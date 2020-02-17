凱撒大帝遭受刺殺，說了一句話，「布魯特斯，為什麼是你？」布魯特斯說，「我愛凱撒，但是，我更愛羅馬」，瘟疫和戰爭，是人性最好的照妖鏡，台灣人有幸，在這次「武漢瘟疫」蔓延中，全部見識了，何者是妖？傷人無形，何者為魔？出刀見血，何者是人？懦弱無能，尤其是，糾纏在中國和台灣之間的所謂台商，台幹，中配，甚至含有中國因素的家庭中人，全部，一次的人性展現，以及那些瘟疫旁觀者，所發表的言論註腳，其實，混亂對立，是可以預見的結局，台灣社會中，當所有人陷落如此糾結的人性，已經可以用瘟疫當主題，拍出一部深刻的電影，肯定比SARS期間的「全境擴散」電影更感人。

台灣面對瘟疫的危機，還未到來，一旦來到，搞不好會比今天的日本和韓國更不堪，專家說，社區爆發感染，只是遲早問題，台灣爭取的是時間而已，延後爆發，等待疫苗出現，否則一旦社區防線，遭受有意或無意突破，感染爆發，下場更難處理，口罩更無濟於事，日韓兩國確診增加快速，只是對瘟疫腳步，判斷上出問題，讓賺取中國旅客金錢的野心，勝過防疫的理智，而台灣，真正的考驗才剛開始，昨日，滯留在武漢危險之地的台商，已經揚言，如果政府不用包機把他們帶回來，他們就化整為零，趁著中台尚未斷航時候，一一跑回來，如果是這樣，防疫的破口，是否會出現？而且，還有其他城市呢？哪些不堪公安要求開工，被施加壓力的昆山台商，會落跑回來嗎？南京，上海，還有東北呢？

中國疫情已經失控

世衛組織終於說出良心話，「中國疫情已經失控」，如同100年前的西班牙流感，會重返世界，這場流感瘟疫死了2,000萬到5,000萬人，沒人說的清楚，我只知道，台灣死了25,000人，包括當時駐台灣的日本總督明石元二郎，死後葬在台北日本人公墓，世衛專家說，「大感染時代來臨，疫情會延長到明年」，請問，還捨不下斷航的台灣，可以撐多久？但是，斷航也有風險，國門被封，利用走私回台的台灣人，更是防不勝防，陳時中哭泣，如果是我，我不只哭，一想到，就睡不著，老陳至少不像中國黨官，辭職為上，只有那些偽裝人道主義者，還在示威抗議高喊，「防疫是政府的事」，這些人沒見過地獄，怎麼知道地獄是甚麼模樣？藍營的口水人道主義，一點也不高尚。

網路上的許多針鋒相對，口水人道主義，無法解決問題，30年下來的中台不正常交流，製造今天後果，以至於，台商無法認清自己是中國人或台灣人，為了賺錢，台商可以承認自己是中國人，拿中國居住證，為了逃命，台商又變成台灣人，就如同剛剛從台灣健保局手中，拿到救命藥物的白血病童，他是台灣之子？還是中國之子？病童的中配母親，被網民起底，經常發表「辱台言論」，讚美中國共產黨好棒棒，貶低台灣政府，被網民痛罵後，才說，「我愛中國，也愛台灣」，就好像劈腿的男人被抓包，請問，要怎麼愛的真實？最無辜的是小孩，他被帶到人間，無法選擇自己要當哪一國人？

台灣人國家意識待建立

馬英九的噴口水人道主義，不值一駁，但是，他也說出真心話，中國和台灣之間，沒有國籍問題，於是，網民問他，「你曾經擔任過哪一國總統？」這問話，就令人無言了，但是，憲法上，中華民國自承是一個國家，可惜和紅色中國擺在一起，又降格變成自由地區，可是，所有台灣選出的總統，都不願意面對這個問題，一拖超過70年，因為只要觸碰中國舊憲法，就是法理台獨，就要打架，與其說，「總統不敢碰觸憲法」，不如說，從太平洋戰爭結束到現在，台灣人還沒有準備好，面對這個問題，舊中華民國和新紅色中國，如同連體嬰，現在，瘟疫當前，就擺在手術台上，可是擔任手術醫生的台灣人，還在猶豫，這刀劃下去，下場會變成怎麼樣？兩個都會活著？或者死去一個，或者兩個都死，死者到底是哪一個？客觀來說，這一刀真的不是小刀，最後，不想掌握自己命運的台灣人，只好把這一刀交給美國人，而美國人，也的確有這個資格，開這一刀，這一刀是二戰後「解殖運動」，沒有完成的手術，根據喬治柯爾在「被出買的台灣」一書中所寫，「台灣的父祖輩，那群滿懷中國情感的仕紳階級，在面對美國情治單位諮詢時，一面倒，多數人希望戰後回到祖國懷抱」，台灣的父祖輩缺乏自己打造自己國家的雄心大志，所以美國送你一個舊中國，今天，台灣人還能責怪誰？很多人說，台灣人命運像以色列，這種看法大錯特錯，不管是性格或命運，台灣人更像約旦河以西的巴勒斯坦人，同樣是1947年，聯合國准許獨立建國，以色列把歷史的屈辱，化成行動力量，但是，巴勒斯坦還在睡夢中，一盤散沙，建國條件，比武力更重要的是「國家意識的覺醒」，巴勒斯坦人覺醒時，慢了以色列30年，而台灣人卻慢了70年，到現在還自以為中國廣東人孫文，所建立的舊中國，是自己的國家，過悲哀了吧，這個舊中國的建立，很可惜，和台灣人沒有半毛關係。

不是親生的孩子，你如何熱愛？不屬於你的國家，你也愛不起？幫助美國獨立建國的拉法葉，稱呼華盛頓為父親，他熱愛美國，最終還是回到法國，愛，其實不應該那麼廉價，愛有取捨，所以，當你說，「我愛中國，也愛台灣」，我只能說，我不相信。