武漢肺炎時，有太多人只關心中國，完全不關心台灣，甚至於發出犧牲台灣的主張。中國勢力將台灣人當作被統治者，發生武漢肺炎時，他們關心的是中國，不是台灣。圖／取自中國政府網

台灣有一股勢力，反對在台灣建國，他們主張「一個中國」，台灣屬中國的一部分，並加註解，所謂「一個中國」，就是一個「中華民國」。一般人認定這一批人的精神有問題，中華人民共和國代表中國是不爭的事實，永遠輪不到「中華民國」。民進黨因而修正「中華民國」的定位，它的領土只包含台澎金馬，與「一個中國」無關。

北京政權與中國國民黨所定位的台獨範圍也不同，中國國民黨所說的「台獨」屬傳統台獨，在蔣政權年代是要推翻中華民國，目前則要「正名制憲」，可是北京政權所認定的「台獨」除了傳統台獨外，「中華民國」也是「台獨」，等同依循民進黨的《台灣前途決議文》，版圖只包含台澎金馬，因而將「中華民國」定位為「台獨」。

口說捍衛中華民國 卻朝拜中共

中國國民黨表態捍衛「中華民國」，卻反「台獨」，並告訴台灣人中華民國的領土包括大陸，依此說法，竊佔大陸的中國共產黨若不是敵國就是叛亂組織，中國國民黨說要捍衛中華民國，卻朝拜中共，真是錯亂。依他們的政治訴求，不是犯了外患罪就是內亂罪。

一般人認定藍營錯亂的國家定位，是要搶政治版圖。綠營認定台灣是一個國家，本土化這一塊版圖已經被綠營佔了，藍營只好佔「一個中國」這一項訴求，反正政壇就是騙，大家想的是，怎麼說可騙到選票，既然是騙，說出的語言未必就是內心話。直到這一次出現武漢肺炎，才發現台灣真的有一批人不是單純「騙」的問題，而是心中只有中國，沒有台灣。

傳染病沒有牽涉到政治，反映的是心裡話。心在台灣的人，發生任何變故，第一個關心的當然是台灣，可是發生武漢肺炎時，有太多人只關心中國，完全不關心台灣，甚至於發出犧牲台灣的主張。若是第一代來台灣的人有這種想法不足為奇，這是很自然的反應，來台灣的第二代，甚至於第三代，出生在台灣，讓台灣養大，還是心中只有中國，沒有台灣，而且是自然反應，與政治無關，這才是嚴重的問題。

生長在台灣卻不願落地生根

一般移民，第一代會懷念祖國，可是第二代以後，認同出生地，對祖國印象模糊，也就是在出生地生根，這是很正常的事。唯獨中國來台灣的人，有不少人到了第二代、第三代一直不能在台灣生根。不認同台灣，可以隨時回歸祖國，他們卻不願意回歸祖國，代表其祖國並非好地方，寧可在台灣扮演無根的人。令人難以接受的，讓台灣養大，卻要犧牲台灣以照顧中國。

台灣人需要研究的，所有人都會在出生地生根，唯獨中國勢力不認同台灣，不能落地生根，像浮萍一樣在台灣漂浮。之所以會有這種異常狀況，是因為中國勢力還有人存有「郭冠英」心態，認為他們殖民統治台灣，將台灣人當作被統治者，因而不可能在台灣生根，發生武漢肺炎時，他們關心的是中國，不是台灣。