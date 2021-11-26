自序

世界的問題在台灣；台灣的問題在台灣人本身；台灣藍綠統獨問題是「文化」的問題。本書企圖從文化的層面去揭露近代以來，台灣民主化過程中所面臨台灣主體性、主體意識的問題。這種議題雖然集結各方賢達神聖之士引經據典企圖為台灣開脫一條生路。例如從國際法的「台灣地位未定」論；又如台灣已經是一個獨立國家的「超越論」；甚至現實主義者的「維持現狀」論。其實這些都無助於台灣作為釐清統、獨的問題所在。甚至治絲益棼、模糊焦點而失去台灣追求民主自由的論述能力。

因為，台灣最大的問題即是受中國文化宰制的問題。超過半世紀，台灣教育歌頌、灌輸著「偉大的中國文化」，但是，我所認知的中國文化非但不是偉大的文化，而且是一個「可怕的文化」，是一個宰制性很強的「吃人文化」。這或許這是一種偏見，不過，不論在台灣島內面對中國國民黨，或在外部感受到的中國共產黨，兩黨對台灣邪惡企圖，是我在台灣成長過程中，用生命看到、感受到台灣「是一個悲苦的台灣」！這是我誠懇的體認在台灣深刻「沉思之痛」的總結。

自我生命的感受雖然是微觀的，但宏觀若不建立在微觀的研究基礎之上，則這種宏觀的研究即會流於空泛而武斷。因此，從自身的微觀出發，在反省與批判的過程中，中國文化在台灣種下扭曲與荒謬的人格特質，是貽禍台灣的病灶。些根源性的問題就如19世紀艾頓（Lord Acton）的名言認為「研究的對象是問題而不是斷代」。以問題為中心的思考，作為串連整個台灣與中國文化上的糾葛時，或許可以另闢蹊徑，找到問題的癥結所在。

是以《思想被宰制的福爾摩沙》這一本書，就述說著發生在這一塊土地的這些故事。將生在這裡、長在這裡身邊所遭遇到的事件加以編綴起來，然後從這些事件的脈絡中去窺視台灣人思想如何被宰制，而成為它為何遭遇悲苦的始末。用故事來說明，是意欲避開艱澀難懂的學術操作手法，直接陳述發生在台灣令人驚嘆，如此荒謬曲折、複雜離奇的政治生態。

在人類進入文明21世紀的現代世界，竟然還有像台灣的這樣的地方，島內的人民還處在與黑暗的邪惡勢力拉扯；黨國的幽靈還在為極權獨裁勢力搖旗吶喊！更讓世界的其他人類好似事不關己的旁觀這一場荒謬的爭戰？在人類歷史歷經現代文明發展的記載中，竟然被世界所漠視；甚至面臨一個可怕的結局——或許台灣會為邪惡力量所吞沒、附庸。

當代世界除了少數共產集權國家之外，其他民主自由的國家，人民思想早已經進入現代的精神文明。然而目前世界最大的共產國家——中國，人民思想依然被共產黨宰制著？若是說這是中國近代史的悲劇一點也不為過。因為國民黨的腐敗，國共內戰中國人選擇共產黨，是民族集體潛意識的一種體現，對帝王政治的幻想與期待結果！國共兩黨在近一世紀的鬥爭，無不直指著中國文化所沉澱的民族奴役性格。

在台灣唯有自覺於這種可怕的民族集體潛意識，才足以一窺中國文化本質的問題；它已經超越於政治、文化、經濟、科學的諸多問題——人類當代的災難。

只是，在這一個不是國家的荒謬島嶼，面對的敵人竟然是：島內的敵人比外面的敵人多。他們假借民主自由的權利，像惡靈般的繼續誘惑、催眠著台灣人。極權主義者以中國儒家所建構「家天下」的民族大義，在媒體、教育、學術界等領域，以知識生產、訊息傳遞的場域；以黨國幽靈的思維禁錮在民主自由土地上，洗滌台灣人民的心靈！在國共兩黨的操作下，導致被洗腦之後「異化」為中國人的台灣人，造成島上百姓彼此嫌隙逐漸加大撕裂傷，幾近人格精神的分裂。

近代文明表示精神性的進步，企圖擺脫亙古以來封閉不人道的野蠻行徑，但在台灣卻還深陷極權主義的迷思，彼此拉扯與糾纏不清。甚至在人類追求正義的力量之中顯得脆弱與貧血。因此我認為：「世界的問題在台灣；解決台灣問題就是解決世界問題。」有幸生長在台灣這塊美好的自由寶島！卻也何其不幸生長在這一個不是國家的島嶼。

是以，本文的相關論述，直指可怕的中國文化。甚至，我呼籲台灣人拒絕中國文化，向中國文化丟石頭；用石頭去丟龐然怪物的中國，確實顯示台灣以小搏大的悲愴與無奈？

這本書是我醞釀很久的寫作計畫，在2018年民進黨遭到雪崩似的慘敗，一舉爆發我開始著手書寫。台灣面臨國共聯合制台的嚴峻威脅；外有中國共產黨的武嚇，內有黨國餘孽統派的掣肘，值此2020總統大選即將來臨之際，希望獻上這本書給所有關心台灣人的一種思考與反省，期待台灣實現美好未來願景。

僅此引述法國政治哲學的奠基者拉·波埃西（法語：Étienne de La Boétie，1530－1563）〈自願為奴〉短文共勉：

是人民放任暴君橫行，造成自己被暴政壓制的結果。

為什麼成千上萬的人們，願意容忍一個統治者的暴政？

為什麼人們悲慘地生活在奴役之下，卻不願起身改變？

如果連動物都無法忍受失去自由，

人，為什麼喪失了欲求自由的本能、放棄自由的天性，

無感於支配與順服，甚至終於生而為奴？

作者簡介

陳慶坤 出生於雲林縣古坑鄉。國立中央大學哲學研究所博士、國立台灣師範大學美術研究所碩士。除了任教之外也是藝術家。著有《思想被宰制的福爾摩沙》（2019）、《彩墨畫的理論與創作》（2018）、《自然山水觀彩墨畫集》（2017）、《六朝自然山水觀的環境美學》（2014）、《島民之情畫集》（2000）、《台灣心旅畫集》（1996 ）