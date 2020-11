推薦序 《李登輝訪日秘聞》

文/謝長廷(台灣駐日大使.前民進黨主席.前高雄市市長.前行政院院長)

王輝生醫師是一位俠骨柔情的仁醫,富正義感和同情心,尤對台灣故鄉的愛心更是濃厚。他在京都琵琶湖畔行醫,近年來日旅遊國人漸多,生病受傷的事故也不少,有些急迫或下班時間的狀況,台灣駐大阪辦事處都麻煩他協助,王醫師都全力以赴幫忙,除了簡單可以處理的狀況之外也熱心轉介其他醫療單位請求協助,可說是大家非常尊敬和依賴的台灣醫師。

就我所知,因為駐大阪辦事處轄區廣闊,他還曾遠赴各地,主動解決台人急難救助的問題。此外,他對台灣的政治關心,熱愛民主、鄉土,及人權。我2007年為了參選總統,想到京都大學演講,由於京大比較保守,要在校園演講實不容易,後來透過王醫師的積極奔走,終於在京大醫學部校區內的芝蘭會館順利演講,那段期間,他亦陪同我拜訪昔日的老師、以及一位在琵琶湖畔養病的同學。王醫師的熱忱跟友誼,深深讓我感動。之後多次來往,發現王醫師的文字造詣相當高深,對古漢學文字、詩詞的運用更是出神入化。我因家學受過漢醫薰陶,有一次向他提及此事,他很熱心將其研習過的心得備忘錄送給我,發現他對漢醫的體會非常深入,見解也獨到。另外有一次見面,在明智光秀的墓旁散步參觀,我倆對上頭的碑文有不同見解,事後他傳訊息告訴我說很欽佩我,說他是誤會了碑文的意思,像王醫師這樣身分的人,很少願意這樣謙虛接受别人見解的。

台日間因為沒有正式邦交,也欠缺彼此交流的法律基礎,稍微敏感的事情都會顧慮中國的態度,所以台灣前總統這樣的身分要到日本來是很不容易的。因此2015年李前總統可以來日本,尤其是在國會演講,更需要突破很多困難和禁忌。其幕後的辛勞跟曲折,外界難以知道。這本書編輯期間,產經新聞也正在連載李登輝秘錄,就李前總統來日的內幕似乎沒有描述得那麼深刻。這一次王醫師這本《李登輝訪日秘聞》正好補足這部分,讓這個空白沒有留下遺憾。

這本書,因為李前總統的身分,他到日本訪問是一個台日之間重要的大事,也是兩國交流政治史上的一個重要歷史,所以這個秘辛不單是他個人的紀錄,也是台日歷史上的重要一頁。很高興能為這本書寫幾個字推薦,也表示我對王輝生醫師的欽佩。

推薦序〈台灣心〉

文/邱垂亮(台灣在澳協會會長.前僑務委員.前總統府國策顧問.前澳洲昆士蘭大學教授.美國加州大學政治學博士)

好友王輝生(大田一博)醫師,京都大學醫學博士,和也是醫生的夫人(大田貴美子)在京都附近琵琶湖旁行醫近三十年,熱心除病救人,仁醫也。我被他看過病,性命保證。

我是政治學者,對他醫學的成就無從瞭解,無法評論。和他深交,與醫學無關。我寫政治評論近六十載,為人狂妄,自認彭明敏教授外,文不輸他人。但近年讀輝生文章,對他古今文學之博覽、深刻理解,文字、尤其是古文之精通、掌握、運作,嘆為觀止,五體投地。

我大學讀外文,之後去美國讀政治,很少讀中國古書。讀輝生文章,感覺可比司馬遷、歐陽修。不過,我喜歡他的文章,不是因為他的文字古典優雅,而是他文章蘊含的台灣心。

我們兩個番薯仔,他流浪日本四十年,我流浪澳洲近五十年,我們人在海外,心在台灣,同病相憐。一生關懷的就是寶島台灣的獨立生存、民主自由。我們當然不能、不敢比前總統李登輝、前資政彭明敏、民主戰士黃信介、林義雄、鄭南榕等,但我們在旁搖旗吶喊,盡力為台灣的民主獨立,幫小忙,做小事,卻也做出一些微薄貢獻。

