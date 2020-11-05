推薦序 《李登輝訪日秘聞》

文／謝長廷（台灣駐日大使．前民進黨主席．前高雄市市長．前行政院院長）

王輝生醫師是一位俠骨柔情的仁醫，富正義感和同情心，尤對台灣故鄉的愛心更是濃厚。他在京都琵琶湖畔行醫，近年來日旅遊國人漸多，生病受傷的事故也不少，有些急迫或下班時間的狀況，台灣駐大阪辦事處都麻煩他協助，王醫師都全力以赴幫忙，除了簡單可以處理的狀況之外也熱心轉介其他醫療單位請求協助，可說是大家非常尊敬和依賴的台灣醫師。

就我所知，因為駐大阪辦事處轄區廣闊，他還曾遠赴各地，主動解決台人急難救助的問題。此外，他對台灣的政治關心，熱愛民主、鄉土，及人權。我2007年為了參選總統，想到京都大學演講，由於京大比較保守，要在校園演講實不容易，後來透過王醫師的積極奔走，終於在京大醫學部校區內的芝蘭會館順利演講，那段期間，他亦陪同我拜訪昔日的老師、以及一位在琵琶湖畔養病的同學。王醫師的熱忱跟友誼，深深讓我感動。之後多次來往，發現王醫師的文字造詣相當高深，對古漢學文字、詩詞的運用更是出神入化。我因家學受過漢醫薰陶，有一次向他提及此事，他很熱心將其研習過的心得備忘錄送給我，發現他對漢醫的體會非常深入，見解也獨到。另外有一次見面，在明智光秀的墓旁散步參觀，我倆對上頭的碑文有不同見解，事後他傳訊息告訴我說很欽佩我，說他是誤會了碑文的意思，像王醫師這樣身分的人，很少願意這樣謙虛接受别人見解的。

台日間因為沒有正式邦交，也欠缺彼此交流的法律基礎，稍微敏感的事情都會顧慮中國的態度，所以台灣前總統這樣的身分要到日本來是很不容易的。因此2015年李前總統可以來日本，尤其是在國會演講，更需要突破很多困難和禁忌。其幕後的辛勞跟曲折，外界難以知道。這本書編輯期間，產經新聞也正在連載李登輝秘錄，就李前總統來日的內幕似乎沒有描述得那麼深刻。這一次王醫師這本《李登輝訪日秘聞》正好補足這部分，讓這個空白沒有留下遺憾。

這本書，因為李前總統的身分，他到日本訪問是一個台日之間重要的大事，也是兩國交流政治史上的一個重要歷史，所以這個秘辛不單是他個人的紀錄，也是台日歷史上的重要一頁。很高興能為這本書寫幾個字推薦，也表示我對王輝生醫師的欽佩。

推薦序〈台灣心〉

文／邱垂亮（台灣在澳協會會長．前僑務委員．前總統府國策顧問．前澳洲昆士蘭大學教授．美國加州大學政治學博士）

好友王輝生（大田一博）醫師，京都大學醫學博士，和也是醫生的夫人（大田貴美子）在京都附近琵琶湖旁行醫近三十年，熱心除病救人，仁醫也。我被他看過病，性命保證。

我是政治學者，對他醫學的成就無從瞭解，無法評論。和他深交，與醫學無關。我寫政治評論近六十載，為人狂妄，自認彭明敏教授外，文不輸他人。但近年讀輝生文章，對他古今文學之博覽、深刻理解，文字、尤其是古文之精通、掌握、運作，嘆為觀止，五體投地。

我大學讀外文，之後去美國讀政治，很少讀中國古書。讀輝生文章，感覺可比司馬遷、歐陽修。不過，我喜歡他的文章，不是因為他的文字古典優雅，而是他文章蘊含的台灣心。

我們兩個番薯仔，他流浪日本四十年，我流浪澳洲近五十年，我們人在海外，心在台灣，同病相憐。一生關懷的就是寶島台灣的獨立生存、民主自由。我們當然不能、不敢比前總統李登輝、前資政彭明敏、民主戰士黃信介、林義雄、鄭南榕等，但我們在旁搖旗吶喊，盡力為台灣的民主獨立，幫小忙，做小事，卻也做出一些微薄貢獻。

