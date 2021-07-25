張簡金玲15歲入選第三屆世界女子壘球錦標賽（Women’s World Championship）國家隊代表，23歲即為中華隊摘下銀牌。對壘球有強烈使命感的她，數十年來推動桃園慢壘運動不遺餘力。

接觸壘球近50年的歲月，張簡金玲用溫柔卻又有力的語調說，「不同人生階段在壘球上碰到的挑戰，讓我有機會去省思，該如何面對難關，也藉此更認識我自己！」。

獨創投法 橫掃國外強隊

就讀高雄五福國中時擔任野手的張簡金玲，練習時不慎受傷，但秉持對壘球的熱愛，轉而練起風車式投法。料想不到，她獨特的投法，讓她一躍成為當家投手，開啟了她在台灣女壘史上的投手傳奇。回想起選手時代，張簡金玲難忘就讀高雄三信家商時，在校長林瓊瑤大力支持下，跟著球隊到日本、美國與強隊切磋的時光。

「我們去過美國加州、日本群馬縣，無論是高中、大學或是社會球隊，都是比賽的對象，當時給我一股很大的激勵，就是我們可以狂掃美日最強的球隊。」高中時期在國外訓練所累積出的成果，不僅增添了張簡金玲的信心，也讓她相信自己能靠著壘球為國家爭光。



張簡金玲自創的風車式投法及獨特球路，讓對手招架不住。圖／張簡金玲提供

更專注謹慎 傳承國手精神

征戰國內外的大小賽事，每每一站上投手丘，張簡金玲高度的專注力，是讓她能贏得比賽的關鍵。「我會觀察打擊者的眼神、表情、肌肉、身材、揮棒方式，甚至是對方教練給的訊號，然後在心中劃出球的路徑，才會投球。」身為專責對付打擊者的投手，張簡金玲每一球都很小心謹慎，她知道，一旦輕忽，可能就會造成局勢改變。

這樣的堅持，也成了張簡金玲給年輕選手的傳承。「不論是短距離的5公尺，或是正式比賽的距離，要知道怎麼運用身體肌肉，全心全意地去投球。球投出去的結果，也要反思該如何改善，或是瞭解自己是怎麼投出一顆好球的。」張簡金玲說，比賽成績是一時的，她更希望選手能重視自己的態度，「每一球都要在心裡想清楚了再投。」



就讀三信家商時，張簡金玲多次赴美進行壘球交流，培養日後投球信心。圖／張簡金玲提供

桃園慢壘之母 入選名人堂

張簡金玲對壘球的熱愛始終如一，1991年定居桃園市後，仍對周遊世界各國打球時所看到的場景難以忘懷，她腦海中浮現這樣一幅畫面「桃園是不是也能有一個綠草、紅土的標準壘球場？」於是跟先生阮世明開始積極與市府及相關單位接洽，催生了桃園市體育會慢速壘球委員會與第一座慢壘球場。

長期對壘球體育的貢獻，讓張簡金玲入選世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）壘球名人堂，2020年獲頒名人堂獎牌及戒指。身為台灣首位入選的女球員，她認真地說道，在女壘的國際賽事中，不論是世錦賽還是成為奧運項目，台灣與中華隊都一路與國際壘球總會同行，她深信台灣女壘一定能夠繼續在世界舞台上發光發熱。



張簡金玲手上戴著的，正是入選WBSC壘球名人堂所頒發的戒指。圖／林冠良

※本文轉載自 《桃園誌》No：73