪旅遊，回國後確診；案35則為北部醫院群聚感染的急診清潔人員，2人應很快就可出院。

指揮中心指出，針對曾來台的澳洲確診個案，目前已掌握接觸者共420人(148人需居家隔離)，已採檢44人，其中39人陰性、5人檢驗中。另針對案39群聚，掌握接觸者共69人，共採檢15人，其中1人陽性(案43)、13人陰性，其餘檢驗中。

指揮中心表示，依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國31省市區(不含港澳)累計確診8萬754例，較前日新增19例，其中4,794例重症，3,136例死亡。

國際間(含台灣)累計3萬2,933例確診病例，分布在103個國家/地區，病例數以義大利9,172例、韓國7,382例、伊朗7,161例、法國1,412例及西班牙1,204例為多。病例中877例死亡，以義大利463例、伊朗237例、韓國51例、法國30例及西班牙28例為多。