不過，我的台灣心比不上王輝生的。我死後會把骨灰撒在澳洲的大海上，他卻愈老台灣心愈重，身在美麗的琵琶湖，心卻在魚池鄉的日月潭。他已買好骨灰塔位，死後灰歸魚池。

為台灣，輝生做過一件大事，就是本書記載的，為李前總統突破日本政治禁忌、以京大校友名義發起「贊同李前總統訪問日本及母校京大」的連署運動， 促成了李前總統卸任後訪日，讓「滿身洋溢著武士道俠義精神的『台灣の李登輝』從此根深柢固地深植於日本人的心目中」。

讀這本書可以深切感覺到輝生那顆熾熱的台灣心、台灣情。李前總統突破日本「中國情結」（怕中國）的政治正確，訪問京都母校，雖不是典範移動的政治大事，不一定留名青史，但絕對是台灣與日本人民感情交流的珍貴故事。輝生是故事的始作俑者，從頭到尾參與其事，知道故事的來龍去脈。他嘗盡甜酸苦辣、吃盡苦頭，卻也看到圓滿結局的歷史驚豔意義，興高采烈、與有榮焉。由他現身說法，典雅文字細說故事，讀來特別生動，意味盈然。

輝生留日四十年，非常清楚日本歷史文化、人情世故。他書中論述日本政治的現實無情、人民的有情有義、有血有淚，讓讀者深入瞭解台日關係。他深刻分析、說明李前總統的台灣精神和日本武士道並養兼蓄的人文特質，備受日本人民愛戴、敬仰，因而造成李登輝旋風，非常值得讀者品味、深思。

台灣精神和日本武士道之外，加上西方基督教文明和民主信念的深刻修為，輝生稱李前總統為「哲人政治家」，政治學的用語是「philosopher-king」（哲王）。台灣人喜歡叫李前總統「阿輝伯」，我喜歡叫阿輝伯台灣的「Mr. Democracy（民主先生）」（《時代雜誌》）。

輝生描述李前總統2014年12月31日進入京都拜訪九十八歲高齡的恩師柏祐賢教授，是本書重心。故事有諜對諜的精采細節，有趣，有意思，卻也說出台日關係的政治困惑、民心所在。歷經大戰，亂世滄桑，師生離別六十一年後再會，其歡喜卻也哀傷的情景，動人心弦。2017年3月12日柏教授病逝。李前總統無法出席恩師葬禮，去信悼念，回憶2004年會面時，老師邊笑邊說的話：「歷經百年，師徒仍是師徒，可是這位已經是聞名天下的『天下人』了。」李前總統說，「如果，當時沒有柏老師偉大無私的教誨，我相信就沒有現在的李登輝了。」

2005年1月2日，訪問老師後，李前總統去清水寺司馬遼太郎墳前獻花，一樣充滿戲劇性，但有點「台灣人的悲哀」、歹戲拖棚的無奈感。

十年後，2015年7月22日，李前總統再突破政治禁忌，不僅進入東京，還進入國會，在日本權力中心的永田町，向國會議員發表「台灣的典範轉移」演講，以深厚理論分析台灣人的認同、中國政治特性和台灣的自由民主成就。這絕對可以和他1995年6月9日在美國康乃爾大學歐林講座（Olin Lecture）發表「民之所欲，長在我心」的公開演說，兩相輝映，彰顯了李前總統台灣民主先生的哲學思想深厚修養。

對我來講，最感動的當然是全書透露的濃厚的愛台心思、心切。輝生呼籲台灣同鄉、日本朋友連署支持李前總統訪問京大，每篇發言、書信，都苦口婆心，要說服大家看清台灣自由民主的難能可貴，看透專制中國對民主台灣的致命威脅。他千辛萬苦邀請李前總統訪問京都，就是要為台灣發聲，要日本和台灣站在一起抗拒中國侵略。

他說的話、做的事，有道理，有意義，才會說服PHP綜合研究所的江口克彥社長、椎名素夫參議員等有力人士，大力支持他自稱的唐吉訶德「憨人」行動，讓他愚公移山地完成了本來看起來是不可能的任務（mission impossible）。

如是mission impossible，值得一記。My old friend, Dr Ota, well done（做得好）! Well written（寫得好）！——2019聖誕節前寫於澳洲布里斯本河邊寒舍



王輝生醫師與著作《李登輝訪日秘聞》。圖／作者提供，前衛出版社，民報合成

作者簡介

王輝生 出身台灣南投縣魚池鄉，京都大學醫學博士。現任輝生產婦人科內科小兒科醫院院長理事長、日本台僑李登輝之友會會長、京都大學日台交流協會創會會長......2020年獲大津市佐藤健司市長感謝狀。