不過,我的台灣心比不上王輝生的。我死後會把骨灰撒在澳洲的大海上,他卻愈老台灣心愈重,身在美麗的琵琶湖,心卻在魚池鄉的日月潭。他已買好骨灰塔位,死後灰歸魚池。

為台灣,輝生做過一件大事,就是本書記載的,為李前總統突破日本政治禁忌、以京大校友名義發起「贊同李前總統訪問日本及母校京大」的連署運動, 促成了李前總統卸任後訪日,讓「滿身洋溢著武士道俠義精神的『台灣の李登輝』從此根深柢固地深植於日本人的心目中」。

讀這本書可以深切感覺到輝生那顆熾熱的台灣心、台灣情。李前總統突破日本「中國情結」(怕中國)的政治正確,訪問京都母校,雖不是典範移動的政治大事,不一定留名青史,但絕對是台灣與日本人民感情交流的珍貴故事。輝生是故事的始作俑者,從頭到尾參與其事,知道故事的來龍去脈。他嘗盡甜酸苦辣、吃盡苦頭,卻也看到圓滿結局的歷史驚豔意義,興高采烈、與有榮焉。由他現身說法,典雅文字細說故事,讀來特別生動,意味盈然。

輝生留日四十年,非常清楚日本歷史文化、人情世故。他書中論述日本政治的現實無情、人民的有情有義、有血有淚,讓讀者深入瞭解台日關係。他深刻分析、說明李前總統的台灣精神和日本武士道並養兼蓄的人文特質,備受日本人民愛戴、敬仰,因而造成李登輝旋風,非常值得讀者品味、深思。

台灣精神和日本武士道之外,加上西方基督教文明和民主信念的深刻修為,輝生稱李前總統為「哲人政治家」,政治學的用語是「philosopher-king」(哲王)。台灣人喜歡叫李前總統「阿輝伯」,我喜歡叫阿輝伯台灣的「Mr. Democracy(民主先生)」(《時代雜誌》)。

輝生描述李前總統2014年12月31日進入京都拜訪九十八歲高齡的恩師柏祐賢教授,是本書重心。故事有諜對諜的精采細節,有趣,有意思,卻也說出台日關係的政治困惑、民心所在。歷經大戰,亂世滄桑,師生離別六十一年後再會,其歡喜卻也哀傷的情景,動人心弦。2017年3月12日柏教授病逝。李前總統無法出席恩師葬禮,去信悼念,回憶2004年會面時,老師邊笑邊說的話:「歷經百年,師徒仍是師徒,可是這位已經是聞名天下的『天下人』了。」李前總統說,「如果,當時沒有柏老師偉大無私的教誨,我相信就沒有現在的李登輝了。」

2005年1月2日,訪問老師後,李前總統去清水寺司馬遼太郎墳前獻花,一樣充滿戲劇性,但有點「台灣人的悲哀」、歹戲拖棚的無奈感。

十年後,2015年7月22日,李前總統再突破政治禁忌,不僅進入東京,還進入國會,在日本權力中心的永田町,向國會議員發表「台灣的典範轉移」演講,以深厚理論分析台灣人的認同、中國政治特性和台灣的自由民主成就。這絕對可以和他1995年6月9日在美國康乃爾大學歐林講座(Olin Lecture)發表「民之所欲,長在我心」的公開演說,兩相輝映,彰顯了李前總統台灣民主先生的哲學思想深厚修養。

對我來講,最感動的當然是全書透露的濃厚的愛台心思、心切。輝生呼籲台灣同鄉、日本朋友連署支持李前總統訪問京大,每篇發言、書信,都苦口婆心,要說服大家看清台灣自由民主的難能可貴,看透專制中國對民主台灣的致命威脅。他千辛萬苦邀請李前總統訪問京都,就是要為台灣發聲,要日本和台灣站在一起抗拒中國侵略。

他說的話、做的事,有道理,有意義,才會說服PHP綜合研究所的江口克彥社長、椎名素夫參議員等有力人士,大力支持他自稱的唐吉訶德「憨人」行動,讓他愚公移山地完成了本來看起來是不可能的任務(mission impossible)。

如是mission impossible,值得一記。My old friend, Dr Ota, well done(做得好)! Well written(寫得好)!——2019聖誕節前寫於澳洲布里斯本河邊寒舍



王輝生醫師與著作《李登輝訪日秘聞》。圖/作者提供,前衛出版社,民報合成

作者簡介

王輝生 出身台灣南投縣魚池鄉,京都大學醫學博士。現任輝生產婦人科內科小兒科醫院院長理事長、日本台僑李登輝之友會會長、京都大學日台交流協會創會會長......2020年獲大津市佐藤健司市長感謝狀。