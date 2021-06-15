高端疫苗二期解盲成功，將申請緊急授權上市，未來並進行第三期臨床實驗，台灣抗疫不求人，欣喜。疫苗是抗疫最珍貴的戰略物資，世界各國都缺，全球一年多來，各主要疫苗廠都努力擴產，但世界疫苗供應生產線，要提供全球80億人口，尤其生產大國印度，自己也面臨嚴重的疫情，疫苗留在自家使用都來不及，已無法順利交貨。全球當下是有錢都買不到「現貨」疫苗。要預訂當然可以，但交貨時程絕不可能在今年第三季以前，特別是數以百萬劑的疫苗。即使AZ是英國與瑞典合作的疫苗，歐盟自己一樣缺，而加拿大政府早預訂人口四倍的上億劑疫苗，同樣未能取得，滿足國民全都能施打到。

國民黨喊著民間急需疫苗救人，然而，分配給各縣市的疫苗，高雄、台南很快施打完，新北、台北施打率卻低，連登記造冊，事先預約都做不好，新北市一團亂。頻頻向中央開砲的首都市長柯文哲竟發生分配徇私，醫護人員都還沒全打完，即圖利恩師「好心肝」診所，此恐影響COVAX對台灣疫苗的資源分配。

疫情最嚴重確診人數占全台一半的新北市，疫情始終高居不下，但侯市長所屬的國民黨其疫苗鬧劇卻還一波接一波，最近每天繞行總統府兩次，擾的警員出來隨行護駕？要不然就是要支持者學習中國民眾，熄燈敲打鍋碗瓢盆，向蔡政府要疫苗，逮住疫苗空窗期，意圖趁機作亂。

藍營再以地方包圍中央，各縣市長都說自己要買疫苗，任何人都知道，進口以疫苗事關重大，對口都是國家中央政府，全世界各國疫情多較台灣嚴重，都在搶疫苗時，這些藍營政治人物真神通廣大？好像現在要買就立刻送到？還口徑一致要進口中國疫苗，台東縣政府甚至說：不要管我疫苗從哪裡來？與此同時，不斷抹黑台灣國產疫苗：沒經過三期臨床、政府圖利高端疫苗、勾結炒股……意圖打擊民眾對國產疫苗的信心。

台灣兩次向德國BNT原廠洽談購買疫苗遭中共阻擋，日本捐贈台灣AZ疫苗還被中共以「一個中國」阻撓，國民黨一句譴責都沒有？疫苗背後就是政治角力，國民黨是拿疫苗作幌子，否則應看看國外如何扶持疫苗的研發：歐洲、美國政府，出巨資給藥廠研發，免除藥廠法律責任。美國政府出資150億美金，台灣政府出了多少？竟說是圖利廠商？去年藍營蔣萬安立委不是還說要鼓勵國產疫苗，此刻卻質疑政府圖利高端、聯亞？

韓、日去年決定投資歐美研發疫苗自己不做，但今年也決定不看美歐臉色，自己研發。台灣政府當然首以人命為重，爭取即時取得國外疫苗，但疫苗既是戰略物資，台灣國家處境艱困，長遠來看應該自己擁有製造疫苗的能力。國民黨一面批疫苗不夠，卻使盡洪荒之力阻擋國產疫苗，如此賣力演戲到底是演給誰看？