那一年我剛過半百，完成了大部分世間既定的秩序流程，也習慣了在那框架裡的生活模式。卻在一個陽光普照的早上，改變了所有的一切。開啟了往後不知不覺地不斷重整的人生，那天冷不提防，烏雲罩頂，逮個正著，還沒貶眼就落入從天而降的牢籠裡，卻也發不出任何聲響，哀嚎也罷，哭泣也罷，全被巨大的闐黑鎖住了。就像一個戴著近視眼鏡的人，在深夜裡的高速公路上開著車時，突然間被拔掉了眼鏡，眼前，只有無止境的一片黑暗；急促的呼吸聲，偶爾出現零星的燈光，卻不時的聽到輪胎壓到邊線凸起物的聲響，來提醒他已偏離車道了，雖然手中方向盤早已濕滑，但仍得用力緊握，放慢速度，穩住方向，且不斷地向老天吶喊：「我活得並不夠久呀！」屏氣靜神地，一心一意企圖在黑暗中，摸索著一條安全的道路，把自己擺渡上岸，否則淹沒在巨大的闐黑。這就是當年接到電話，被告知兒子已故去時的心情寫照。

被告知的當下，無所謂相信、不相信的疑問，知道了，就是這麼一回事；兒子沒了生命！當下，我撲通跪下抱頭，乞求上天給予我智慧勇氣去面對這極度荒唐且荒謬的事情。手中握著話筒，不斷地抖著抖著，號碼怎麼按都不準，費了好大工夫才聯絡好幾個央求辦事的朋友。孩子的爸爸當時不在家，我告訴他這回事，也叮嚀回家的路上，可是千萬小心，不要失了神！

將兒子安排成為大體老師及捐贈眼角膜，成了上天為我預備的安全道路。孩子的爸後來說到，等底定捐贈事宜，他才彷彿至黑暗中看到一個小小光點。就憑著那光點，才能摸索下一步的方向。若說這安排是石破天驚，但，是老天先給了我一個晴天霹靂啊！兒子承受多少人的厚愛？又承載了多少眾人對他的期待？領受了世間多少的溫潤善美？我一生憧憬用力養育，向上天訂製的孩子，所有的這些，豈是交付一把火了事？這任誰也都踉蹌昏厥！我又豈能摸摸鼻子認賠買單出場？唯有比荒謬更荒謬的行止才稍有力量抵擋白髮人送黑髮人的巨慟。老天收回孩子的生命留下了軀殼，身為母親，我親手推他進了冷凍櫃，這一步我要自己走，將孩子全部送出去，什麼也不留了！最後一球回到我手中了！而不是任憑命運冲擊，就算送我上斷頭台，也是得由我自己走上去，並且把頭擺好就位行禮如儀，而不是任人拖拉。雖然最終，自己是沒法子躺進那木箱，但總是還認為生命的主權在自己手中，保留了一絲虛無的尊嚴。餘生，我是一個喪子的母親，但，此刻我成就了漫無止境、無可救藥的驕傲，只因為我信守了對孩子的承諾。37年前孩子難產悻得生命，凝視著哺乳中的孩子，心中滿溢著愛，乳汁汨汨流著，心想：「孩子，媽媽會一輩子好好照顧你。」於今，我是照顧了孩子的一輩子。

由於2005年底，我剛完成新竹文化局百年人物展，介紹先祖父的部分，提醒了我，台大醫學院、醫院滋養了我們一家四代，感恩之心油然而生，然2006年1月，兒子在睡夢中離世，驀地裡打了個冷顫，背脊骨從頭冷到脚，這是命運找到我，在時間洪流中百年的相遇。過去從來不知道百年前台大醫學院收著孩子外曾祖父的成績單，後來外祖父、父親的成績單也相繼被收藏著，而孩子自身難產得著生命也在台大醫院，如今他的名字更是在無語良師名列中。

若不是當年參與了先祖父的人物展，真不知我還能有其他的安排嗎？直覺是命運找到了我，當然明白了我逃無可逃，儘管當時一直打顫發抖、恐懼害怕，由於知道退無可退，是棄后的時候了！除此一步，我將落入萬丈深淵，終日不見陽光，呼吸不到空氣，身旁所愛的親朋家人，終將因我的腐朽而枯萎。

我有智慧嗎？不！那是因為我恐懼、害怕。戰場上最勇敢的士兵，應該不是什麼嚨不驚，而是儘管怕得打顫冒汗，仍然衝上前去，藉著恐懼激發最大的勇氣和作戰能力，奮勇殺出一條活路。當時的我，令人擔心，因為我沒血沒淚，不哭不語，只因我要傾全力，產生前所未有的動力和決心，去對抗荒謬困頓，我得專心集中精神啊！也只有此時，我們才能發現我們竟有著如此未可限量的力量與可能。

2006年以來，爾後的十多年間，從未懊惱過為孩子所作的安排。孩子的氣味，也不復記憶，他的身影也不再清晰，只是對他的思念變成世間一切美好事物了。晴空萬里的天氣，總讓我無法自己的喜樂起來，陽光灑了一地，想起兒子在草地上追逐著風箏與揀回來的流浪狗玩躲貓貓……任何找尋媽媽的雙眼都有可能是承載著兒子的眼角膜。我告訴同為捐贈者的母親：別費思量孩子的受贈者在那裡裏喲！因為此刻他正在一個好地方遊山玩水、吃香喝辣呢！（註1任何快樂的生命都是我們的親人！）

人生就是要經歷生命的各種風風雨雨，嚐盡酸甜苦辣，這就是完整的人生，孩子沒有這個機會，雖然有人安慰我們，孩子不用受苦嚐到人生苦味，但，我們還是遺憾，他不若我們嚐遍滋味！即便孩子在世時，似乎對很多生命哲理已經通透，但是似乎總是覺得少了一個步驟。

人生也像一座園地，須要耕耘、除草、施肥，生命中的風風雨雨就是不停地在給予人生這些農作活動，網路流傳一頭驢子掉進枯井的故事，末了，驢子抖動掉本欲將牠活埋的泥土，不斷地墊高下，牠脚一蹬，就跳出困境，我們嚐遍冷暖滋味，就將它們化成養份，來茁壯成長。

兒子離去後，有一句長輩安慰的話語最能令我安心！他說：我們每個人來到這世界都有義務，讓它在你離開時，比你來時要好些。他說「秉璋作到了」從此成為世間的一個美好，成為我餘生大願。

（註1：衛福部器官捐贈中心，舉辦的家屬關懷活動，常有受贈者感恩分享，說他們會好好注意健康，珍愛生命，帶著捐贈者給予的心……，到處遊山玩水，吃香喝辣。）

※本文轉載自： 元氣網醫病平台