西方人認為戴口罩有破壞形象之虞，事關「面子問題」。川普和英國強生都堅持不戴口罩，不只潛意識上在維護「上帝的形象」（Likeness of God） ，意識型態上更是對自由（Liberty）價值觀更高的堅持。然而，武漢的新冠病毒完全不領情，馳騁於歐美大陸，終造成人類重大傷亡。圖／擷自白宮flickr，強生臉書，民報合成

百年大疫接棒於中美貿易大戰達成「停戰協定」之時，歷時四個月，幾乎把地表的人文生態從根翻起，揭露了廿一世紀科技文明的致命死角，向地球村的消費型經濟撤底宣戰。疫後，或許這是正式反省現代文明的契機。

一、征服文明世界的新病毒

科技文明盛世的地球村，中國病毒（Covid-19）於2019年12月1日首先在武漢爆發肺炎疫情「出檯」，1月23日武漢封城，3月11日世衛組織宣布此次疫情已構成「全球大流行」。五個月以來，終逐漸變成一場全球性212個國家和地區的大瘟疫，經過四個月共有375萬人確診，26.3萬人死亡。（註：中國疫情異質性高，不在本文討論之列） 。

二、歐亞迎戰病毒策略東、西各異

武漢起疫時，疫情隱晦不明，南韓大邱繼之，但西方世界多以「東亞病夫」或「邪教病症」輕視之。然而二月之後，疫情蔓延至西歐，由義大利、西班牙到法國，勢如野火燎原，才引發世衛的警報。三月中旬，疫情跨過海峽攻陷英倫，首相強生（Johnson）尚以淡然「佛系」抗疫，西方媒體認為他可能有希臘偶像伯裏克利（Pericles）情節，期以群體免疫創造「奇跡」，無奈3月26日中鏢，雖撐強不屈，頑抗十天後終被送進加護病房，差點演出「史大林之死」名劇。復出之後，抗疫態度全然改觀。

美國雖然最早從武漢撤僑，年初即已傳出舊金山染疫，但卻以「老人瘟疫」視之，並未積極強加防疫，等到疫染紐約大城，終於全美疫發不可收拾，結果成為全球最大重災區。川普總統似乎一直在「呼喊」特效藥和疫苗來救世，他的注意力並未從華爾街轉移到蔓延加劇的疫情，所以美國的抗疫指揮官一直無法到位，即使「戴口罩」一項，至今他仍依然故我。麻州（全美第三大災區）也到五月初才通令戴口罩，美國的「口罩防疫」轉彎記和台灣的「超前布署」策略成了強烈對比。台灣的抗疫成績單一直名列前茅而名聞遐邇。

根據Worldometer的統計資料來看，歐美主要國家（英、美、義、西、法）的確診人數約佔全世界的60.5%，死亡人數佔59.4%；相對地，亞洲（日、韓、星、港、台） 則只佔1.3%，和0.3%，相差相當懸殊。可見面對中國的武肺病毒來襲，歐亞所採的抗疫策略與成效差異甚大。

根據「亞洲抗擊新冠成效顯著的五個秘訣」（BBC News, 2020/ 4/ 30） 的報導分析，亞洲國家成效顯著的主要秘訣在於人民阻隔病毒傳播相當成功，而阻隔成效主要取決於人民配合政策戴口罩和勤洗手，政府嚴格管控病毒傳媒入境和傳播監控。「暗中之光的台灣典範」（台灣英文新聞，2020/05/07） 一文詳盡評述可證。歐美國家的態度不只「輕敵」，所採抗疫策略遠也不如亞洲國家，甚至美國還持續在發生反抗「生活空間限縮」（Lockdown restriction）的抗爭運動。可見人類面對病毒的抵抗，其反應的差異不在於文明效益（反正無特效藥可用） 的抉擇 ，卻在於文化上價值觀的取捨。

三、死要面子和不要命的口罩差異文化

在抗疫策略的戰略上，東、西文化上的差異不大，都力主「隔離」病毒；但在戰術上，東、西顯然不同，東方以避之自保，西方卻期殲敵求生。無奈神藥未出，徒負科技昌明，導致困守愁城，傷亡枕藉。

「隔離」病毒，不外乎「保持社交間距」（Social distance） 和勤洗手，避免惹毒上身。此外，對不明帶原者的「隔離」，仍賴戴口罩以補「社交信賴」（Social trust）之不足，才有更週全的效果。可惜，世衛WHO和美國CDC一直沒肯定戴口罩在防疫上的功效，西方的政治領袖和民眾甚至排斥戴口罩。英國的強生首相在出院後雖改變了態度，但至今仍未出現戴口罩公開亮相的鏡頭。至於美國川普總統仍然抗拒戴口罩，雖然他不反對提倡戴口罩，即使參訪Honeywell口罩工場亦不例外。為什麼？這應是文化的基本差異所造成。

Mask, 亞洲人多以口罩認定，作為「自保」的用品；但歐美人則以面罩或面具視之，西方人通常認為面具是醫療人員、病患或犯案的人才使用的「工具」。若追溯其文化的源頭，則不難瞭解何以西洋人在瘟疫當前，即使不要命卻仍然死要面子，難怪美國密西根州人反抗「限制自由」的防疫措施，連槍枝都派上用場了。

四、口罩、面具、文化和病毒

前述抗毒成績顯著的韓、日、星、港和台灣，文化上都深受儒教薰陶的影響，大大區別於歐美地區的自由文化本質。

儒教文化下的亞洲人，基本上就戴有「修身養性」的隱形面具，喜怒不形於色才算有教養，處世之道則力求「明哲保身，潔身自好」，「各人自掃門前雪，莫管他人瓦上霜」早成銘言。再加上儒教的皇民本質，至今仍受威權領導者的青睞。因此當疫情大難臨頭，英明的領導人登高一呼，主要應乎「明哲保身」的保命原則，「面子問題」就成次要考量，何況「戴口罩」也只是多一件有形面具而已，並無負擔。所以「戴口罩」抗疫在亞洲不容易形成抗拒政令的難題。

然而歐美文化的「面子問題」，就完全不一樣了。Face mask，漢譯成口罩，洋人則以面罩或面具視之；戴口罩有破壞形象之虞，事關「面子問題」，就成大事矣，何況歐美有「死要面子」的民族性。

當戴口罩變成限制自由的面具時，那和犯天條差不多，抗爭必起。西洋人追求的有比生命更重要的價值觀：自由。1975年美國獨立革命所喊出的「不自由，勿寧死」，1789年，法國大革命爆發，「不自由，毋寧死」成為巴黎街頭最夯、最流行，震耳欲聾的示威口號。1849年，匈牙利詩人裴多菲（Petőfi Sándor），26歲，他留下轟動全世界，聞者無不動容的偉大詩句：「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋」，這都是四書五經中找不出的價值取捨！所以，美國川普和英國強生都堅持不戴口罩，不只潛意識上在維護「上帝的形象」（Likeness of God） ，意識型態上更是對自由（Liberty）價值觀更高的堅持。然而，武漢的新冠病毒完全不領情，馳騁於歐美大陸，終造成人類重大傷亡。

截至2020/5/7約翰霍普金斯大學（JHU）的統計，G7七大工業國疫情死亡人數佔全球的65%，其中唯一未超過千（556）人死亡的國家，就是亞洲的日本。這些都是值得多層次探討的議題！（2020/5/8）